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सोना-चांदी के भाव में तूफानी तेजी, 24 कैरेट Gold ₹1.60 लाख पर पहुंचा, सिल्वर में ₹21983 की उछाल

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
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Gold Silver Rate Today 13 May: पीएम नरेंद्र मोदी की एक साल तक सोना न खरीदने की अपील के बाद 3 दिन में सोने के भाव में 9333 रुपये प्रति 10 ग्राम का उछाल आया है। जबकि, चांदी इस अवधि में किलो पीछे 31250 रुपये उछली है।

सोना-चांदी के भाव में तूफानी तेजी, 24 कैरेट Gold ₹1.60 लाख पर पहुंचा, सिल्वर में ₹21983 की उछाल

Gold Silver Rate 13 May: सोने-चांदी पर कस्टम ड्यूटी बढ़ने का असर आज सर्राफा मार्केट में देखने को मिल रहा है। एक झटके में 24 कैरेट सोना 8779 रुपये, 22 कैरेट गोल्ड 8042 रुपये और 18 कैरेट गोल्ड 6584 रुपये प्रति 10 ग्राम महंगा हो गया। जबकि, चांदी एक झटके में 21983 रुपये महंगी हो गई। अब एक किलो चांदी की कीमत बिना जीएसटी 286850 रुपये पर पहुंच गई। दूसरी ओर 10 ग्राम 24 कैरेट सोना बिना जीएसटी 1.60 लाख रुपये का हो गया है।

पीएम मोदी की सोना न खरीदने की अपील के बाद कितने बढ़े दाम

पीएम नरेंद्र मोदी की एक साल तक सोना न खरीदने की अपील के बाद 3 दिन में सोने के भाव में 9333 रुपये प्रति 10 ग्राम का उछाल आया है। जबकि, चांदी इस अवधि में किलो पीछे 31250 रुपये उछली है। मोदी की अपील से पहले सोना शुक्रवार को 151078 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 255600 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी। आईबीजेए शनिवार और रविवार को रेट जारी नहीं करता है।

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पहली बार युद्ध के पहले के दाम से आगे निकले सोने-चांदी के भाव

IBJA रेट के मुताबिक अब सोना सर्राफा मार्केट के अपने ऑल टाइम हाई 176121 से 15710 रुपये ही सस्ता रह गया है। जबकि, चांदी के भाव में ऑल टाइम हाई से 99083 रुपये की गिरावट दर्ज की गई है। अगर ईरान युद्ध के बीच की बात करें तो सोना अबतक 1314 रुपये और चांदी 18950 रुपये महंगी हो गई है।

बता दें आईबीजेए दिन में दो बार रेट जारी करता है। एक बार दोपहर 12 या सवा 12 बजे के करीब दूसरा 5 बजे के आसपास। अभी यह रेट दोपहर सवा 12 बजे वाला है।

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22 कैरेट गोल्ड और 18 कैरेट के रेट

आईबीजेए के मुताबिक आज 10 ग्राम 22 कैरेट गोल्ड 146937 रुपये पर पहुंच गया है। इस पर 3 प्रतिशत जीएसटी नहीं लगा है। जीएसटी समेत 22 कैरेट गोल्ड का रेट 151345 रुपये प्रति 10 ग्राम पड़ेगा। 18 कैरेट गोल्ड का रेट भी आज बिना जीएसटी 120308 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। 18 कैरेट गोल्ड का जीएसटी के साथ भाव 123907 रुपये प्रति 10 ग्राम हो जाएगा।

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14 और 23 कैरेट गोल्ड के रेट

सर्राफा बजारों में आज 23 कैरेट गोल्ड की कीमत 159769 रुपये पर पहुंच गई है। जीएसटी समेत इसकी कीमत 164562 रुपये पर पहुंच जाएगी। जबकि, 14 कैरेट गोल्ड की कीमत आज 93840 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है। जीएसटी समेत इसकी कीमत 96655 रुपये होगी।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। ​इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें

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