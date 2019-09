178 साल पुरानी ब्रिटेन की कंपनी थॉमस कुक हुई दिवालिया, भारत पर नहीं पड़ेगा असर 

बिट्रेन की टूर एंड ट्रैवल कंपनी थॉमस कुक दिवालिया हो गई है। कंपनी ने भी सभी फ्लाइट और हॉलिडे की बुकिंग रद्द कर दी है। सभी फ्लाइट और हॉलिडे की बुकिंग रद्द करने की जानकारी कंपनी ने अपने आधिकारिक ट्वीटर अकाउंट पर शेयर कर बताई।

कंपनी ने करीब 6 लाख ट्रेवलर्स की बुकिंग सोमवार की सुबह कैंसिल कर दी है। इसकी जानकारी कंपनी ने ट्वीट करके दी। हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि भारत में ऑपरेट करने वाली थॉमस कूक पर इसका कोई असर नहीं होगा। बिट्रेन की सरकार ने कहा है कि 1.5 लाख बिट्रेन के ग्राहक जो विदेशों में है, उन्हे वापस लाना पहली प्राथमिकता होगी।

We are sorry to announce that Thomas Cook has ceased trading with immediate effect.



This account will not be monitored.



Please visit https://t.co/WWiKkzLYQJ for further advice and information.#ThomasCook pic.twitter.com/Nf1X3jn97x