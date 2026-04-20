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आज किन शेयरों में बनेगा पैसा? फोकस में रहेंगे ये 10 स्टॉक्स, यहां चेक करें फुल लिस्ट

Apr 20, 2026 02:13 am ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Stocks Watch for 20 April 2026: आज के ट्रेडिंग सेशन में कई बड़े स्टॉक्स जैसे HDFC बैंक, ICICI बैंक, Jio फाइनेंशियल और ट्रेंट निवेशकों के रडार पर रहेंगे। Q4 नतीजों, बोनस शेयर की संभावना और बड़े कॉरपोरेट अपडेट्स के चलते बाजार में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। 

आज किन शेयरों में बनेगा पैसा? फोकस में रहेंगे ये 10 स्टॉक्स, यहां चेक करें फुल लिस्ट

सोमवार 20 अप्रैल के ट्रेडिंग सेशन में शेयर बाजार में कई बड़े स्टॉक्स निवेशकों के रडार पर रहने वाले हैं, खासकर वे कंपनियां, जिन्होंने हाल ही में अपने तिमाही नतीजे जारी किए हैं या कोई बड़ा कॉरपोरेट ऐलान किया है। इस लिस्ट में सबसे पहले HDFC बैंक (HDFC Bank) का नाम आता है, जिसने चौथी तिमाही में ₹19,221 करोड़ का नेट प्रॉफिट दर्ज किया, जो अनुमान से थोड़ा ज्यादा है। बैंक की एसेट क्वॉलिटी भी सुधरी है, जिससे निवेशकों का भरोसा मजबूत हुआ है। वहीं, ICICI बैंक (ICICI Bank) ने भी 8.5% की सालाना ग्रोथ के साथ ₹13,701 करोड़ का मुनाफा कमाया और डिविडेंड का ऐलान किया, जो इसे आकर्षक बनाता है।

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फाइनेंशियल सेक्टर में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज (Jio Financial Services) भी चर्चा में है, जहां NII में 29% की शानदार बढ़त और AUM में 156% की तेजी देखने को मिली है। इसके अलावा यस बैंक (Yes Bank) ने भी 44.8% की प्रॉफिट ग्रोथ दर्ज की, हालांकि प्रावधान (provisions) बढ़ने से थोड़ी चिंता बनी हुई है।

आईटी सेक्टर से मास्टेक (Mastek) का प्रदर्शन मिला-जुला रहा, जहां मुनाफा थोड़ा घटा लेकिन ऑर्डर बुक मजबूत रही और AI डील्स में बढ़ोतरी देखने को मिली। वहीं टाटा ग्रुप की कंपनी ट्रेंट (Trent) निवेशकों के लिए खास बनी हुई है, क्योंकि कंपनी 22 अप्रैल को पहली बार बोनस शेयर पर विचार करने वाली है, जिससे स्टॉक में हलचल संभव है।

इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में भेल (BHEL) ने 18% की ग्रोथ के साथ ₹32,350 करोड़ का टर्नओवर दर्ज किया और ₹75,000 करोड़ के नए ऑर्डर हासिल किए, जो इसके मजबूत भविष्य का संकेत है। फार्मा सेक्टर में सिप्ला (Cipla) और लुपिन (Lupin) पर USFDA की निरीक्षण रिपोर्ट का असर दिख सकता है, क्योंकि दोनों कंपनियों को कुछ ऑब्जर्वेशन मिले हैं।

ऑटो सेक्टर में हुंडई मोटर इंडिया (Hyundai Motor India) भी फोकस में है, जहां 20% इक्विटी के लॉक-इन पीरियड खत्म होने से लगभग ₹30,700 करोड़ के शेयर ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध हो जाएंगे, जिससे स्टॉक में वोलैटिलिटी बढ़ सकती है।

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बाजार में इस हफ्ते बैंकिंग, फाइनेंस, आईटी और ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स में हलचल देखने को मिल सकती है। निवेशकों के लिए यह जरूरी होगा कि वे नतीजों, कॉरपोरेट एक्शन और ग्लोबल संकेतों को ध्यान में रखकर रणनीति बनाएं, क्योंकि यही फैक्टर बाजार की दिशा तय करेंगे।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। सर्वेश्वर बिजनेस और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की खबरों, रिव्यू और गहराई से किए गए एनालिसिस के लिए जाने जाते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 7 साल से अधिक का अनुभव है, जिसमें उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ और समझ के जरिए एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल की और वर्ष 2019 में ईटीवी भारत के साथ अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया, जहां उन्होंने अपनी लेखन शैली और विश्लेषण क्षमता को और निखारा।

उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।

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