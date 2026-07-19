20 जुलाई को इन शेयरों पर रखें नजर, बन सकता है कमाई का बड़ा मौका

अगर आप सोमवार 20 जुलाई को शेयर बाजार में ट्रेडिंग करने की तैयारी कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे शेयर हैं, जिन पर आपकी खास नजर होनी चाहिए। जून तिमाही (Q1 FY27) के नतीजे, बड़े कॉर्पोरेट ऐलान, नई साझेदारियां और महत्वपूर्ण कारोबारी अपडेट्स की वजह से रिलायंस इंडस्ट्रीज (Reliance Industries), HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, यस बैंक, गेल (GAIL), पावर ग्रिड, नाटको फार्मा, NBCC समेत कई कंपनियों के शेयरों में अच्छी-खासी हलचल देखने को मिल सकती है। आइए जानते हैं कि कौन-सी कंपनी किस वजह से चर्चा में है।

सबसे पहले बात RIL (Reliance Industries) की करें तो कंपनी ने जून तिमाही में शानदार प्रदर्शन किया है। रिलायंस का कुल कंसोलिडेटेड रेवेन्यू बढ़कर ₹3.09 लाख करोड़ पहुंच गया, जो सालाना आधार पर 26.6% और पिछली तिमाही की तुलना में 5.1% अधिक है। ऑयल-टू-केमिकल (O2C), ऑयल एंड गैस और डिजिटल सर्विसेज कारोबार की मजबूत ग्रोथ ने कंपनी के प्रदर्शन को बेहतर बनाया है। ऐसे में सोमवार को निवेशकों की नजर इस शेयर पर बनी रह सकती है।

HDFC बैंक ने भी अपने तिमाही नतीजे जारी किए हैं। बैंक का शुद्ध मुनाफा 5% बढ़कर ₹19,059 करोड़ हो गया, जबकि नेट इंटरेस्ट इनकम (NII) 6.7% बढ़ी। हालांकि, नेट इंटरेस्ट मार्जिन (NIM) रिकॉर्ड निचले स्तर 3.26% पर पहुंच गया और एसेट क्वॉलिटी में हल्की कमजोरी देखने को मिली। इसके बावजूद लोन और डिपॉजिट ग्रोथ मजबूत रही, जिससे शेयर में मिश्रित प्रतिक्रिया देखने को मिल सकती है।

एक्सिस बैंक (Axis Bank) का प्रदर्शन भी बाजार की उम्मीदों के अनुरूप रहा। बैंक का मुनाफा 22.5% बढ़कर ₹7,113 करोड़ पहुंच गया। वहीं, यस बैंक (Yes Bank) ने 33.5% की सालाना बढ़त के साथ ₹1,070 करोड़ का शुद्ध लाभ दर्ज किया। हालांकि, बैंक ने अपने क्रेडिट कार्ड पोर्टफोलियो में निकट भविष्य में दबाव की आशंका भी जताई है। पंजाब & सिंड बैंक (Punjab & Sind Bank) और IDBI बैंक ने भी बेहतर तिमाही नतीजे पेश किए हैं, जिससे बैंकिंग सेक्टर के शेयरों पर निवेशकों की नजर रहेगी।

कोटक महिंद्रा बैंक (Kotak Mahindra Bank) भी चर्चा में है, क्योंकि बैंक के सीईओ अशोक वासवानी ने व्यक्तिगत कारणों से पद छोड़ने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि बैंक अब तकनीकी चुनौतियों से उबर चुका है और नई ग्रोथ के लिए तैयार है। अब निवेशकों की नजर इस बात पर रहेगी कि बैंक का अगला सीईओ कौन होगा।

फाइनेंशियल सर्विसेस की कंपनी पूनावाला फिनकॉर्प (Poonawalla Fincorp) ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जून तिमाही में ₹308 करोड़ का मुनाफा दर्ज किया, जो पिछले साल की समान अवधि में केवल ₹63 करोड़ था। वहीं, आदित्य बिड़ला कैपिटल (Aditya Birla Capital) ने अपनी बीमा कंपनी में ₹484.5 करोड़ का निवेश किया है।

एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में भी कई बड़े अपडेट आए हैं। GAIL (India) ने भारत की महत्वपूर्ण खनिज सुरक्षा और स्वच्छ ऊर्जा मिशन को मजबूत करने के लिए KABIL के साथ समझौता किया है। वहीं, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन (Power Grid Corporation) को नई इंटर-स्टेट ट्रांसमिशन परियोजना का ठेका मिला है, जो कंपनी के ऑर्डर बुक को मजबूत करेगा।

फार्मा सेक्टर में नाटको फार्मा (Natco Pharma) को अमेरिका की दवा नियामक संस्था USFDA से एस्ट्राजेनेका (AstraZeneca) की कैंसर दवा लिनपार्ज़ा (Lynparza) के जेनेरिक एडिशन के लिए अस्थायी मंजूरी मिली है। इस खबर का असर सोमवार को शेयर पर दिख सकता है।

इसी तरह NBCC ने अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी HSCC (India) के विलय की प्रक्रिया आगे बढ़ा दी है। वहीं, रेलटेल (RailTel) ने अपने Wi-Fi मोनेटाइजेशन प्रोजेक्ट (Monetisation Project) से जुड़े एक नए कानूनी विवाद की जानकारी दी है, जबकि टर्टलमिंट फिनटेक (Turtlemint FinTech) ने पहली बार तिमाही मुनाफा दर्ज कर निवेशकों को सकारात्मक संकेत दिए हैं।