26 अक्टूबर को RIL समेत इन 11 शेयरों पर रखें नजर, हो सकती है मोटी कमाई?

मुख्य बातें

सोमवार 26 अक्टूबर को शेयर बाजार में कई कंपनियों के शेयरों में हलचल देखने को मिल सकती है। इंफोसिस (Infosys) की FY27 की रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस में कटौती से लेकर BPCL के मुनाफे में जोरदार वापसी और कोटक महिंद्रा बैंक (Kotak Mahindra Bank) के मजबूत नतीजों तक, कंपनियों के तिमाही प्रदर्शन से जुड़े कई अहम संकेत सामने आए हैं। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज (Reliance Industries) की सब्सिडियरी जिओ प्लेटफॉर्म्स (Jio Platforms) के IPO को रिकॉर्ड मांग मिली है। सोमवार को IPO का अलॉटमेंट भी निर्धारित है। ऐसे में निवेशकों की नजर RIL के शेयरों के साथ बैंकिंग, IT, फार्मा और डिफेंस सेक्टर की कंपनियों पर रह सकती है। यहां उन शेयरों की जानकारी दी गई है, जिन्हें सोमवार के कारोबार में ट्रैक करना अहम रहेगा।

1- Infosys

IT सेक्टर की दिग्गज कंपनी Infosys ने दूसरी तिमाही में रेवेन्यू और मुनाफे में मामूली बढ़त दर्ज की। CNBC-TV18 की रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी का रेवेन्यू तिमाही आधार पर 2.1% बढ़कर ₹49,244 करोड़ और नेट प्रॉफिट 0.7% बढ़कर ₹7,823 करोड़ रहा। हालांकि, कंपनी ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए कॉन्स्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस घटाकर 1-2% कर दी है। पहले यह अनुमान 1.5-3% था। कंपनी ने ऑपरेटिंग मार्जिन का अनुमान 20-22% पर बरकरार रखा है।

शेयर पर नजर क्यों?

ग्रोथ गाइडेंस में कटौती से निवेशकों की धारणा प्रभावित हो सकती है। बाजार की प्रतिक्रिया इस बात पर भी निर्भर करेगी कि निवेशक कंपनी के मार्जिन और भविष्य की ग्रोथ को किस तरह देखते हैं।

2- BPCL

BPCL के नतीजों में पिछली तिमाही के मुकाबले जोरदार सुधार देखने को मिला। कंपनी ने दूसरी तिमाही में ₹4,993 करोड़ का नेट प्रॉफिट दर्ज किया, जबकि पिछली तिमाही में उसे ₹3,962 करोड़ का घाटा हुआ था। कंपनी का EBITDA भी घाटे से निकलकर ₹8,971 करोड़ पर पहुंच गया। पिछली तिमाही में यह ₹4,077 करोड़ के घाटे में था। एक्साइज ड्यूटी घटाने के बाद रेवेन्यू ₹1.49 लाख करोड़ रहा।

शेयर पर नजर क्यों?

मुनाफे और EBITDA में सुधार के साथ दोनों आंकड़ों का अनुमान से बेहतर रहना निवेशकों का ध्यान खींच सकता है। हालांकि, आगे के प्रदर्शन पर कच्चे तेल की कीमतों और रिफाइनिंग मार्जिन का असर भी रहेगा।

3- कोटक महिंद्रा बैंक

कोटक महिंद्रा बैंक (Kotak Mahindra Bank) ने दूसरी तिमाही में मजबूत नतीजे पेश किए। बैंक का नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 29.5% बढ़कर ₹4,212 करोड़ हो गया, जो पिछले साल इसी तिमाही में ₹3,253.3 करोड़ था। बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम (NII) 15.7% बढ़कर ₹8,459 करोड़ और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 21.1% बढ़कर ₹6,382.2 करोड़ रहा। असेट क्वॉलिटी में भी सुधार हुआ। ग्रॉस NPA पिछली तिमाही के 1.18% से घटकर 1.04% और नेट NPA 0.27% से घटकर 0.24% पर आ गया। हालांकि, तिमाही आधार पर प्रोविजन बढ़कर ₹803.6 करोड़ हो गया।

शेयर पर नजर क्यों?

मुनाफे में बढ़ोतरी, बेहतर NII और कम NPA बैंक के प्रदर्शन के पॉजिटिव संकेत हैं। प्रोविजन में बढ़ोतरी पर भी बाजार की नजर रह सकती है।

4 - Coforge

IT कंपनी Coforge ने दूसरी तिमाही में रेवेन्यू में 11.6% और नेट प्रॉफिट में 13.4% की तिमाही बढ़त दर्ज की। रेवेन्यू ₹6,170.8 करोड़ और नेट प्रॉफिट ₹588 करोड़ रहा। कंपनी का EBIT मार्जिन 16% रहा, जो अनुमान के अनुरूप था। डॉलर रेवेन्यू 10.1% बढ़कर 652.2 मिलियन डॉलर हुआ, जबकि अनुमान 665 मिलियन डॉलर था।

शेयर पर नजर क्यों?

तिमाही आधार पर ग्रोथ के बावजूद अनुमान से कमजोर नतीजे शेयर में उतार-चढ़ाव ला सकते हैं। निवेशक कंपनी की आगे की ग्रोथ और मार्जिन पर संकेत तलाश सकते हैं।

5- टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स

टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स (Torrent Pharmaceuticals) का दूसरी तिमाही में रेवेन्यू सालाना आधार पर 50.8% बढ़कर ₹4,979 करोड़ हो गया। हालांकि, नेट प्रॉफिट 9.6% गिरकर ₹534 करोड़ रहा। कंपनी का EBITDA 54.1% बढ़कर ₹1,583 करोड़ पर पहुंचा। EBITDA मार्जिन भी पिछले साल के 31.6% से बढ़कर 32.33% हो गया। रेवेन्यू बाजार के अनुमान से बेहतर रहा, लेकिन नेट प्रॉफिट, EBITDA और मार्जिन के आंकड़े अनुमान से कमजोर रहे।

शेयर पर नजर क्यों?

रेवेन्यू में मजबूत वृद्धि के बावजूद मुनाफे में गिरावट और अनुमान से कमजोर कुछ आंकड़े निवेशकों के लिए अहम रहेंगे।

6- अपोलो माइक्रो सिस्टम

डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ी कंपनी अपोलो माइक्रो सिस्टम (Apollo Micro Systems) ने दूसरी तिमाही में शानदार सालाना ग्रोथ दर्ज की।



नेट प्रॉफिट 55.6% बढ़कर 48.4 करोड़ हुआ।

रेवेन्यू 72.2% बढ़कर 388 करोड़ रहा।

EBITDA 87.6% उछलकर 111 करोड़ पर पहुंचा।

EBITDA मार्जिन 26.3% से बढ़कर 28.6% हुआ।

शेयर पर नजर क्यों?

रेवेन्यू, मुनाफे और मार्जिन में एक साथ बढ़ोतरी कंपनी के मजबूत तिमाही प्रदर्शन को दिखाती है। हालांकि, शेयर की प्रतिक्रिया वैल्यूएशन और बाजार की उम्मीदों पर भी निर्भर करेगी।

7- डॉ. रेड्डीज लैबोरेटरीज

डॉ. रेड्डीज लैबोरेटरीज (Dr. Reddy's Laboratories) का दूसरी तिमाही में रेवेन्यू सालाना आधार पर 1.5% गिरकर ₹8,671 करोड़ रहा। नेट प्रॉफिट 36% घटकर ₹913.4 करोड़ पर आ गया। कंपनी का EBITDA 24.2% गिरकर ₹1,783 करोड़ रहा। EBITDA मार्जिन भी पिछले साल के 26.7% से घटकर 20.6% पर आ गया।

शेयर पर नजर क्यों?

सालाना आधार पर कमजोर प्रदर्शन के बावजूद अनुमान से बेहतर नतीजे बाजार की प्रतिक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं।

8- IDFC फर्स्ट बैंक

IDFC फर्स्ट बैंक (IDFC First Bank) ने दूसरी तिमाही में ₹1,044.6 करोड़ का नेट प्रॉफिट दर्ज किया, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह ₹352.3 करोड़ था। बैंक की NII 21% बढ़कर ₹6,184.5 करोड़ हो गई। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 35% बढ़कर ₹2,538 करोड़ पर पहुंच गया। असेट क्वॉलिटी में सुधार हुआ। ग्रॉस NPA पिछली तिमाही के 1.51% से घटकर 1.32% और नेट NPA 0.44% से घटकर 0.40% रहा।

शेयर पर नजर क्यों?

मुनाफे और NII में बढ़ोतरी के साथ NPA में गिरावट बैंक के प्रदर्शन के पॉजिटिव संकेत हैं।

9- AU स्मॉल फाइनेंस बैंक

AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का दूसरी तिमाही में नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 53% बढ़कर ₹857.7 करोड़ रहा। पिछले साल इसी तिमाही में बैंक ने ₹561 करोड़ का मुनाफा दर्ज किया था। NII 31.5% बढ़कर ₹2,820.1 करोड़ हो गया। ग्रॉस NPA पिछली तिमाही के 2.10% से घटकर 1.99% रहा। हालांकि, नेट NPA 0.76% से बढ़कर 0.81% हो गया। बैंक का प्रोविजन ₹359.4 करोड़ रहा, जो जून तिमाही के ₹371.5 करोड़ और पिछले साल की समान तिमाही के ₹480.8 करोड़ से कम है।

शेयर पर नजर क्यों?



मजबूत मुनाफे और NII ग्रोथ के साथ नेट NPA में मामूली बढ़ोतरी भी निवेशकों के लिए ध्यान देने योग्य रहेगी।

10- बैंक ऑफ इंडिया

बैंक ऑफ इंडिया (Bank of India) ने दूसरी तिमाही में नेट प्रॉफिट में 25.3% सालाना बढ़ोतरी दर्ज की। बैंक का मुनाफा ₹3,202 करोड़ रहा। नेट इंटरेस्ट इनकम 18.5% बढ़कर ₹7,007 करोड़ और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 33.2% बढ़कर ₹5,089 करोड़ हो गया। असेट क्वॉलिटी में भी सुधार आया। ग्रॉस NPA पिछली तिमाही के 1.81% से घटकर 1.6% और नेट NPA 0.51% से घटकर 0.42% पर आ गया।

शेयर पर नजर क्यों?

मुनाफे, NII और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में बढ़ोतरी के साथ NPA में गिरावट बैंक के लिए पॉजिटिव संकेत हैं।

11- रिलायंस इंडस्ट्रीज (RIL)

रिलायंस इंडस्ट्रीज (Reliance Industries) की सब्सिडियरी Jio प्लेटफॉर्म्स का IPO शुक्रवार, 23 अक्टूबर को सब्सक्रिप्शन के लिए बंद हुआ। IPO को एंकर निवेशकों के ₹2.5 लाख करोड़ सहित कुल ₹7.4 लाख करोड़ से ज्यादा की मांग मिली। एंकर निवेशकों को छोड़कर पब्लिक निवेशकों की ओर से करीब ₹4.9 लाख करोड़ की बोली लगाई गई। यह अक्टूबर 2025 में LG इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया के IPO को मिले ₹4.4 लाख करोड़ से अधिक थी।

क्वॉलिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB) का हिस्सा 70.55 गुना सब्सक्राइब हुआ, जबकि रिटेल निवेशकों का हिस्सा 2.7 गुना सब्सक्राइब हुआ। रिटेल श्रेणी में ₹25,000 करोड़ से ज्यादा की बोलियां मिलीं। दिए गए कार्यक्रम के मुताबिक, Jio प्लेटफॉर्म्स के शेयरों का अलॉटमेंट सोमवार, 26 अक्टूबर को निर्धारित है और लिस्टिंग बुधवार, 28 अक्टूबर को होनी है।

शेयर पर नजर क्यों?

Jio प्लेटफॉर्म्स के IPO की रिकॉर्ड मांग और अलॉटमेंट से जुड़ी गतिविधियां रिलायंस इंडस्ट्रीज (Reliance Industries) के शेयर को लेकर निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ा सकती हैं। हालांकि, IPO का प्रदर्शन और RIL के शेयर की चाल अलग-अलग हो सकती है।

सोमवार को किन शेयरों पर रखें खास नजर?

शेयर अहम संकेत Infosys FY27 रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस में कटौती BPCL घाटे से मुनाफे में वापसी Kotak Mahindra Bank मुनाफे में 29.5% सालाना बढ़ोतरी Coforge ग्रोथ के बावजूद अनुमान से कमजोर नतीजे Torrent Pharma रेवेन्यू बढ़ा, नेट प्रॉफिट घटा Apollo Micro Systems रेवेन्यू और EBITDA में मजबूत वृद्धि Dr. Reddy's Labs सालाना मुनाफा घटा, लेकिन आंकड़े अनुमान से बेहतर IDFC First Bank मुनाफा बढ़ा और NPA में सुधार AU Small Finance Bank मुनाफे में 53% बढ़ोतरी Bank of India मुनाफा बढ़ा, एसेट क्वालिटी सुधरी Reliance Industries Jio Platforms IPO अलॉटमेंट

निवेशकों के लिए जरूरी बात