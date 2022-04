5 शेयर जो निवेशकों को कर रहे मालामाल, सिर्फ तीन महीने में 1700% से ज्यादा का जोरदार रिटर्न

साल 2022 में लगभग कई स्टॉक्स ऐसे हैं जो मल्टीबैगर शेयरों (Multibagger stock) की लिस्ट में अपनी जगह बनाई हैं। आज हम आपको ऐसे 5 मल्टीबैगर शेयरों के बारे में बता रहे हैं जिसने जबरदस्त रिटर्न दिया है...

मिंट,नई दिल्ली Varsha Pathak Sat, 02 Apr 2022 12:54 PM

इस खबर को सुनें