2 कंपनियां दे रही हैं तगड़ा डिविडेंड, एक्स-डेविडेंड डेट आज, फटाफट चेक करें डीटेल्स

ऐप पर पढ़ें

Dividend Stock: डिविडेंड स्टॉक में निवेश करने वाले इनवेस्टर्स के लिए गुड न्यूज है। मंगलवार यानी आज शेयर बाजार में 2 कंपनियों एक्स-डिविडेंड स्टॉक के तौर पर ट्रेड कर रही हैं। ये दो कंपनियां Elantas Beck India Ltd और Stovec Industries Ltd है। आइए जानते हैं कौन सी कंपनी निवेशकों को कितना डिविडेंड बांटेगी।

1- Stovec Industries Ltd - इस कंपनी ने 28 फरवरी 2023 को डिविडेंड का ऐलान किया था। कंपनी अपने योग्य निवेशकों को 1 शेयर पर 47 रुपये का डिविडेंड देगी। यानी इनवेस्टर्स को 1 शेयर पर 470 प्रतिशत का डिविडेंड दिया जाना है। शुक्रवार को कंपनी के एक शेयर की कीमत 2350.05 रुपये प्रति शेयर थी। बीते एक महीने के दौरान Stovec Industries Ltd के शेयरों की कीमतों में 19 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिल गई है।

यह भी पढ़ेंः हर शेयर पर 150 रुपये का डिविडेंड देगी कंपनी, दमानी ने भी लगाया है पैसा

2- Elantas Beck India Ltd - शेयर बाजार में एक्स-डिविडेंड स्टॉक के तौर पर ट्रेड करने वाली दूसरी कंपनी Elantas Beck India Ltd है। कंपनी की तरफ से 21 फरवरी को ऐलान किया गया था कि योग्य निवेशकों को 1 शेयर पर 5 रुपये का डिविडेंड दिया जाएगा। शुक्रवार को 1.44 प्रतिशत की तेजी के साथ Elantas Beck India Ltd के शेयर का भाव 5314.15 रुपये के लेवल पर पहुंच गया है।