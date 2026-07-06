आज इन 10 शेयरों में आ सकती है तूफानी तेजी! HDFC, डॉबर समेत इन स्टॉक्स पर रहेगी नजर, यहां देखें पूरी लिस्ट

6 जुलाई को शेयर बाजार खुलने से पहले निवेशकों की नजर कई बड़ी कंपनियों के शेयरों पर रहने वाली है। कई कंपनियों ने जून तिमाही (Q1 FY27) के बिजनेस अपडेट जारी किए हैं, जिनका असर सोमवार की ट्रेडिंग में देखने को मिल सकता है। बैंकिंग, FMCG, पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थकेयर सेक्टर की कई कंपनियों ने मजबूत प्रदर्शन या नए ऑर्डर की जानकारी दी है। ऐसे में अगर आप सोमवार को निवेश या ट्रेडिंग की योजना बना रहे हैं, तो इन शेयरों पर जरूर नजर रखें।

सबसे पहले बात करें HDFC बैंक की, तो देश के सबसे बड़े निजी बैंक ने पहली तिमाही में शानदार बिजनेस ग्रोथ दर्ज की है। बैंक के कुल ग्रॉस एडवांस 15.4% बढ़कर 30.61 लाख करोड़ रुपये पहुंच गए हैं। इसके अलावा जमा राशि (Deposits) और एडवांस अंडर मैनेजमेंट में भी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है। मजबूत बिजनेस अपडेट के चलते इस शेयर में निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ सकती है।

डॉबर इंडिया (Dabur India) ने भी बाजार को सकारात्मक संकेत दिए हैं। कंपनी का कहना है कि वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में उसका कंसोलिडेटेड रेवेन्यू और मुनाफा दोनों डबल डिजिट में बढ़ने की उम्मीद है। घरेलू बाजार के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय कारोबार में मजबूत मांग का फायदा कंपनी को मिल रहा है। FMCG सेक्टर के निवेशकों के लिए यह अपडेट काफी अहम माना जा रहा है।

गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स (Godrej Consumer Products) ने भी पहली तिमाही के लिए शानदार अनुमान जताया है। कंपनी को हाई-टीन्स (High Teens) रेवेन्यू ग्रोथ की उम्मीद है। घरेलू और विदेशी बाजारों में मजबूत वॉल्यूम ग्रोथ के कारण कंपनी का प्रदर्शन बेहतर रहने का अनुमान है।

IDBI बैंक ने भी पहली तिमाही में अच्छा प्रदर्शन किया है। बैंक का कुल कारोबार सालाना आधार पर 15% बढ़कर 5.84 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया है। बैंक के डिपॉजिट और लोन दोनों में अच्छी वृद्धि दर्ज की गई है, जिससे निवेशकों का भरोसा मजबूत हो सकता है।

NTPC ग्रीन एनर्जी की सहायक कंपनी NTPC Renewable Energy ने PTC India के साथ 1,200 मेगावाट सोलर पावर की बिक्री के लिए पावर परचेज एग्रीमेंट (PPA) साइन किया है। यह डील कंपनी के रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस को और मजबूत करेगी।

वेदांता पावर ने पहली तिमाही में बिजली बिक्री में जबरदस्त उछाल दर्ज किया है। कंपनी की पावर सेल्स 38% बढ़कर 5,225 मिलियन यूनिट पहुंच गई है। यह प्रदर्शन पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले काफी बेहतर है और इससे कंपनी के शेयर पर सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है।

हालांकि, इंडसएंड बैंक (IndusInd Bank) का अपडेट थोड़ा कमजोर रहा। बैंक के नेट एडवांस सालाना आधार पर 2.3% घटकर 3.26 लाख करोड़ रुपये रह गए। ऐसे में इस शेयर पर बाजार की प्रतिक्रिया देखने लायक होगी।

सरकारी कंपनी NBCC (India) को असम और ओडिशा में निर्माण परियोजनाओं के लिए करीब 132.28 करोड़ रुपये के नए वर्क ऑर्डर मिले हैं। नए ऑर्डर मिलने से कंपनी के ऑर्डर बुक को मजबूती मिलेगी और आने वाले समय में इसकी कमाई पर सकारात्मक असर पड़ सकता है।

L&T फाइनेंस ने भी शानदार बिजनेस अपडेट दिया है। कंपनी का रिटेल डिस्बर्समेंट 36% बढ़कर 23,800 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। इससे पता चलता है कि कंपनी की लेंडिंग ग्रोथ लगातार मजबूत बनी हुई है।

वहीं फॉर्टिस हेल्थकेयर (Fortis Healthcare) ने ओडिशा के कटक में 300 बेड वाले ग्रीनफील्ड मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पताल के संचालन के लिए Dion Group के साथ समझौता किया है। इस कदम के साथ कंपनी ने ओडिशा में अपनी मौजूदगी बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है।

निवेशकों के लिए क्या है संकेत?