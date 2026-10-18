कल इन 3 शेयरों पर रहेगी नजर, हो सकती है मोटी कमाई? जानिए टारगेट और स्टॉप-लॉस

मुख्य बातें

शेयर बाजार में पिछले सप्ताह जोरदार तेजी देखने को मिली। IT शेयरों में खरीदारी और कंपनियों के उम्मीद से बेहतर तिमाही नतीजों ने बाजार को सहारा दिया। शुक्रवार को Nifty 50 और Sensex ने करीब छह महीने का अपना सबसे अच्छा साप्ताहिक प्रदर्शन दर्ज किया। अब निवेशकों की नजर अगले कारोबारी सत्र पर है। इस बीच मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेस (Motilal Oswal Financial Services) के एक्सपर्ट चंदन तापड़िया ने तीन शेयरों में खरीदारी की सलाह दी है। इनमें IT सेक्टर की Mphasis, डिफेंस सेक्टर की HAL (Hindustan Aeronautics) और होटल सेक्टर की इंडियन होटल्स कंपनी शामिल हैं। इन शेयरों के लिए एक्सपर्ट ने टारगेट प्राइस और स्टॉप-लॉस भी बताए हैं।

Mphasis, HAL और इंडियन होटल्स का टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस

एक्सपर्ट चंदन तापड़िया की टेक्निकल राय के मुताबिक

शेयर टारगेट प्राइस Stop Loss Mphasis ₹2,650 ₹2,425 Hindustan Aeronautics (HAL) ₹5,260 ₹4,840 Indian Hotels Company ₹815 ₹750

ये टारगेट और स्टॉप-लॉस (Stop-Loss) एक्सपर्ट के तकनीकी विश्लेषण पर आधारित हैं। बाजार में उतार-चढ़ाव के कारण शेयरों की कीमतों में बदलाव हो सकता है। इन्हें निश्चित रिटर्न की गारंटी नहीं समझना चाहिए।

1- Mphasis शेयर IT सेक्टर की रिकवरी से Mphasis शेयर को सहारा मिल सकता है।

Mphasis

सेक्टर:- IT Services

टारगेट- 2,650

स्टॉप लॉस- 2,425

चंदन तापड़िया के मुताबिक, हालिया गिरावट के बाद Mphasis के शेयर में दोबारा तेजी के संकेत दिखाई दिए हैं। शेयर ने डेली और वीकली चार्ट पर मजबूत तेजी वाली कैंडल बनाई है, जो खरीदारी में बढ़ती दिलचस्पी का संकेत हो सकती है।

शेयर में ₹2,525 के आसपास एक महत्वपूर्ण तकनीकी स्तर से ऊपर निकलने की संभावना पर भी नजर है। चार्ट पर इसे राउंडिंग बॉटम ब्रेकआउट के रूप में देखा जा रहा है। अगर शेयर इस स्तर के ऊपर मजबूती बनाए रखता है, तो आगे की तेजी को सहारा मिल सकता है। इसके अलावा IT सेक्टर में खरीदारी लौटने से भी Mphasis को फायदा मिलने की संभावना है। हालांकि, ब्रेकआउट टिकाऊ रहता है या नहीं, यह आगे के कारोबारी सत्रों में स्पष्ट होगा।

2. HAL शेयर: डिफेंस स्टॉक में तेजी के संकेत

Hindustan Aeronautics (HAL)

सेक्टर:- Defence

टारगेट- 5,260

स्टॉप लॉस- 4,840

डिफेंस सेक्टर की कंपनी HAL के शेयर में भी एक्सपर्ट को तेजी की संभावना नजर आ रही है। उनके तकनीकी विश्लेषण के अनुसार, पिछले 4 कारोबारी सत्रों में शेयर ने ऊंचे स्तर बनाए हैं और इसके चार्ट पर ट्रेंडलाइन ब्रेकआउट के संकेत मिले हैं।

शेयर का अपनी शॉर्ट-टर्म मूविंग एवरेज से ऊपर कारोबार करना भी सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। तापड़िया के मुताबिक, ₹4,950 के ऊपर मजबूती बनी रहती है, तो शेयर में ₹5,100 और उसके बाद ऊंचे स्तरों की ओर बढ़ने की संभावना बन सकती है। हालांकि, एक्सपर्ट का निर्धारित टारगेट ₹5,260 है और स्टॉप लॉस ₹4,840 रखा गया है। निवेशकों को ध्यान देना चाहिए कि तकनीकी संकेत बदलने पर शेयर की दिशा भी बदल सकती है।

3- इंडियन होटल्स कंपनी: ₹750 के ऊपर ब्रेकआउट पर नजर

Indian Hotels Company

सेक्टर:- Hotels & Hospitality

टारगेट- 815

स्टॉप लॉस- 750

इंडियन होटल्स कंपनी (Indian Hotels Company) के शेयर में भी खरीदारी के संकेत मिले हैं। चंदन तापड़िया के अनुसार, शेयर ने अपने 200 DEMA के आसपास मजबूत आधार बनाया और हालिया कारोबारी सत्रों में तेजी के साथ उभरा है। शेयर ने ₹750 के स्तर के ऊपर एक साल की ट्रेडिंग रेंज से ब्रेकआउट दिया है। इसके अलावा चार्ट पर तेजी वाली कैंडल और RSI में सुधार भी सकारात्मक संकेत माने जा रहे हैं।

अगर शेयर ब्रेकआउट के ऊपर टिकता है, तो ₹815 का स्तर एक्सपर्ट का अगला टारगेट हो सकता है। वहीं, ₹750 को स्टॉप लॉस के रूप में बताया गया है। निवेश से पहले मौजूदा कीमत और ब्रेकआउट की स्थिति की पुष्टि करना जरूरी है।

Nifty 50: 23,100 का स्तर क्यों है अहम?

शुक्रवार को Nifty 50 में 0.7% की तेजी आई और इंडेक्स 23,146.15 पर बंद हुआ। पूरे सप्ताह में इसमें 2.8% की बढ़त दर्ज की गई। वहीं, सेंसेक्स 3.1% चढ़कर 74,729.27 पर पहुंचा। दोनों इंडेक्स का यह करीब 6 महीने का सबसे अच्छा साप्ताहिक प्रदर्शन था। चंदन तापड़िया के टेक्निकल ओपिनियन के मुताबिक, Nifty के लिए 23,100 का स्तर महत्वपूर्ण है। इंडेक्स अगर इस स्तर के ऊपर बना रहता है, तो 23,250 और फिर 23,350 की ओर बढ़ने की संभावना देखी जा सकती है।

नीचे की तरफ 23,000 और 22,900 के स्तर अहम सपोर्ट माने गए हैं, यानी बाजार में तेजी जारी रहने के लिए 23,100 के ऊपर टिकना महत्वपूर्ण होगा। ऑप्शन डेटा में 23,000 के स्तर पर Put Open Interest और 23,100 के आसपास Call Open Interest की गतिविधि भी नजर आई। इसके आधार पर व्यापक ट्रेडिंग रेंज 22,700 से 23,500 और निकट अवधि की रेंज 22,900 से 23,400 बताई गई है।

Bank Nifty का क्या है आउटलुक?

बैंक निफ्टी (Bank Nifty) ने शुक्रवार को सकारात्मक शुरुआत की, लेकिन ऊंचे स्तरों पर टिक नहीं पाया। कारोबार के दौरान इंडेक्स 55,500 के आसपास पहुंचा और बाद में सीमित दायरे में रहा। एक्सपर्ट के मुताबिक, बैंक निफ्टी (Bank Nifty) के लिए 55,750 का स्तर महत्वपूर्ण है। इसके ऊपर टिकने पर 56,250 और फिर 56,500 की ओर बढ़ने की संभावना बन सकती है। दूसरी तरफ, 55,500 और 55,250 के स्तर सपोर्ट के रूप में देखे जा रहे हैं।

निवेशकों के लिए क्या है जरूरी?

Mphasis, HAL और Indian Hotels में एक्सपर्ट की सलाह के पीछे तकनीकी चार्ट, ब्रेकआउट और खरीदारी के संकेत प्रमुख वजह हैं। लेकिन किसी भी शेयर में एंट्री लेने से पहले उसकी मौजूदा कीमत, जोखिम उठाने की क्षमता और बाजार की दिशा को समझना जरूरी है।

निवेशक ध्यान दें कि यहां दिए गए टारगेट और Stop Loss चंदन तापड़िया की बताई गई ट्रेडिंग राय पर आधारित हैं। शेयर बाजार में निवेश जोखिम के अधीन है। यह जानकारी निवेश सलाह नहीं है; कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें।