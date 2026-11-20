न्यूयॉर्क से मुंबई तक सोने-चांदी में गिरावट का तूफान, गोल्ड 7% और सिल्वर 13% टूटी
मुख्य बातें
- Gold Silver Rates: भारत के सर्राफा बाजारों में सोना 135809 रुपये प्रति 10 ग्राम से 129531 रुपये पर आ गया है
- जबकि, चांदी 177500 रुपये प्रति किलो से 161575 रुपये पर आ गई है
- इस हफ्ते सोना 6298 रुपये और चांदी 15925 रुपये टूटी है
सोने और चांदी की कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। न्यूयॉर्क से मुंबई तक गिरावट का तूफान है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना इस हफ्ते 7% से ज्यादा टूट चुका है। मार्च के बाद यह सोने की सबसे बड़ी साप्ताहिक गिरावट हो सकती है। वहीं, चांदी की कीमतों में इस दौरान करीब 13% की गिरावट आई है।
भारत के सर्राफा बाजारों में सोना 135809 रुपये प्रति 10 ग्राम से 129531 रुपये पर आ गया है। जबकि, चांदी 177500 रुपये प्रति किलो से 161575 रुपये पर आ गई है। इस हफ्ते सोना 6298 रुपये और चांदी 15925 रुपये टूटी है। मुंबई स्थित एमसीएक्स पर गुरुवार रात सोना 1.75 प्रतिशत 127548 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ जबकि, चांदी 1.95 प्रतिशत टूटकर 157600 रुपये पर बंद हुई।
इस साल की बात करें तो MCX पर 29 जनवरी को सोना 1,93,096 रुपये के रिकॉर्ड हाई पर था और तब से लेकर आज की डेट तक 65548 रुपये तक सस्ता हो चुका है। वहीं, एमसीएक्स सिल्वर का भाव ऑल टाइम हाई 4,20,048 रुपये है और यह 262448 रुपये गिर चुका है।
अंतरराष्ट्रीय बाजार में कितना गिरा सोना-चांदी
रॉयटर्स के मुताबिक अंतरराष्ट्रीय बाजार में शुक्रवार को सोना 1% तक गिरकर 3,590 डॉलर प्रति औंस के करीब पहुंच गया। सितंबर 2025 के बाद यह इसका सबसे निचला स्तर है। वहीं, चांदी इस सप्ताह करीब 13% टूट चुकी है।
सोने की कीमतों में गिरावट की 4 बड़ी वजहें
ब्याज दरें बढ़ने की आशंका: अमेरिका में महंगाई की चिंता के बीच फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरें बढ़ाने की आशंका बढ़ गई है।
डॉलर में मजबूती: डॉलर इंडेक्स में तेजी से सोने पर दबाव बढ़ा है। डॉलर मजबूत होने से दूसरे देशों के खरीदारों के लिए सोना महंगा हो जाता है।
बॉन्ड यील्ड में उछाल: अमेरिकी 10 साल की बॉन्ड यील्ड 5% से ऊपर बनी हुई है। इससे निवेशकों के लिए सोने के मुकाबले बॉन्ड आकर्षक हो रहे हैं।
AI शेयरों में बिकवाली: टेक्नोलॉजी और AI कंपनियों के शेयरों में गिरावट के कारण निवेशक दूसरे एसेट में भी बिकवाली कर रहे हैं। इसका असर सोने पर भी पड़ा है।
आगे क्या संकेत हैं
डॉलर की मजबूती, अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में तेजी और फेड की सख्त मौद्रिक नीति की आशंका फिलहाल सोने के लिए चुनौती बनी हुई है। ऐसे में आने वाले दिनों में सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है।
(डिस्क्लेमर: यह निवेश की सलाह नहीं है। कमोडिटी मार्केट जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें या फाइनेंशियल एडवायजर से सलाह ले लें। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर सोना-चांदी को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें