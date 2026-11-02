सोने-चांदी में गिरावट का तूफान थमा, आज दोनों के दाम बढ़े
मुख्य बातें
- Gold Silver Rates Today: घरेलू वायदा बाजार में सुबह MCX पर सोना 0.40% बढ़कर 1,39,400 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था
- वहीं, चांदी की कीमत 1.15% की तेजी के साथ 1,82,250 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई थी
Gold-Silver Price Today, 2 November 2026: सोने-चांदी की कीमतों में आया गिरावट का तूफान आज थम गया है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी एमसीएक्स में आज सोने और चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। वहीं, इंटरनेशनल मार्केट में भी पिछले ट्रेडिंग सेशन में भारी गिरावट के बाद दोनों कीमती धातुओं में निचले स्तरों पर खरीदारी लौटी। सर्राफा बाजारों में भी तेजी है।
इस साल की बात करें तो MCX पर 29 जनवरी को सोना 1,93,096 रुपये के रिकॉर्ड हाई पर था और तब से लेकर आज की डेट तक 53696 रुपये तक सस्ता हो चुका है।वहीं, एमसीएक्स सिल्वर का भाव ऑल टाइम हाई 4,20,048 रुपये है और यह 237798 रुपये गिर चुका है।
घरेलू वायदा बाजार में सुबह MCX पर सोना 0.40% बढ़कर 1,39,400 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। वहीं, चांदी की कीमत 1.15% की तेजी के साथ 1,82,250 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई थी।
बता दें अंतरराष्ट्रीय बाजार में शुक्रवार को सोने की हाजिर कीमत 2.7% गिरकर 3,910.53 डॉलर प्रति औंस पर आ गई थी। यह अक्टूबर 2025 के बाद इसका सबसे निचला स्तर था। वहीं, दिसंबर डिलीवरी वाले अमेरिकी गोल्ड फ्यूचर्स में 2.8% की गिरावट आई और कीमत 3,919.60 डॉलर प्रति औंस रह गई।
चांदी की हाजिर कीमत भी 5.8% गिरकर 49.34 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई थी। नवंबर 2025 के बाद पहली बार चांदी 50 डॉलर प्रति औंस के नीचे फिसली। सोने की कीमतों में लगातार दूसरे महीने गिरावट का दबाव बना हुआ है। अक्टूबर के दौरान सोना करीब 5.9% नीचे रहा।
हालांकि, सोमवार को अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में कुछ सुधार देखने को मिला। एशियाई कारोबार के दौरान हाजिर सोना 0.7% बढ़कर 3,900.15 डॉलर प्रति औंस और चांदी 1.5% चढ़कर 49.86 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई।
सोने-चांदी की कीमतों में क्यों आई तेजी?
1. निचले स्तरों पर खरीदारी: शुक्रवार को सोने की कीमतों में भारी गिरावट के बाद निवेशकों ने निचले स्तरों पर खरीदारी की। इससे सोमवार को कीमतों को सहारा मिला।
2. कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट: तेल की कीमतों में नरमी से महंगाई का दबाव कम होने की उम्मीद बढ़ी है। इससे सोने की कीमतों को कुछ राहत मिली।
3. अमेरिका में ब्याज दरों को लेकर चिंता: अमेरिकी फेडरल रिजर्व के ब्याज दरों को स्थिर रखने के फैसले और महंगाई की चिंता से बाजार को संकेत मिल रहे हैं कि ब्याज दरें लंबे समय तक ऊंची रह सकती हैं। इससे सोने जैसी ब्याज नहीं देने वाली संपत्तियों पर दबाव पड़ता है।
4. मध्य पूर्व में तनाव: अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ने की आशंका बनी हुई है। क्षेत्र में संघर्ष बढ़ने पर सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव तेज हो सकता है।
2 नवंबर 2026 को प्रमुख शहरों में सोने और चांदी के भाव
दिल्ली में आज का सोना-चांदी भाव
24 कैरेट गोल्ड प्राइस: ₹1,38,900 प्रति 10 ग्राम
22 कैरेट गोल्ड प्राइस: ₹1,27,325 प्रति 10 ग्राम
चांदी का भाव: ₹1,81,610 प्रति किलो
मुंबई में आज का सोना-चांदी भाव
24 कैरेट गोल्ड प्राइस:₹1,38,990 प्रति 10 ग्राम
22 कैरेट गोल्ड प्राइस: ₹1,27,408 प्रति 10 ग्राम
चांदी का भाव: ₹1,81,930 प्रति किलो
बेंगलुरु में सोने-चांदी का भाव
24 कैरेट गोल्ड प्राइस: ₹1,39,100 प्रति 10 ग्राम
22 कैरेट गोल्ड प्राइस: ₹1,27,508 प्रति 10 ग्राम
चांदी का भाव: ₹1,82,080 रुपये प्रति किलो
कोलकाता में आज का सोना-चांदी भाव
24 कैरेट गोल्ड प्राइस: ₹1,38,810 प्रति 10 ग्राम
22 कैरेट गोल्ड प्राइस: ₹1,27,643 प्रति 10 ग्राम
चांदी भाव: ₹1,81,690 प्रति किलो
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें