5 शेयरों में दांव लगाकर हो सकते हैं मालामाल! मॉर्गन स्टेनली ने दी 'ओवरवेट' रेटिंग, बढ़ाया टारगेट

Stock To Buy: पीएयू बैंक के शेयरों (PSU Stock) में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। बैंक ऑफ बड़ौदा (Bank of Baroda- BoB) से लेकर बैंक ऑफ इंडिया (Bank of India- BoI) और पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के शेयरों में आज 20% तक की तेजी रही। मॉर्गन स्टेनली (Morgan Stanley) का मानना है कि PSU बैंकों के शेयरों में जबरदस्त उछाल देखने को मिल सकता है। मॉर्गन स्टेनली का मानना ​​है कि राज्य के स्वामित्व वाले बैंकों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। साथ ही हाई मार्जिन, लगातार लोन में वृद्धि और अगले कुछ सालों में ऑपरेटिंग प्रॉफिट में सुधार से मजबूत प्रदर्शन जारी रहेगा। बता दें कि निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स साल-दर-साल 60 फीसदी से ज्यादा बढ़ा है, जबकि निफ्टी सिर्फ छह फीसदी चढ़ा है।

आइए जानते हैं मॉर्गन स्टेनली ने PSU बैंकों पर क्या टारगेट रेट रखा है -

1. Bank of Baroda share: मॉर्गन स्टेनली ने BoB के शेयर पर ओवरवेट रेटिंग दी है। इसका टारगेट प्राइस 195 रुपये से बढ़ाकर 220 रुपये कर दिया है। बता दें कि आज मंगलवार को 1.74% की तेजी के साथ 174.10 रुपये पर बंद हुए।

2. Bank of India share : BoI के शेयर पर मॉर्गन स्टेनली ने ओवरवेट रेटिंग देते हुए इसका टारगेट प्राइस 95 रुपये से रिवाइज कर 125 रुपये कर दिया है। यह शेयर 4.29% बढ़कर 90 रुपये पर बंद हुआ।

3. PNB share: पंजाब नेशलन बैंक के शेयर पर मॉर्गन स्टेनली ने इक्वलवेट रेटिंग दिया है और टारगेट प्राइस 40 से बढ़ाकर 60 रुपये कर दिया है। पंजाब नेशनल बैंक के शेयर .55% की मामूली तेजी के साथ 55.45 रुपये पर बंद हुए।

इसके अलावा स्टेनली ने भारतीय स्टेट बैंक (SBI) पर ओवरवेट रेटिंग देते हुए टारगेट प्राइस 715 रुपये रखा है। वहीं, केनरा बैंक पर अंडरवेट रेटिंग दी है। इसका टारगेट 280 से बढ़कर 345 रुपये कर दिया है।