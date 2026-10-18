कल इन 3 शेयरों पर रहेगी नजर, हो सकती है मोटी कमाई? जानिए टारगेट और स्टॉप-लॉस
मुख्य बातें
- 19 अक्टूबर को शेयर बाजार में ट्रेडिंग की तैयारी कर रहे निवेशकों के लिए Mphasis, HAL (Hindustan Aeronautics) और इंडियन होटल्स कंपनी (Indian Hotels Company) पर नजर रहेगी
- मार्केट एक्सपर्ट चंदन तापड़िया ने Mphasis के लिए ₹2,650, HAL के लिए ₹5,260 और इंडियन होटल्स के लिए ₹815 का टारगेट बताया है
शेयर बाजार में पिछले सप्ताह जोरदार तेजी देखने को मिली। IT शेयरों में खरीदारी और कंपनियों के उम्मीद से बेहतर तिमाही नतीजों ने बाजार को सहारा दिया। शुक्रवार को Nifty 50 और Sensex ने करीब छह महीने का अपना सबसे अच्छा साप्ताहिक प्रदर्शन दर्ज किया। अब निवेशकों की नजर अगले कारोबारी सत्र पर है। इस बीच मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेस (Motilal Oswal Financial Services) के एक्सपर्ट चंदन तापड़िया ने तीन शेयरों में खरीदारी की सलाह दी है। इनमें IT सेक्टर की Mphasis, डिफेंस सेक्टर की HAL (Hindustan Aeronautics) और होटल सेक्टर की इंडियन होटल्स कंपनी शामिल हैं। इन शेयरों के लिए एक्सपर्ट ने टारगेट प्राइस और स्टॉप-लॉस भी बताए हैं।
Mphasis, HAL और इंडियन होटल्स का टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस
एक्सपर्ट चंदन तापड़िया की टेक्निकल राय के मुताबिक
|शेयर
|टारगेट प्राइस
|Stop Loss
|Mphasis
|₹2,650
|₹2,425
|Hindustan Aeronautics (HAL)
|₹5,260
|₹4,840
|Indian Hotels Company
|₹815
|₹750
ये टारगेट और स्टॉप-लॉस (Stop-Loss) एक्सपर्ट के तकनीकी विश्लेषण पर आधारित हैं। बाजार में उतार-चढ़ाव के कारण शेयरों की कीमतों में बदलाव हो सकता है। इन्हें निश्चित रिटर्न की गारंटी नहीं समझना चाहिए।
1- Mphasis शेयर
IT सेक्टर की रिकवरी से Mphasis शेयर को सहारा मिल सकता है।
- Mphasis
- सेक्टर:- IT Services
- टारगेट- 2,650
- स्टॉप लॉस- 2,425
चंदन तापड़िया के मुताबिक, हालिया गिरावट के बाद Mphasis के शेयर में दोबारा तेजी के संकेत दिखाई दिए हैं। शेयर ने डेली और वीकली चार्ट पर मजबूत तेजी वाली कैंडल बनाई है, जो खरीदारी में बढ़ती दिलचस्पी का संकेत हो सकती है।
शेयर में ₹2,525 के आसपास एक महत्वपूर्ण तकनीकी स्तर से ऊपर निकलने की संभावना पर भी नजर है। चार्ट पर इसे राउंडिंग बॉटम ब्रेकआउट के रूप में देखा जा रहा है। अगर शेयर इस स्तर के ऊपर मजबूती बनाए रखता है, तो आगे की तेजी को सहारा मिल सकता है। इसके अलावा IT सेक्टर में खरीदारी लौटने से भी Mphasis को फायदा मिलने की संभावना है। हालांकि, ब्रेकआउट टिकाऊ रहता है या नहीं, यह आगे के कारोबारी सत्रों में स्पष्ट होगा।
2. HAL शेयर: डिफेंस स्टॉक में तेजी के संकेत
- Hindustan Aeronautics (HAL)
- सेक्टर:- Defence
- टारगेट- 5,260
- स्टॉप लॉस- 4,840
डिफेंस सेक्टर की कंपनी HAL के शेयर में भी एक्सपर्ट को तेजी की संभावना नजर आ रही है। उनके तकनीकी विश्लेषण के अनुसार, पिछले 4 कारोबारी सत्रों में शेयर ने ऊंचे स्तर बनाए हैं और इसके चार्ट पर ट्रेंडलाइन ब्रेकआउट के संकेत मिले हैं।
शेयर का अपनी शॉर्ट-टर्म मूविंग एवरेज से ऊपर कारोबार करना भी सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। तापड़िया के मुताबिक, ₹4,950 के ऊपर मजबूती बनी रहती है, तो शेयर में ₹5,100 और उसके बाद ऊंचे स्तरों की ओर बढ़ने की संभावना बन सकती है। हालांकि, एक्सपर्ट का निर्धारित टारगेट ₹5,260 है और स्टॉप लॉस ₹4,840 रखा गया है। निवेशकों को ध्यान देना चाहिए कि तकनीकी संकेत बदलने पर शेयर की दिशा भी बदल सकती है।
3- इंडियन होटल्स कंपनी: ₹750 के ऊपर ब्रेकआउट पर नजर
- Indian Hotels Company
- सेक्टर:- Hotels & Hospitality
- टारगेट- 815
- स्टॉप लॉस- 750
इंडियन होटल्स कंपनी (Indian Hotels Company) के शेयर में भी खरीदारी के संकेत मिले हैं। चंदन तापड़िया के अनुसार, शेयर ने अपने 200 DEMA के आसपास मजबूत आधार बनाया और हालिया कारोबारी सत्रों में तेजी के साथ उभरा है। शेयर ने ₹750 के स्तर के ऊपर एक साल की ट्रेडिंग रेंज से ब्रेकआउट दिया है। इसके अलावा चार्ट पर तेजी वाली कैंडल और RSI में सुधार भी सकारात्मक संकेत माने जा रहे हैं।
अगर शेयर ब्रेकआउट के ऊपर टिकता है, तो ₹815 का स्तर एक्सपर्ट का अगला टारगेट हो सकता है। वहीं, ₹750 को स्टॉप लॉस के रूप में बताया गया है। निवेश से पहले मौजूदा कीमत और ब्रेकआउट की स्थिति की पुष्टि करना जरूरी है।
Nifty 50: 23,100 का स्तर क्यों है अहम?
शुक्रवार को Nifty 50 में 0.7% की तेजी आई और इंडेक्स 23,146.15 पर बंद हुआ। पूरे सप्ताह में इसमें 2.8% की बढ़त दर्ज की गई। वहीं, सेंसेक्स 3.1% चढ़कर 74,729.27 पर पहुंचा। दोनों इंडेक्स का यह करीब 6 महीने का सबसे अच्छा साप्ताहिक प्रदर्शन था। चंदन तापड़िया के टेक्निकल ओपिनियन के मुताबिक, Nifty के लिए 23,100 का स्तर महत्वपूर्ण है। इंडेक्स अगर इस स्तर के ऊपर बना रहता है, तो 23,250 और फिर 23,350 की ओर बढ़ने की संभावना देखी जा सकती है।
नीचे की तरफ 23,000 और 22,900 के स्तर अहम सपोर्ट माने गए हैं, यानी बाजार में तेजी जारी रहने के लिए 23,100 के ऊपर टिकना महत्वपूर्ण होगा। ऑप्शन डेटा में 23,000 के स्तर पर Put Open Interest और 23,100 के आसपास Call Open Interest की गतिविधि भी नजर आई। इसके आधार पर व्यापक ट्रेडिंग रेंज 22,700 से 23,500 और निकट अवधि की रेंज 22,900 से 23,400 बताई गई है।
Bank Nifty का क्या है आउटलुक?
बैंक निफ्टी (Bank Nifty) ने शुक्रवार को सकारात्मक शुरुआत की, लेकिन ऊंचे स्तरों पर टिक नहीं पाया। कारोबार के दौरान इंडेक्स 55,500 के आसपास पहुंचा और बाद में सीमित दायरे में रहा। एक्सपर्ट के मुताबिक, बैंक निफ्टी (Bank Nifty) के लिए 55,750 का स्तर महत्वपूर्ण है। इसके ऊपर टिकने पर 56,250 और फिर 56,500 की ओर बढ़ने की संभावना बन सकती है। दूसरी तरफ, 55,500 और 55,250 के स्तर सपोर्ट के रूप में देखे जा रहे हैं।
निवेशकों के लिए क्या है जरूरी?
Mphasis, HAL और Indian Hotels में एक्सपर्ट की सलाह के पीछे तकनीकी चार्ट, ब्रेकआउट और खरीदारी के संकेत प्रमुख वजह हैं। लेकिन किसी भी शेयर में एंट्री लेने से पहले उसकी मौजूदा कीमत, जोखिम उठाने की क्षमता और बाजार की दिशा को समझना जरूरी है।
निवेशक ध्यान दें कि यहां दिए गए टारगेट और Stop Loss चंदन तापड़िया की बताई गई ट्रेडिंग राय पर आधारित हैं। शेयर बाजार में निवेश जोखिम के अधीन है। यह जानकारी निवेश सलाह नहीं है; कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें।
(डिस्क्लेमर: यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें या फाइनेंशियल एडवायजर से सलाह ले लें। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए
काम कर रहे हैं। सर्वेश्वर बिजनेस और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की खबरों, रिव्यू और गहराई से किए गए एनालिसिस के लिए जाने जाते
हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 7 साल से अधिक का अनुभव है, जिसमें उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ और समझ के जरिए एक अलग
पहचान बनाई है। उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल की और वर्ष 2019 में
ईटीवी भारत के साथ अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में
भी काम किया, जहां उन्होंने अपनी लेखन शैली और विश्लेषण क्षमता को और निखारा।
उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।