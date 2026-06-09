आज बाजार में मचेगा धमाल! RVNL, NLC इंडिया समेत इन 10 शेयरों पर रखें नजर

भारतीय शेयर बाजार में मंगलवार 9 जून को कई बड़े शेयर निवेशकों के रडार पर रहने वाले हैं। कुछ कंपनियों ने नए ऑर्डर हासिल किए हैं, तो कुछ ने विस्तार योजनाओं और अधिग्रहण की घोषणा की है। ऐसे में इन शेयरों में कारोबार के दौरान अच्छी हलचल देखने को मिल सकती है। आइए जानते हैं कि आज किन कंपनियों पर निवेशकों की खास नजर रहेगी।

सबसे पहले बात करें रेलवे सेक्टर की कंपनी RVNL (Rail Vikas Nigam Limited) की, तो कंपनी को छत्तीसगढ़ में साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे से ₹221.33 करोड़ का बड़ा EPC कॉन्ट्रैक्ट मिला है। यह ऑर्डर कंपनी की ऑर्डर बुक को और मजबूत करेगा, जिससे शेयर में सकारात्मक माहौल बन सकता है।

टेलीकॉम सेक्टर में Bharti Airtel और Vodafone Idea के लिए राहत भरी खबर आई है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा 2012 में लगाए गए वन टाइम स्पेक्ट्रम चार्ज (OTSC) को रद्द कर दिया है। इससे दोनों कंपनियों पर संभावित वित्तीय बोझ कम होगा और निवेशकों का भरोसा बढ़ सकता है।

सरकारी कंपनी NLC India भी चर्चा में है। केंद्र सरकार ने कंपनी में अपनी 3% हिस्सेदारी बेचने के लिए OFS (Offer for Sale) लॉन्च किया है। सरकार 2% हिस्सेदारी बेस ऑफर और 1% अतिरिक्त ग्रीनशू ऑप्शन के जरिए बेचने की योजना बना रही है। इस खबर पर निवेशकों की नजर बनी रहेगी।

अडानी ग्रुप (Adani Group) की प्रमुख कंपनी अडानी इंटरप्राइसेज (Adani Enterprises) ने भी बड़ा कदम उठाया है। कंपनी की सहयोगी इकाई अडानी एयरपोर्ट सिटी लिमिटेड (Adani Airport City Ltd) ने पोर्टुस वेंचर प्राइवेट लिमिटेड (Portus Ventures Pvt Ltd) का 100% अधिग्रहण करने के लिए समझौता किया है। इससे एयरपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर कारोबार को मजबूती मिलने की उम्मीद है।

आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी HCLTech ने Google Cloud के साथ मिलकर कैलिफोर्निया में AI Innovation Zone लॉन्च किया है। यह केंद्र वैश्विक कंपनियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित समाधान विकसित करने में मदद करेगा। AI थीम से जुड़े निवेशकों के लिए यह खबर काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

ऊर्जा क्षेत्र में JSW Energy ने गुजरात के हलोल में विंड ब्लेड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शुरू किया है। इससे कंपनी की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता और सप्लाई चेन मजबूत होगी। वहीं, ग्रासिम इंडस्ट्रीज (Grasim Industries) ने कर्नाटक के हरिहर में Lyocell क्षमता विस्तार के लिए ₹3,094 करोड़ के निवेश को मंजूरी दी है। इससे कंपनी की उत्पादन क्षमता में बड़ा इजाफा होगा।

इसके अलावा Panacea Biotec ने डेंगू वैक्सीन DengiAll के वैश्विक विस्तार के लिए नया प्रोजेक्ट शुरू किया है। IRB Infra ने मई 2026 में टोल कलेक्शन में 25% की सालाना वृद्धि दर्ज की है। शांति गोल्ड इंटरनेशनल (Shanti Gold International) ने मुंबई में नई उत्पादन इकाई शुरू की है, जबकि ओसवाल पंप्स (Oswal Pumps) ने वाल्सो सोलर सॉल्यूशन (Walso Solar Solution) में अतिरिक्त हिस्सेदारी खरीदी है।