15 नवंबर को इन 11 शेयरों पर रहेगी निवेशकों की नजर, हो सकती है मोटी कमाई? देखें पूरी लिस्ट

मुख्य बातें

टाटा मोटर्स PV, आयशर मोटर्स, गोदरेज इंडस्ट्रीज, मणिपाल हेल्थ, जुबिलेंट फार्मोवा और अन्य कंपनियों के शेयरों पर रहेगी निवेशकों की नजर।

Stocks to Watch: शेयर बाजार में सोमवार को कई कंपनियों के शेयर निवेशकों के रडार पर रह सकते हैं। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल (Tata Motors Passenger Vehicles), आयशर मोटर्स (Eicher Motors), जुबिलेंट फार्मावा (Jubilant Pharmova), जुपिटर वैगन्स (Jupiter Wagons), मणिपाल हेल्थ एंटरप्राइजेज (Manipal Health Enterprises), गोदरेज इंडस्ट्रीज (Godrej Industries) और रिलैक्सो फुटवियर्स (Relaxo Footwears) समेत कई कंपनियों ने सितंबर तिमाही के नतीजे जारी किए हैं। कहीं मुनाफे और कमाई में जोरदार बढ़त देखने को मिली है, तो कुछ कंपनियों के नतीजों में मुनाफा और मार्जिन पर दबाव नजर आया। आइए जानते हैं कि सोमवार के कारोबार में किन शेयरों पर नजर रखनी चाहिए और कंपनियों के तिमाही नतीजे कैसे रहे?

1- टाटा मोटर्स PV में भारी घाटा, लेकिन रेवेन्यू में 34% की बढ़त

टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल (Tata Motors Passenger Vehicles) ने वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही में ₹5,531 करोड़ का कंसोलिडेटेड घाटा दर्ज किया। पिछले साल की समान तिमाही में कंपनी को ₹76,170 करोड़ का मुनाफा हुआ था। हालांकि, कंपनी की कुल आय में अच्छी बढ़त देखने को मिली। सितंबर तिमाही में रेवेन्यू 34% बढ़कर ₹96,920 करोड़ पहुंच गया। कंपनी ने ₹6,738 करोड़ के एक्सेप्शनल आइटम्स (Exceptional Items) भी दर्ज किए, जिसका असर मुनाफे पर पड़ा। कंपनी की लग्जरी कार यूनिट JLR (Jaguar Land Rover) का रेवेन्यू भी सालाना आधार पर 20.3% बढ़कर करीब £5.9 अरब रहा।

2- आयशर मोटर्स: मुनाफा बढ़ा, रॉयल एनफील्ड की रिकॉर्ड बिक्री

आयशर मोटर्स (Eicher Motors) के नतीजे मजबूत रहे। कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 14.8% बढ़कर ₹1,573.4 करोड़ पहुंच गया। एक साल पहले इसी अवधि में यह ₹1,370 करोड़ था। कंपनी का रेवेन्यू भी 20.2% बढ़कर ₹7,421.72 करोड़ हो गया। EBITDA में 16.4% की बढ़त दर्ज की गई। रॉयल एनफील्ड (Royal Enfield) के लिए सितंबर तिमाही खास रही। कंपनी ने तिमाही के दौरान 3,76,722 मोटरसाइकिलों की रिकॉर्ड बिक्री की, जो पिछले साल की तुलना में 15% ज्यादा है।

3-Jubilant Pharmova: कमाई बढ़ी, लेकिन मुनाफे में 74% की गिरावट

जुबिलेंट फार्मोवा (Jubilant Pharmova) का रेवेन्यू सालाना आधार पर 20.5% बढ़कर ₹2,370 करोड़ हो गया। लेकिन कंपनी के मुनाफे पर दबाव देखने को मिला। दूसरी तिमाही में नेट प्रॉफिट 74.1% गिरकर ₹31.2 करोड़ रह गया। EBITDA भी 29.3% घटा, जबकि मार्जिन 17.4% से घटकर 10.2% पर आ गया।

4- Belrise Industries: मुनाफे में 25% की बढ़त

बेलराइज इंडस्ट्रीज (Belrise Industries) ने सितंबर तिमाही में अच्छा प्रदर्शन किया। कंपनी का नेट प्रॉफिट 25.3% बढ़कर ₹166.5 करोड़ पहुंच गया। रेवेन्यू में 16.7% की बढ़त हुई और यह ₹2,746.3 करोड़ रहा। हालांकि, EBITDA मार्जिन में मामूली गिरावट देखने को मिली और यह 12.03% पर आ गया। कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग कारोबार का रेवेन्यू 26% बढ़ा। खास बात यह रही कि पावरट्रेन-न्यूट्रल प्रोडक्ट्स की हिस्सेदारी मैन्युफैक्चरिंग रेवेन्यू में 71% रही।

5- जुपिटर वैगन्स: मुनाफा मामूली बढ़ा, रेवेन्यू और EBITDA घटे

जुपिटर वैगन्स (Jupiter Wagons) का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 2.8% बढ़कर ₹47.9 करोड़ रहा। हालांकि, कंपनी के रेवेन्यू में 1.8% और EBITDA में 9.3% की गिरावट दर्ज की गई। सितंबर तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू ₹772.2 करोड़ और EBITDA ₹94.3 करोड़ रहा।

6- मणिपाल हेल्थ: रेवेन्यू में 37% की छलांग, मुनाफा घटा

मणिपाल हेल्थ एंटरप्राइजेज (Manipal Health Enterprises) का रेवेन्यू 37.3% बढ़कर ₹3,399 करोड़ पहुंच गया। EBITDA में भी करीब 30% की बढ़त दर्ज की गई। इसके बावजूद कंपनी का नेट प्रॉफिट 13.2% घटकर ₹270 करोड़ रह गया। EBITDA मार्जिन भी पिछले साल के 27% से घटकर 26% हो गया।

7- गोदरेज इंडस्ट्रीज: मुनाफा दोगुने से ज्यादा

गोदरेज इंडस्ट्रीज (Godrej Industries) के तिमाही नतीजे मजबूत रहे। कंपनी का मुनाफा ₹242.5 करोड़ से बढ़कर ₹559.6 करोड़ पहुंच गया। रेवेन्यू 45.1% बढ़कर ₹7,302.98 करोड़ हो गया। EBITDA में भी जोरदार बढ़त दर्ज की गई और मार्जिन 2.7% से सुधरकर 5.9% हो गया।

8- Relaxo Footwears: मुनाफे में मामूली बढ़त

देश की बड़ी फुटवियर कंपनियों में शामिल Relaxo Footwears का नेट प्रॉफिट 2.8% बढ़कर ₹37 करोड़ हो गया। कंपनी का रेवेन्यू 11.6% बढ़कर ₹701.6 करोड़ रहा। EBITDA में 5.2% की बढ़त हुई, लेकिन EBITDA मार्जिन 12.9% से घटकर 12.2% रह गया।

9- KNR कंसट्रक्शन: मुनाफा और रेवेन्यू दोनों में गिरावट

KNR कंसट्रक्शन के तिमाही नतीजों में कमजोरी देखने को मिली। कंपनी का नेट प्रॉफिट 2.4% घटकर ₹102.2 करोड़ रह गया। रेवेन्यू में 7.2% की गिरावट हुई, जबकि EBITDA 23.5% घटकर ₹147.4 करोड़ रह गया। सोमवार को निवेशकों की नजर कंपनी के कमजोर ऑपरेशनल प्रदर्शन पर रह सकती है।

10- Zetwerk Manufacturing: घाटा बढ़ा, लेकिन रेवेन्यू में 18% की बढ़त

Zetwerk Manufacturing Businesses को सितंबर तिमाही में ₹68.5 करोड़ का नेट लॉस हुआ। पिछले साल की समान तिमाही में कंपनी का घाटा ₹36.7 करोड़ था। हालांकि, कंपनी का रेवेन्यू 18.3% बढ़कर ₹4,599.3 करोड़ पहुंच गया।

11- RHI Magnesita India: मुनाफे में 62% की शानदार बढ़त

RHI Magnesita India ने मजबूत तिमाही नतीजे पेश किए। कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 62.14% बढ़कर ₹62 करोड़ हो गया। रेवेन्यू लगभग स्थिर रहा और ₹1,030.3 करोड़ पर पहुंचा, लेकिन EBITDA में 24.5% की बढ़त दर्ज की गई।

सोमवार को निवेशक किन बातों पर रखें नजर?

सोमवार के कारोबार में सिर्फ मुनाफे और रेवेन्यू के आंकड़े ही नहीं, बल्कि कंपनियों के मार्जिन, मैनेजमेंट की भविष्य की गाइडेंस और शेयर में पहले से आई तेजी या गिरावट भी अहम होगी। टाटा मोटर्स पीवी (Tata Motors PV) में बड़े घाटे के बावजूद रेवेन्यू ग्रोथ, आयशर मोटर्स (Eicher Motors) में रिकॉर्ड रॉयल एनफील्ड (Royal Enfield) बिक्री और गोदरेज इंडस्ट्रीज (Godrej Industries) के मजबूत नतीजे निवेशकों का ध्यान खींच सकते हैं। वहीं, Jubilant Pharmova, KNR कंसट्रक्शन और Zetwerk के कमजोर प्रॉफिट आंकड़ों पर बाजार की प्रतिक्रिया देखने लायक होगी।