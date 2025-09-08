Stocks to Watch: शेयर बाजार में आज इन 15 कंपनियों पर रखें नजर, दिखेगी हलचल, बीते हफ्ते आई थी बड़ी खबरें

Stocks to Watch Today: शेयर बाजार आज क्या हफ्ते की शुरुआत में एक फ्रेश स्टार्ट ले पाएगा या नहीं? यह एक बड़ा सवाल बना हुआ है। जीएसटी 2.0 के ऐलान के बाद ऑटो कंपनियों ने बीते हफ्ते किन गाड़ियों पर कितनी छूट मिलेगी इसकी जानकारी साझा की थी।

Stocks to Watch Today: शेयर बाजार आज क्या हफ्ते की शुरुआत में एक फ्रेश स्टार्ट ले पाएगा या नहीं? यह एक बड़ा सवाल बना हुआ है। जीएसटी 2.0 के ऐलान के बाद ऑटो कंपनियों ने बीते हफ्ते किन गाड़ियों पर कितनी छूट मिलेगी इसकी जानकारी साझा की थी। आइए जानते हैं कि सोमवार को किन कंपनियों के शेयरों पर नजर बनाए रखने की जरूरत होगी?

1- स्पाइस जेट एविएशन कंपनी स्पाइस जेट ने तिमाही नतीजों का ऐलान किया है। कंपनी ने बताया है कि उनका लॉस मौजूदा तिमाही में 233.80 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले इसी तिमाही स्पाइस जेट को 158.30 करोड़ रुपये का फायदा हुआ था। रेवन्यू के मोर्चे पर भी एविएशन कंपनी को झटका लगा है। कंपनी का रेवन्यू 34.40 प्रतिशत गिरा है।

2- जयप्रकाश एसोसिएट्स और वेदांता खनन करने वाली कंपनी दिग्गज कंपनी वेदांता ने अडानी ग्रुप को पछाड़ते हुए घाटे में चल रही रही जयप्रकाश एसोसिएट्स पर सफल बोली लगाई है। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार 17000 करोड़ रुपये की बोली वेदांता ने इस कंपनी पर लगाई है।

3- Zydus Lifesciences अमेरिकी फूड और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने कंपनी के बड़ोदरा स्थित प्लांट पर जांच किया है। यह जांच 25 अगस्त से 5 सितंबर तक चली है। हालांकि, जांच संबधित कोई जानकारी सामने नहीं आई है।

4- हुंडई मोटर इंडिया कंपनी ने जीएसटी 2.0 के ऐलान के बाद अपनी कार की कीमतों में कटौती की है। हुंडई मोटर इंडिया ने अपने पैसेंजर व्हीकल्स की कीमतों में 2.4 लाख रुपये तक की कटौती की है।

5- महिंद्रा एंड महिंद्रा इस ऑटो कंपनी ने भी अपनी कई गाड़ियों के दाम को घटाया है। थाल, स्कॉर्पियो, बोलेरो, एक्सयूवी700 और स्कॉर्पियो-एन की कीमतों में 1.01 लाख रुपये से 1.56 लाख रुपये तक की कटौती की है। यह कटौती मॉडल और वैरिएंट के आधार पर की गई है।

6- टाटा मोटर्स इस दिग्गज कंपनी ने भी अपने कार और एसयूवी सेगमेंट की गाड़ियों के दाम को 1.55 लाख रुपये तक घटा दिया है।

7- पीएनबी हाउसिंग बोर्ड ने 5000 करोड़ रुपये के एनसीडी को इश्यू करने की जानकारी सबके साथ साझा कर दिया है। यह प्रक्रिया कंपनी एक या उससे अधिक बार में पूरा करेगी।

8- अडानी पावर अडानी ग्रुप की कंपनी ने भूटान की सरकारी कंपनी Druk Green Power Corp के साथ 570 मेगावाट के हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लगाने के लिए शेयरहोल्डर्स एग्रीमेंट किया है। अडानी पावर और डीजीपीसी मिलकर एक पब्लिक कंपनी बनाएंगे। जिसमें उनकी हिस्सेदारी क्रमशः 49 और 51 प्रतिशत होगी।

9- भेल कंपनी ने सिंगापुर की होरिजोन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी के साथ एक 10 साल का एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट किया है। कंपनी की योजना है कि एक ऐसा रेलवे लोकोमोटिव बनाया जाए जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल से उत्पन बिजली पर चले।

10- अडानी ग्रीन एनर्जी कंपनी ने अपनी सहयोगिय कंपनियों की मदद से 87.50 मेगावाट के पावर प्रोजेक्ट की शुरुआत कर दी है। इस के बाद कंपनी की ऑपरेशनल रिन्यूएबल जनरेशन क्षमता 17078 मेगावाट हो गई है।

11- आइडियाफोर्ज टेक्नोलॉजी कंपनी के शेयरहोल्डर्स ने विपुल जोशी को 5 साल के लिए होल-टाईम डायरेक्टर नियुक्त किया है। उनका कार्यकाल 6 सितंबर से शुरू होगा।

आज एक कंपनी की लिस्टिंग रचित प्रिंट्स की लिस्टिंग आज है।

कौन सी कंपनियां ट्रेड करेंगी एक्स-डिविडेंड आज कई कंपनियां एक्स-डिविडेंड ट्रेड करेंगी। टीटागढ़ रेल सिस्टम्स, तमिलनाडु पेट्रोप्रोडक्ट्स, रिको ऑटो इंडस्ट्रीज, आईटीडीसी, हिसार मेटल इंडस्ट्रीज, बीएलएस इंटरनेशनल सर्विसेज, अपोलो माइक्रो सिस्टम्स और आरबीएल बैंक आज एक्स-डिविडेंड ट्रेड करेंगे।