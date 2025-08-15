सीमेंट सेक्टर में मुनाफे का तूफान, इन 4 शेयरों में खरीदारी का सुनहरा मौका

एक्सिस सिक्योरिटीज ने सीमेंट सेक्टर की अपनी पसंदीदा कंपनियों की सूची बताई है। इनमें मजबूत वित्तीय स्थिति, कुशल कामकाज और बढ़ती मांग को पूरा करने की क्षमता वाली कंपनियां जेके सीमेंट, जेके लक्ष्मी, अंबुजा और अल्ट्राटेक शामिल हैं

एक्सिस सिक्योरिटीज ने कहा है कि सीमेंट सेक्टर ने वित्त वर्ष 2026 की बेहद मजबूत शुरुआत की है। अप्रैल-जून (Q1) के नतीजे हर मुख्य आर्थिक पैमाने पर उम्मीदों से बेहतर रहे। मजबूत मांग, कीमतों पर नियंत्रण और खर्चों में अनुशासन ने कंपनियों के अच्छे प्रदर्शन में मदद की है। उनका मानना है कि कुछ बड़ी कंपनियों में निवेश करने का अच्छा मौका है, क्योंकि अब जमकर तेजी आने वाली है।

अल्ट्राटेक सीमेंट: 'खरीदें' की रेटिंग, टार्गेट प्राइस ₹13,840, अपने बड़े पैमाने के कारण खास।

अंबुजा सीमेंट्स: 'खरीदें' की रेटिंग, टार्गेट प्राइस ₹660, कीमतों पर नियंत्रण और मांग बढ़ने से फायदा।

डालमिया भारत: 'खरीदें' की रेटिंग, टार्गेट प्राइस ₹2,550

जेके लक्ष्मी सीमेंट: 'खरीदें' की रेटिंग, टार्गेट प्राइस ₹1,050

एक्सिस का कहना है कि अगले 12 से 18 महीनों में इन कंपनियों में निवेश करने से बहुत अच्छा मुनाफा हो सकता है।

पहली तिमाही में छाए मुनाफे के बादल जिन कंपनियों पर एक्सिस ने नजर रखी, उन सबने पहली तिमाही (Q1) में जबरदस्त प्रदर्शन किया। बिक्री की मात्रा पिछले साल की तुलना में 10% बढ़ी। आमदनी 16%, मुनाफा (EBITDA) 40% और शुद्ध मुनाफा (PAT) 45% बढ़ा। ये सब अनुमान से कहीं ज्यादा था।

प्रति टन मुनाफा (EBITDA) ₹1,070 पर पहुंच गया, जो पिछले साल से 30% ज्यादा है। प्रति टन कीमत ₹5,510 हुई, जबकि खर्चा घटकर ₹4,441 रह गया। खासकर बिजली और ईंधन का खर्च 7% घटा।

किसने सबसे ज्यादा मुनाफा कमाया जेके सीमेंट, जेके लक्ष्मी, अंबुजा और अल्ट्राटेक ने सबसे ज्यादा बिक्री की। दालमिया भारत और श्री सीमेंट ने सबसे ज्यादा मुनाफा कमाया। कंपनियों ने अपनी क्षमता भी बढ़ाई। अल्ट्राटेक, श्री और अंबुजा ने मिलाकर 14.5 मिलियन टन सालाना (mtpa) नई क्षमता शुरू की। दालमिया भारत ने 6 mtpa बढ़ाने की घोषणा की।

कंपनी प्रमुखों ने कहा कि पहली तिमाही के बाद सीमेंट की कीमतें स्थिर हैं। सरकारी बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं और घर बनाने, उद्योग व कारोबारी सेक्टरों में सुधार से पूरे साल मांग बढ़ने की उम्मीद है।

आगे भी रहेगी रफ्तार एक्सिस सिक्योरिटीज को लगता है कि सीमेंट सेक्टर की तेजी आगे भी जारी रहेगी। बिजली और ईंधन का खर्च पिछले साल से 7% घटकर ₹1,010 प्रति टन हुआ है। हालांकि कच्चे माल की कीमतें थोड़ी बढ़ी हैं।

सरकारी खर्चा, घर बनाने की मांग और ग्रामीण इलाकों में सुधार से सीमेंट की मांग पूरे साल बनी रहेगी। बिक्री की मात्रा में 8-9% की बढ़ोतरी की उम्मीद है। इस साल लगभग 40 मिलियन टन सालाना नई क्षमता जुड़ेगी, जो पिछले साल (30-35 mtpa) से ज्यादा है। ये दिखाता है कि कंपनियों को लंबे समय तक मांग बनी रहने पर भरोसा है। बड़ी कंपनियों के बीच एकजुटता बढ़ने से कामकाज और कीमतों पर नियंत्रण बेहतर होगा।

इन बातों पर रखें नजर एक्सिस ने निवेशकों को सलाह दी है कि वो इन बातों पर ध्यान दें...

सीमेंट की कीमतों में बदलाव

कच्चे माल की कीमतों का रुख

त्योहारी सीजन और निर्माण कार्यों के चलते दूसरी छमाही में मांग कितनी तेजी से बढ़ती है

बिजली और ईंधन की कीमतों में स्थिरता और सीमेंट की कीमतों पर नियंत्रण जारी रहना मुनाफे के लिए बहुत जरूरी है।