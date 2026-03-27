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अमेरिकी शेयर मार्केट में गिरावट का तूफान, क्या दलाल स्ट्रीट पर आज दिखेगा असर?

Mar 27, 2026 07:02 am ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
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Stock Market Updates: डॉऊ जोंस इंडस्ट्रियल एवरेज 470 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ, जबकि एसएंडपी 500 में 1.8% और नैस्डैक कंपोजिट में करीब 2.5% की गिरावट दर्ज की गई। यह गिरावट मुख्य रूप से अमेरिका-ईरान युद्ध को लेकर बढ़ती अनिश्चितताओं के कारण आई।

अमेरिकी शेयर मार्केट में गिरावट का तूफान, क्या दलाल स्ट्रीट पर आज दिखेगा असर?

Stock Market Updates: अमेरिकी शेयर बाजार में गुरुवार को गिरावट का ऐसा तूफान आया कि डॉऊ जोंस इंडस्ट्रियल एवरेज 470 अंकों की गिरावट के साथ बंद होने पर मजबूर हो गया। जबकि, एसएंडपी 500 में 1.8% और नैस्डैक कंपोजिट में करीब 2.5% की गिरावट दर्ज की गई। यह गिरावट मुख्य रूप से अमेरिका-ईरान युद्ध को लेकर बढ़ती अनिश्चितताओं के कारण आई। इसका असर दलाल स्ट्रीट पर आज कैसा पड़ेगा यह तो खुलने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन एक राहत की बात यह है कि बाजार बंद होने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के ऊर्जा ढांचे पर हमले को 6 अप्रैल तक टालने की घोषणा की। इसके बाद आज वायदा कारोबार में सुधार के संकेत मिले और डॉऊ फ्यूचर्स में करीब 150 अंकों की तेजी देखी गई।

टेक शेयरों पर दबाव

गुरुवार को टेक सेक्टर, खासकर मेमोरी चिप कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट देखी गई। एनवीडिया, AMD, वेस्टर्न डिजिटल और माइक्रॉन टेक्नोलाजी जैसे दिग्गज शेयर 4% से 11% तक टूट गए। इसकी वजह गूगल द्वारा एक नए AI एल्गोरिदम का खुलासा रहा, जिससे डेटा स्टोरेज की मांग पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है।

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जुकरबर्ग को 16 अरब डॉलर का झटका, मस्क को पहुंची 10 अरब डॉलर की चोट

मार्क जुकरबर्ग की कंपनी मेटा के शेयर भी गुरुवार को 7.92 प्रतिशत लुढ़ककर 547.75 डॉलर पर बंद हुए। इसका असर उनके नेटवर्थ पर पड़ा और एक ही दिन में उनकी संपत्ति 16 अरब डॉलर कम होकर 195 अरब डॉलर पर आ गई। एलन मस्क को करीब 10 अरब डॉलर की चोट पहुंची और उनका नेटवर्थ 644 अरब डॉलर रह गया। गिरावट के इस तूफान में दुनिया के टॉप-17 अमीरों को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ।

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ईरान-अमेरिका तनाव बना बड़ी चिंता

मध्य पूर्व में जारी तनाव ने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है। एक महीने से जारी इस संघर्ष ने न सिर्फ वैश्विक बाजारों को झकझोर दिया है, बल्कि ऊर्जा कीमतों को भी ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। ईरान ने युद्ध समाप्ति के लिए अपनी शर्तों को दोहराया है, जिसमें होर्मुज स्ट्रेट पर नियंत्रण की मान्यता और हर्जाने की मांग शामिल है। हालांकि, दोनों देशों के बीच अब तक किसी ठोस बातचीत की पुष्टि नहीं हुई है, जिससे बाजार में अनिश्चितता बनी हुई है।

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तेल की कीमतों में भी उतार-चढ़ाव

तनाव के बीच कच्चे तेल की कीमतों में भी भारी उतार-चढ़ाव जारी है। ब्रेंट क्रूड एक बार फिर 105 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गया, हालांकि आज सुबह इसमें हल्की गिरावट देखी गई। ट्रंप के मुताबिक, ईरान ने कुछ तेल टैंकरों को होर्मुज से गुजरने की अनुमति दी है, जिससे सप्लाई को लेकर थोड़ी राहत मिली है।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया:-लाइव हिन्दुस्तान में पिछले 6 साल से बिजनेस टीम का अहम हिस्सा हैं। दृगराज को पत्रकारिता में 21 वर्षों का लंबा अनुभव है। इन्होंने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी स्पेशल खबरों से खास पहचान बनाई है। शेयर मार्केट, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी पर विशेष पकड़। मैथ्स से ग्रेजुएट, मास कम्युनिकेशन और कंप्यूटर साइंस में पीजी डिप्लोमा। दृगराज, रिसर्च और एनॉलिस के जरिए मार्केट डेटा को आसान भाषा में 'कुछ अलग' पाठकों तक पहुंचाते हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले साढ़े सात साल तक हिन्दुस्तान अखबार में बतौर सीनियर रिपोर्टर काम किया। इसके अलावा सहारा समय, दैनिक जागरण, न्यूज नेशन में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं।

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