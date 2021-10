बिजनेस टेक्सटाइल पार्कों पर 4,445 करोड़ खर्च होंगे, सीधे तौर पर सात लाख और अपरोक्ष रूप से 14 लाख लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे Published By: Drigraj Madheshia Thu, 07 Oct 2021 10:53 AM नई दिल्ली। विशेष संवाददाता

