कोरिया के शेयर मार्केट में तेजी का ‘तूफान’, कोस्पी करीब 15% उछला, सैमसंग ने लगाई 28% की छलांग
मुख्य बातें
- Stock Market Updates: कोरियन मार्केट में इससे पहले तीन सत्रों में कोस्पी सूचकांक में 17 प्रतिशत की भारी गिरावट आई थी
- कोस्पी आज एक महीने में अपने सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया
- एसके हाइनिक्स के शेयरों में रिकॉर्ड 28 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई
- सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स में भी करीब 26 प्रतिशत का उछाल आया
दक्षिण कोरिया के शेयर मार्केट में शुक्रवार को रिकॉर्ड तेजी देखी गई। इस सप्ताह की शुरुआत में भारी गिरावट के बाद बाजार में जोरदार वापसी हुई है। इस तेजी के तूफान की मुख्य वजह प्रमुख टेक कंपनियों द्वारा एआई में बड़े खर्च की योजनाएं हैं, जिसने निवेशकों का उत्साह फिर से बढ़ा दिया है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, बेंचमार्क कोस्पी इंडेक्स करीब 15 प्रतिशत तक चढ़ गया, जो एक महीने में अपने सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया। एसके हाइनिक्स के शेयरों में रिकॉर्ड 28 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई, वहीं दूसरी चिप निर्माता कंपनी सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स में भी करीब 26 प्रतिशत का उछाल आया।
17 प्रतिशत की भारी गिरावट के बाद जोरदार वापसी
इससे पहले तीन सत्रों में कोस्पी सूचकांक में 17 प्रतिशत की भारी गिरावट आई थी, जिसकी वजह दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों पर बढ़ता कर्ज और चीन से बढ़ते कंपटीशन का डर था। भले ही सैमसंग और एसके हाइनिक्स के मुनाफे के आंकड़े मजबूत थे, लेकिन बिकवाली को लिवरेज पर बने अत्यधिक इन्वेस्टमेंट के लिक्विडेशन ने और बढ़ावा दिया था।
क्यों चढ़ा बाजार
फाइबोनैचि एसेट मैनेजमेंट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जंग इन यून ने कहा कि आज की वापसी राहत वाली तेजी जैसी लगती है, लेकिन यह सिर्फ सस्ते दामों पर खरीदारी की वजह से नहीं, बल्कि बेहतर होती मूलभूत स्थितियों से भी मजबूत है। इतनी अत्यधिक अस्थिरता के बाद, वे इसे जल्दी सुधार का संकेत मान रहे हैं।
अमेरिकी बाजार और बड़ी कंपनियों का साथ
दक्षिण कोरियाई बाजार में यह उछाल अमेरिकी बाजार से मिले संकेतों के बाद आया है, जहां गुरुवार को तेजी देखी गई। माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों के खर्च संबंधी पूर्वानुमानों ने टेक हार्डवेयर शेयरों के प्रति उत्साह को नया किया। इसके अलावा, अमेजन डॉट कॉम ने भी मजबूत क्लाउड बिक्री और एआई पर अधिक खर्च करने की योजना बताकर सकारात्मक माहौल बनाया।
एक और रिपोर्ट के अनुसार, सिटाडेल नामक फंड ने हेज फंड सिचुएशनल अवेयरनेस के पास मौजूद एआई शेयरों का एक बड़ा हिस्सा खरीदा है। यह फंड घाटे के बाद अपने निवेश को लिक्विडेट कर रहा था और इस खरीदारी से यह विश्वास बढ़ा है कि बिकवाली अब अपने अंत के करीब हो सकती है।
एसके ग्रुप के चेयरमैन की निजी खरीदारी ने बढ़ाया भरोसा
स्थानीय कोरियाई निवेशकों को एसके ग्रुप के चेयरमैन चे ताए-वोन द्वारा एसके हाइनिक्स के 3,620 शेयर खुले बाजार में खरीदने से भी राहत मिली है। करीब 4.8 अरब वॉन (लगभग 3.2 मिलियन डॉलर) की इस खरीदारी को कंपनी की लंबी अवधिक की संभावनाओं पर भरोसे के तौर पर देखा जा रहा है, खासकर हाल ही में आई भारी गिरावट के बाद।
शुक्रवार से ही लीवरेज्ड ईटीएफ के लिए डिपॉजिट की आवश्यकताओं को बढ़ा दिया गया है, जिससे उम्मीद है कि बाजार में भारी उतार-चढ़ाव कम हो सकता है। साथ ही, सरकार ने एआई में सामरिक निवेश के लिए अपने सॉवरेन वेल्थ फंड में करीब 13.9 अरब डॉलर डालने की योजना बताई है।
विशेषज्ञों की राय
एनएच इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटीज के प्रमुख शॉन ओह ने कहा कि उधार घटाने, बड़े पोर्टफोलियो को कम करने और लिक्विडेशन जैसे कारणों से एआई टेक शेयरों में हाल ही में आई तेज बिकवाली अब स्थिर होती दिख रही है।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें