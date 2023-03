3.50 करोड़ किसानों को नहीं मिली PM Kisan की किस्त, अगर आपकी भी लटक गई है तो फौरन कर लें यह काम

ऐप पर पढ़ें

PM Kisan Updates: पीएम किसान पोर्टल पर 12 करोड़ से अधिक किसान रजिस्टर्ड हैं। अभी तक 13वीं या यूं कहें दिसंबर-मार्च की किस्त केवल 8.53 करोड़ लाभार्थियों के खातों में ही पहुंच पाई है। अभी करीब साढ़े तीन करोड़ किसान 2000-2000 रुपये की किस्त से वंचित हैं।

दरसअल पीएम किसान सम्मान निधि योजना में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए मोदी सरकार ने कई तरह के फिल्टर लगाया है। इसमें ई-केवाईसी, खतौनी का वेरिफिकेशन भी एक है। कई किसानों का ई-केवाईसी पूरा होने के बावजूद भी किस्त लटकी है। इसके पीछे अकाउंट स्टेटस का रिवैलिडेशन एक वजह है। जिन किसानों के स्टेटस में अगर Acount detail is under revalidation process with bank लिखा आ रहा रहा, उनकी किस्त लटक गई है।

PM Kisan: ई-केवाईसी के बावजूद किस्त नहीं आने से हैं परेशान तो यह है समस्या का समाधान

इन सबके बीच उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के उप कृषि निदेशक आशीष कुमार ने जिले सभी किसानों को सूचित करते हुए बताया है कि 14 मार्च से 18 मार्च 2023 तक सभी तहसीलों पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के संबंध में विशेष कैंप का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे सभी किसान, जिनके भूलेख अंकन का कार्य नहीं हुआ है अपने आधार कार्ड, बैंक पासबुक व खतौनी की प्रति लेकर अपनी तहसील पर उपस्थित होकर अपनी समस्या का समाधान करा सकते हैं।

अगर नहीं मिली किस्त तो यहां करें संपर्क

पीएम किसान टोल फ्री नंबर: 18001155266

पीएम किसान हेल्पलाइन नंबर:155261

पीएम किसान लैंडलाइन नंबर्स: 011—23381092, 23382401

पीएम किसान की नई हेल्पलाइन: 011-24300606

पीएम किसान की एक और हेल्पलाइन है: 0120-6025109

ई-मेल आईडी: pmkisan-ict@gov.in

बता दें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत सभी भूमि धारक किसान परिवारों को 2000-2000 रुपये की तीन समान किस्तों में 6,000/- प्रति वर्ष की आय सहायता प्रदान की जाती है।