45 कंपनियां बांटने जा रही हैं डिविडेंड, रिकॉर्ड डेट इसी हफ्ते, जानें डीटेल्स

Dividend Stock: डिविडेंड स्टॉक पर दांव लगाने वाले निवेशकों के लिए ये हफ्ता शानदार रहेगा। एक के बाद एक 45 कंपनियां इस हफ्ते एक्स-डिविडेंड स्टॉक के तौर पर ट्रेड करेंगी। डिविडेंड बांटने जा रही है कंपनियों की लिस्ट में एसीसी लिमिटेड भी है तो जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज भी है। आइए जानते हैं कि किस दिन कौन सी कंपनी का रिकॉर्ड डेट है -

3 जुलाई 2023

1- बालाजी एमिन्स - कंपनी ने हर शेयर पर 10 रुपये का डिविडेंड देने का फैसला किया है।

2- सुंदरम् फाइनेंस होल्डिंग्स लिमिटेड - कंपनी की तरफ से 1.5 रुपये का डिविडेंड दिया जाएगा।

3- ज्योति लैब्स - कंपनी अपने योग्य निवेशकों को 3 रुपये का डिविडेंड देगी।

4- जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज - कंपनी ने 1.5 रुपये का डिविडेंड देने का ऐलान किया है।

5- Axtel Industries - कंपनी हर एक शेयर पर 3 रुपये का डिविडेंड देगी।

6- Sundaram Finance Holdings Ltd - कंपनी के योग्य निवेशकों को हर एक शेयर पर 1.5 रुपये का डिविडेंड मिलेगा।

4 जुलाई 2023

1- नाथ बायो जीन्स - कंपनी ने 30 अप्रैल 2023 को 2 रुपये का डिविडेंड देने का ऐलान किया था।

2- एग्रो टेक - इस कंपनी के योग्य निवेशकों को हर एक शेयर पर 3 रुपये का फायदा होगा।

3- मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज - कंपनी ने 3 रुपये का डिविडेंड हर एक शेयर पर देने का फैसला किया है।

4- पंजाब एंड सिंड बैंक - इस स्टॉक को होल्ड करने वाले निवेशकों को 0.48 रुपये का डिविडेंड मिलेगा।

5- Alkyl Amines Chemicals Ltd - कंपनी ने निवेशकों को 10 रुपये का डिविडेंड देने का फैसला किया है।

6- टाइड वाटर ऑयल - इस कंपनी के योग्य निवेशकों को हर एक शेयर पर 15 रुपये का फायदा होगा।

5 जुलाई 2023

1- दीपक स्पीनर्स - इस कंपनी के योग्य निवेशकों को 2.5 रुपये का डिविडेंड मिलेगा।

2- Mphasis - कंपनी ने हर एक शेयर पर 50 रुपये का डिविडेंड देने का ऐलान किया है।

3- सुंदरम् फाइनेंस लिमिटेड - कंपनी ने अपने निवेशकों को 15 रुपये का डिविडेंड देने का ऐलान किया है।

6 जुलाई 2023

1- आईडीबाई बैंक लिमिटेड - बैंक ने 1 शेयर पर 1 रुपये का डिविडेंड देने का फैसला किया है।

2- कलपतरू प्रोजेक्ट - इस कंपनी की तरफ से योग्य निवेशकों को हर एक शेयर पर 7 रुपये का डिविडेंड मिलेगा।

3- एलीगेंट्स मार्बल्स - कंपनी ने हर एक शेयर पर 3.3 रुपये का डिविडेंड देने का फैसला किया है।

4- यशो इंडस्ट्रीज - कंपनी ने ऐलान किया है कि निवेशकों को 0.5 रुपये का डिविडेंड दिया जाएगा।

7 जुलाई 2023

1- एसीसी लिमिटेड - कंपनी अपने निवेशकों को 9.25 रुपये का डिविडेंड देगी।

2- अडानी एंटरप्राइजेज- कंपनी अपने निवेशकों को एक शेयर पर 1.2 प्रतिशत का डिविडेंड देने का फैसला किया है।

3- नवीन फ्लोरिन - कंपनी ने हर एक शेयर पर 7 रुपये का डिविडेंड देने का फैसला किया है।

4- नारायणा - इस कंपनी की तरफ से योग्य निवेशकों को 2.5 रुपये का डिविडेंड दिया जाएगा।

5- L&T - योग्य निवेशकों को हर शेयर पर 30 रुपये का फायदा होगा।

6- रेडिंगटन लिमिटेड- कंपनी की तरफ से 7.2 रुपये का डिविडेंड हर एक शेयर पर दिया जाना है।

7- न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर - कंपनी ने एक शेयर पर 10 रुपये का डिविडेंड देने का फैसला किया है।

8- बॉयोकॉन लिमिटेड - कंपनी ने अपने निवेशकों को 1.5 रुपये का डिविडेंड देने का ऐलान किया है।

9- केयर रेटिंग - 7 जुलाई को एक्स-डिविडेंड ट्रेड करने वाली इस कंपनी के योग्य निवेशकों को 7 रुपये का डिविडेंड मिलेगा।

10- सिनक्लेयर होटल्स लिमिटेड - इस कंपनी के योग्य निवेशकों को हर एक शेयर पर 1.5 रुपये का फायदा होगा।

11- स्वराज इंजन्स लिमिटेड - योग्य निवेशकों को 92 रुपये का डिविडेंड में मिलेगा।

12- कोरल इंडिया फाइनेंस एंड हाउसिंग लिमिटेड - योग्य निवेशकों को हर एक शेयर 0.3 रुपये का डिविडेंड मिलने जा रहा है।

13- अशोक लीलैंड - कंपनी ने 2.6 रुपये का डिविडेंड देने का फैसला किया है।

14- साह पॉलीमर्स - कंपनी की तरफ से निवेशकों को 0.5 रुपये का डिविडेंड दिया जाएगा।

15- ZF कॉमर्शियल व्हीकल कंट्रोल सिस्टम इंडिया - 13 रुपये का डिविडेंड निवेशकों को हर एक शेयर पर मिलेगा।

16- Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd - योग्य निवेशकों को हर एक शेयर पर 3 रुपये का डिविडेंड मिलेगा।

17- केयर रेटिंग लिमिटेड - कंपनी ने निवेशकों को 8 रुपये का डिविडेंड देने का फैसला किया है।

18- एक्सिस बैंक - इस प्राइवेट बैंक की तरफ से योग्य निवेशकों को 1 रुपये का डिविडेंड दिया जाएगा।

19 - भारत फोरजे लिमिटेड - कंपनी ने हर एक शेयर पर 5.5 रुपये का डिविडेंड देने का फैसला किया है।

20 - अम्बुजा सीमेंट - इस सीमेंट कंपनी की तरफ से 2.5 रुपये का डिविडेंड हर एक शेयर पर मिलेगा।

21 - Pressman Advertising Ltd - कंपनी 1 शेयर पर 1 रुपये का डिविडेंड देगी।

22- Raghav Productivity Enhancers Ltd - इस कंपनी की तरफ से भी 1 शेयर पर 1 रुपये का डिविडेंड मिलेगा।

23- Mawana Sugars Ltd - कंपनी ने अपने निवेशकों को 3 रुपये का डिविडेंड देने का फैसला किया है।

24- डेल्टा कॉर्प लिमिटेड - कंपनी ने 1.25 रुपये डिविडेंड देने का ऐलान किया है।

25 - रोटो पंप्स लिमिटेड - इस कंपनी के योग्य निवेशकों को हर एक शेयर पर 3.15 रुपये का फायदा होगा।26- Jayant Agro Organics Ltd - कंपनी ने 5 रुपये डिविडेंड देने का ऐलान किया है।

27- Happiest Minds Technologies Ltd - हर एक शेयर पर 3.4 रुपये का डिविडेंड मिलेगा।