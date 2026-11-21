गिरावट का तूफान: 5 दिन में सोना ₹12720 लुढ़का, चांदी ₹25000 से अधिक टूटी, ये हैं 5 कारण
मुख्य बातें
- Gold Silver Price Review:13 नवंबर को सर्राफा बाजारों में 24 कैरेट गोल्ड 135809 रुपये प्रति ग्राम पर बंद हुआ था
- वहीं, 20 नवंबर यानी बीते शुक्रवार को 123089 रुपये प्रति 10 ग्राम तक लुढ़क गया
- इसी अवधि में चांदी के भाव 178000 रुपये प्रति किलो से 152528 रुपये प्रति किलो पर आ गए
Gold Silver Price Review: शुक्रवार से शुक्रवार तक महज 5 कारोबारी दिनों में सोने का भाव 12720 रुपये लुढ़क गया। जबकि, चांदी बुरी तरह गिर गई। इसी अवधि में इसने 25000 रुपये से अधिक की गिरावट दर्ज की। IBJA के डेटा के मुताबिक पिछले शुक्रवार यानी 13 नवंबर को सर्राफा बाजारों में 24 कैरेट गोल्ड 135809 रुपये प्रति ग्राम पर बंद हुआ था। वहीं, 20 नवंबर यानी बीते शुक्रवार को 123089 रुपये प्रति 10 ग्राम तक लुढ़क गया। इससे अधिक दुर्गति तो चांदी की हुई। इसी अवधि में चांदी के भाव 178000 रुपये प्रति किलो से 152528 रुपये प्रति किलो पर आ गए। यानी कुल 25472 रुपये की गिरावट दर्ज की गई।
इंटरनेशनल मार्केट में भी सोने में लगातार पांचवें दिन गिरावट
सोने की कीमतों में गिरावट का सिलसिला लगातार पांचवें दिन भी जारी रहा। शुक्रवार को अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना 2.4% गिरकर 3,538.49 डॉलर प्रति औंस पर आ गया। इस सप्ताह सोने की कीमत करीब 9% टूट चुकी है। वहीं, चांदी 4.2% टूटकर 41.16 डॉलर प्रति औंस पर आ गई।
मार्च के बाद सबसे बड़ी साप्ताहिक गिरावट: सोने के भाव में यह गिरावट मार्च के बाद यह इसकी सबसे बड़ी साप्ताहिक गिरावट है। वहीं, चांदी भी पिछले पांच कारोबारी सत्रों में 15% से ज्यादा टूट चुकी है। सोने की कीमत 4,000 डॉलर प्रति औंस के अहम स्तर से भी नीचे आ गई है।
सोने में गिरावट की 5 बड़ी वजहें
1-फेड के सख्त रुख का असर: अमेरिकी फेडरल रिजर्व के अधिकारियों के बयानों से ब्याज दरों में और बढ़ोतरी की आशंका बढ़ गई है। इससे सोने पर दबाव बना हुआ है।
2-दिसंबर में 0.50% बढ़ोतरी की आशंका: फेड गवर्नर क्रिस्टोफर वालर ने दिसंबर की बैठक में ब्याज दरों में 0.25% के बजाय 0.50% की बढ़ोतरी पर विचार करने की बात कही है।
3-AI शेयरों में बिकवाली: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में गिरावट का असर सोने और दूसरे मेटल्स पर भी पड़ा है।
4-अमेरिका-ईरान युद्ध का असर: फरवरी के आखिर में युद्ध शुरू होने के बाद से सोने की कीमत करीब एक तिहाई गिर चुकी है। ऊर्जा की बढ़ती कीमतों से महंगाई का दबाव बढ़ा है और ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद कमजोर हुई है।
5-चीन में भी बिकवाली: शंघाई फ्यूचर्स एक्सचेंज और चीन के गोल्ड ETF में निवेशकों की ओर से पोजीशन घटाने से सोने की गिरावट और तेज हुई है।
बाजार में खरीदारों की कमी से बढ़ी गिरावट
ब्लूमबर्ग ने डॉयचे बैंक के मेटल्स स्ट्रैटेजी प्रमुख डेनियल घाली के हवाले से बताया है कि सोने में बड़े निवेशकों की ओर से भारी बिकवाली के ठोस संकेत नहीं हैं। इसके बावजूद कीमतों में तेज गिरावट आई है। इसकी एक बड़ी वजह बाजार में खरीदारों की कमी है। यानी बिकवाली के मुकाबले खरीदारी कमजोर पड़ने से कीमतों में गिरावट तेज हो गई है।
लंबी अवधि में सोने को मिल सकता है सपोर्ट
केडिया कमोडिटीज के प्रेसीडेंट अजय केडिया ने सोने के आउटलुक पर बताया कि फिलहाल फेड की सख्त मौद्रिक नीति और शेयर बाजार में गिरावट से सोने पर दबाव बना रह सकता है। हालांकि, महंगाई, बढ़ता सरकारी कर्ज, आर्थिक सुस्ती और वित्तीय संकट की आशंकाएं लंबी अवधि में सोने की मांग को सहारा दे सकती हैं। ऐसे में 2027 तक गोल्ड 180500 रुपये तक पहुंच सकता है।
(डिस्क्लेमर: यह निवेश की सलाह नहीं है। सोने-चांदी में निवेश जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें या फाइनेंशियल एडवायजर से सलाह ले लें। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें