एक अप्रैल से हाईवे का सफर होगा महंगा, शुक्रवार से देना होगा ज्यादा टोल टैक्स

एक अप्रैल से हाईवे का सफर महंगा होने जा रहा है। NHAI की तरफ से 10 रुपये से 65 रुपये तक टोल टैक्स में इजाफा किया गया है। बता दें, हर एक वित्त वर्ष में NHAI की तरफ से टोल टैक्स चेक रिवाइज किया जाता है।

लाइव हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्ली Tarun Singh Thu, 31 Mar 2022 01:00 PM

