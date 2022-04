सरकार ने आठ वर्षों में विकास, सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं पर लगभग 100 लाख करोड़ रुपये खर्च किए

सरकार ने पिछले 8 वर्षों में बुनियादी ढांचे के विकास और सामाजिक क्षेत्र के कार्यक्रमों पर करीब 100 लाख करोड़ रुपये खर्च किए हैं। इससे पहले हाल में पी चिदंबरम ने मौजूदा सरकार पर कई आरोप लगाए थे।

न्यू़ज एजेंसी,नई दिल्ली Tarun Singh Sun, 10 Apr 2022 09:52 AM

इस खबर को सुनें