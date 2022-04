शानदार रिटर्न के लिए इन 5 शेयरों में लगा सकते हैं दांव, किस शेयर से कितना मुनाफा? मॉर्गन स्टेनली ने बताया

ब्रोकरेज के TOP स्टॉक में बड़े बैंकों में ₹980 के टारगेट प्राइस के साथ आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank) और मिड साइज के बैंकों में ₹140 के टारगेट प्राइस के साथ बैंक ऑफ बड़ौदा (BoB) शामिल हैं।

मिंट,नई दिल्ली Varsha Pathak Tue, 05 Apr 2022 03:42 PM

