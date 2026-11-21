मुख्य बातें

Gold Silver Price Review: शुक्रवार से शुक्रवार तक महज 5 कारोबारी दिनों में सोने का भाव 12720 रुपये लुढ़क गया। जबकि, चांदी बुरी तरह गिर गई। इसी अवधि में इसने 25000 रुपये से अधिक की गिरावट दर्ज की। IBJA के डेटा के मुताबिक पिछले शुक्रवार यानी 13 नवंबर को सर्राफा बाजारों में 24 कैरेट गोल्ड 135809 रुपये प्रति ग्राम पर बंद हुआ था। वहीं, 20 नवंबर यानी बीते शुक्रवार को 123089 रुपये प्रति 10 ग्राम तक लुढ़क गया। इससे अधिक दुर्गति तो चांदी की हुई। इसी अवधि में चांदी के भाव 178000 रुपये प्रति किलो से 152528 रुपये प्रति किलो पर आ गए। यानी कुल 25472 रुपये की गिरावट दर्ज की गई।

इंटरनेशनल मार्केट में भी सोने में लगातार पांचवें दिन गिरावट सोने की कीमतों में गिरावट का सिलसिला लगातार पांचवें दिन भी जारी रहा। शुक्रवार को अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना 2.4% गिरकर 3,538.49 डॉलर प्रति औंस पर आ गया। इस सप्ताह सोने की कीमत करीब 9% टूट चुकी है। वहीं, चांदी 4.2% टूटकर 41.16 डॉलर प्रति औंस पर आ गई।

मार्च के बाद सबसे बड़ी साप्ताहिक गिरावट: सोने के भाव में यह गिरावट मार्च के बाद यह इसकी सबसे बड़ी साप्ताहिक गिरावट है। वहीं, चांदी भी पिछले पांच कारोबारी सत्रों में 15% से ज्यादा टूट चुकी है। सोने की कीमत 4,000 डॉलर प्रति औंस के अहम स्तर से भी नीचे आ गई है।

सोने में गिरावट की 5 बड़ी वजहें 1-फेड के सख्त रुख का असर: अमेरिकी फेडरल रिजर्व के अधिकारियों के बयानों से ब्याज दरों में और बढ़ोतरी की आशंका बढ़ गई है। इससे सोने पर दबाव बना हुआ है।

2-दिसंबर में 0.50% बढ़ोतरी की आशंका: फेड गवर्नर क्रिस्टोफर वालर ने दिसंबर की बैठक में ब्याज दरों में 0.25% के बजाय 0.50% की बढ़ोतरी पर विचार करने की बात कही है।

3-AI शेयरों में बिकवाली: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में गिरावट का असर सोने और दूसरे मेटल्स पर भी पड़ा है।

4-अमेरिका-ईरान युद्ध का असर: फरवरी के आखिर में युद्ध शुरू होने के बाद से सोने की कीमत करीब एक तिहाई गिर चुकी है। ऊर्जा की बढ़ती कीमतों से महंगाई का दबाव बढ़ा है और ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद कमजोर हुई है।

5-चीन में भी बिकवाली: शंघाई फ्यूचर्स एक्सचेंज और चीन के गोल्ड ETF में निवेशकों की ओर से पोजीशन घटाने से सोने की गिरावट और तेज हुई है।

बाजार में खरीदारों की कमी से बढ़ी गिरावट ब्लूमबर्ग ने डॉयचे बैंक के मेटल्स स्ट्रैटेजी प्रमुख डेनियल घाली के हवाले से बताया है कि सोने में बड़े निवेशकों की ओर से भारी बिकवाली के ठोस संकेत नहीं हैं। इसके बावजूद कीमतों में तेज गिरावट आई है। इसकी एक बड़ी वजह बाजार में खरीदारों की कमी है। यानी बिकवाली के मुकाबले खरीदारी कमजोर पड़ने से कीमतों में गिरावट तेज हो गई है।

लंबी अवधि में सोने को मिल सकता है सपोर्ट केडिया कमोडिटीज के प्रेसीडेंट अजय केडिया ने सोने के आउटलुक पर बताया कि फिलहाल फेड की सख्त मौद्रिक नीति और शेयर बाजार में गिरावट से सोने पर दबाव बना रह सकता है। हालांकि, महंगाई, बढ़ता सरकारी कर्ज, आर्थिक सुस्ती और वित्तीय संकट की आशंकाएं लंबी अवधि में सोने की मांग को सहारा दे सकती हैं। ऐसे में 2027 तक गोल्ड 180500 रुपये तक पहुंच सकता है।