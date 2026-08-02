कल बाजार खुलते ही इन 10 शेयरों पर रखें नजर, बन सकता है कमाई का बड़ा मौका!
मुख्य बातें
- 3 अगस्त 2026 को शेयर बाजार में ITC, मारुति , IOC, टाटा, महिंद्रा, हीरो, ग्लेनमार्क फार्मा, ABB इंडिया और ब्लू डार्ट समेत कई बड़े शेयर फोकस में रहेंगे
- जून तिमाही के नतीजों, जुलाई ऑटो बिक्री के आंकड़ों और कॉर्पोरेट अपडेट्स के चलते इन शेयरों में तेज हलचल देखने को मिल सकती है
सप्ताह की शुरुआत शेयर बाजार के लिए काफी अहम रहने वाली है। 3 अगस्त को निवेशकों की नजर कई बड़ी कंपनियों के तिमाही नतीजों, जुलाई महीने की ऑटो बिक्री और नए ऑर्डर से जुड़ी खबरों पर रहेगी। खासतौर पर ITC, मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki), इंडियन ऑयल (Indian Oil), हीरो मोटोकॉर्प (Hero MotoCorp), टाटा मोटर्स (Tata Motors), महिंद्रा एंड महिंद्रा (Mahindra & Mahindra), ग्लेनमार्क फार्मा (Glenmark Pharma), ABB इंडिया और ब्लू डार्ट एक्सप्रेस (Blue Dart Express) जैसे शेयरों में अच्छी हलचल देखने को मिल सकती है।
ITC का मुनाफा बढ़ा
ITC ने जून तिमाही में 3,578.8 करोड़ रुपये का शुद्ध मुनाफा दर्ज किया, जो पिछले साल के मुकाबले 27% कम रहा। वहीं कंपनी की आय भी 14% घटकर 16,908 करोड़ रुपये रह गई।
मारुति का मुनाफा घटा
दूसरी ओर मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) का मुनाफा 10.8% घटकर 3,352 करोड़ रुपये रहा, लेकिन यह बाजार के अनुमान से बेहतर निकला। हालांकि, ऑपरेटिंग मार्जिन पर दबाव देखने को मिला।
IOC को लगा झटका
IOC (Indian Oil Corporation) ने जून तिमाही में 2,661 करोड़ रुपये का घाटा दर्ज किया, जो बाजार के अनुमान से भी ज्यादा रहा। ऐसे में सोमवार को IOC के शेयरों पर निवेशकों की खास नजर रहेगी।
ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स पर रखें निगाह
ऑटो सेक्टर से जुलाई बिक्री के आंकड़े काफी मजबूत रहे। हीरो मोटोकॉर्प (Hero MotoCorp) ने 5.33 लाख यूनिट, मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) ने 2.41 लाख यूनिट, महिंद्रा एंड महिंद्रा (Mahindra & Mahindra) ने 1.04 लाख यूनिट और हुंडई मोटर इंडिया (Hyundai Motor India) ने 75,360 वाहनों की बिक्री दर्ज की। वहीं टाटा मोटर्स (Tata Motors) की पैसेंजर व्हीकल बिक्री 63,760 यूनिट रही, जबकि कमर्शियल व्हीकल बिक्री में 37% की सालाना बढ़ोतरी दर्ज की गई। आयशर मोटर्स (Eicher Motors) की रॉयल एनफील्ड (Royal Enfield) बिक्री भी 1.18 लाख यूनिट तक पहुंच गई।
मिडकैप ऑटो कंपनियों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। अतुल ऑटो (Atul Auto) की बिक्री 40% बढ़ी, एस्कॉर्ट कुबोटा (Escorts Kubota) ने 22% और स्टील स्ट्रिप्स व्हील्स (Steel Strips Wheels) ने वैल्यू के हिसाब से 51% की ग्रोथ दर्ज की। इससे ऑटो सेक्टर के शेयरों में सकारात्मक माहौल देखने को मिल सकता है।
फार्मा सेक्टर पर रखें नजर
फार्मा सेक्टर में ग्लेनमार्क फार्मासुटिकल्स (Glenmark Pharmaceuticals) ने शानदार प्रदर्शन किया। कंपनी का शुद्ध मुनाफा एक साल में 930% बढ़कर 483 करोड़ रुपये पहुंच गया। वहीं ABB इंडिया का मुनाफा 3% बढ़कर 362 करोड़ रुपये रहा। दूसरी ओर जुपिटल लाइफ लाइन हॉस्पिटल (Jupiter Life Line Hospitals) का मुनाफा 14.6% घटकर 37.5 करोड़ रुपये रह गया।
ब्लू डार्ट एक्सप्रेस का मुनाफा बढ़ा
लॉजिस्टिक्स कंपनी ब्लू डार्ट एक्सप्रेस (Blue Dart Express) ने पहली तिमाही में 81% की शानदार मुनाफा वृद्धि दर्ज की। कंपनी की मजबूत आय और बेहतर ऑपरेटिंग प्रदर्शन ने निवेशकों का भरोसा बढ़ाया है।
सोमवार के कारोबार में ऑटो बिक्री, तिमाही नतीजे और कॉर्पोरेट अपडेट्स बाजार की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। ऐसे में इन शेयरों पर निवेशकों और ट्रेडर्स की खास नजर रहने की संभावना है।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए
काम कर रहे हैं। सर्वेश्वर बिजनेस और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की खबरों, रिव्यू और गहराई से किए गए एनालिसिस के लिए जाने जाते
हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 7 साल से अधिक का अनुभव है, जिसमें उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ और समझ के जरिए एक अलग
पहचान बनाई है। उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल की और वर्ष 2019 में
ईटीवी भारत के साथ अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में
भी काम किया, जहां उन्होंने अपनी लेखन शैली और विश्लेषण क्षमता को और निखारा।
उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।