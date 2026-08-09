Sun Pharma समेत इन 4 शेयरों पर एक्सपर्ट का दांव, अगले 6 महीने में होगी मोटी कमाई? जानिए टारगेट और स्टॉप लॉस

भारतीय शेयर बाजार में हाल के दिनों में तेजी का रुख देखने को मिल रहा है और अब निवेशकों की नजर उन शेयरों पर है, जिनमें आने वाले महीनों में बेहतर प्रदर्शन की संभावना हो सकती है। ब्रोकिंग फर्म बजाज ब्रोकिंग (Bajaj Broking) के टेक्निकल एक्सपर्ट पबित्रो मुखर्जी ने अगले 6 महीने के लिए 4 शेयरों को अपनी पसंद बताया है। इनमें सन फार्मा (Sun Pharma), भारत इलेक्ट्रॉनिक्स (Bharat Electronics), सैजिलिटी (Sagility) और CMPD (Central Mine Planning and Design InstituteI) शामिल हैं। एक्सपर्ट का मानना है कि मार्केट का स्ट्रक्चर अब सकारात्मक यानी बुलिश होता नजर आ रहा है और बाजार में गिरावट आने पर खरीदारी देखने को मिल सकती है।

दरअसल, निफ्टी 50 लगातार दूसरे सप्ताह बढ़त के साथ बंद हुआ और सप्ताह के दौरान इसमें करीब 0.77% की तेजी दर्ज की गई। भू-राजनीतिक तनाव में कुछ नरमी और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट ने बाजार के सेंटीमेंट को सहारा दिया। क्रूड ऑयल की कीमत करीब 80 डॉलर प्रति बैरल के आसपास आने से भी निवेशकों को राहत मिली। इसके अलावा विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों यानी FPIs की बाजार में वापसी ने भी खरीदारी का माहौल मजबूत किया है। तकनीकी नजरिए से देखें तो निफ्टी ने 200-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यानी 200-डे EMA को भी दोबारा हासिल किया है। यह करीब 5 महीने बाद हुआ है, इसलिए इसे बाजार के लिए सकारात्मक संकेत माना जा रहा है।

बजाज ब्रोकिंग (Bajaj Broking) के पबित्रो मुखर्जी के मुताबिक, निफ्टी (Nifty) के लिए 24,200 से 24,000 का स्तर अहम सपोर्ट जोन है। वहीं 25,200-25,300 के क्षेत्र की ओर आगे बढ़ने की संभावना बन सकती है, अगर इंडेक्स महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस के ऊपर मजबूती से टिकता है। हालांकि, बाजार में तेजी का मतलब यह नहीं है कि हर शेयर में समान तेजी आएगी। ऐसे में स्टॉक चुनते समय कंपनी के फंडामेंटल, वैल्यूएशन और जोखिम को ध्यान में रखना जरूरी है।

1- सन फार्मा: ₹2,250 का टारगेट

बजाज ब्रोकिंग (Bajaj Broking) के एक्सपर्ट ने सन फार्मा (Sun Pharma) को ₹1,930 से ₹1,970 के दायरे में खरीदने की सलाह दी है। इसके लिए ₹2,250 का टारगेट और ₹1,900 का स्टॉप लॉस बताया गया है। एक्सपर्ट के मुताबिक, शेयर ने साप्ताहिक चार्ट पर करीब दो साल से चल रहे कंसोलिडेशन पैटर्न से मजबूत ब्रेकआउट दिया है। इसके बाद पिछले दो सप्ताह में शेयर करीब ₹1,950 के आसपास कंसोलिडेट हुआ है। इसे सामान्य प्रॉफिट बुकिंग माना जा रहा है, न कि जरूरी तौर पर ट्रेंड में बदलाव।

सन फार्मा (Sun Pharma के तकनीकी संकेतक भी सकारात्मक नजर आ रहे हैं। RSI ने अपनी गिरती ट्रेंडलाइन के ऊपर ब्रेकआउट किया है और 60 के ऊपर बना हुआ है। वहीं MACD में भी बुलिश क्रॉसओवर दिखाई दे रहा है। हालांकि ₹2,000 से ₹2,047 का क्षेत्र तत्काल रेजिस्टेंस माना जा रहा है। इसके ऊपर मजबूती से बंद होने पर आगे तेजी का रास्ता खुल सकता है।

2- BEL (Bharat Electronics): ₹465 का टारगेट

दूसरा पसंदीदा शेयर BEL (Bharat Electronics) है। एक्सपर्ट ने इसे ₹395-₹405 के दायरे में खरीदने की सलाह दी है। इसका टारगेट ₹465 और स्टॉप लॉस ₹380 रखा गया है। BEL अपने ऑल-टाइम हाई ₹473 के आसपास टिक नहीं पाया और इसके बाद शेयर में करेक्शन आया। हालांकि, एक्सपर्ट के मुताबिक मौजूदा गिरावट को स्वस्थ करेक्शन के तौर पर देखा जा सकता है।

₹395-₹405 का क्षेत्र मजबूत डिमांड जोन माना जा रहा है और शेयर मध्यम अवधि के मूविंग एवरेज के आसपास कारोबार कर रहा है। RSI भी ओवरसोल्ड क्षेत्र के करीब पहुंचने के बाद स्थिर होने के संकेत दे रहा है। एक्सपर्ट का मानना है कि जब तक शेयर महत्वपूर्ण सपोर्ट के ऊपर बना रहता है, तब तक इसका व्यापक बुलिश स्ट्रक्चर कायम रह सकता है।

3- सैजिलिटी (Sagility): ₹54 का टारगेट

तीसरा शेयर सैजिलिटी (Sagility) है। इसके लिए ₹43-₹44 के दायरे में खरीदारी की सलाह दी गई है। इसका टारगेट ₹54 और स्टॉप लॉस ₹40 रखा गया है। एक्सपर्ट के मुताबिक, शेयर ने चार सप्ताह के कंसोलिडेशन पैटर्न से ब्रेकआउट दिया है और अब प्राथमिक अपट्रेंड दोबारा शुरू होने के संकेत मिल रहे हैं। शेयर 20-वीक EMA के ऊपर बना हुआ है, जो सकारात्मक संकेत है। RSI में भी सुधार हुआ है और MACD ने बुलिश क्रॉसओवर दिया है।

4- CMPDI: ₹269 का टारगेट

चौथा शेयर CMPDI (Central Mine Planning and Design Institute) है। इसके लिए ₹245-₹248 के दायरे में खरीदारी, ₹269 का टारगेट और ₹238 का स्टॉप लॉस सुझाया गया है। CMPDI ने अप्रैल के निचले स्तर से करीब 85% की तेजी के बाद ₹283.70 का ऑल-टाइम हाई बनाया था। इसके बाद करीब सात सप्ताह तक करेक्शन देखने को मिला। अब शेयर ने जुलाई हाई से बनी गिरती ट्रेंडलाइन के ऊपर ब्रेकआउट दिया है।

एक्सपर्ट के मुताबिक MACD में भी सुधार दिखाई दे रहा है और बुलिश क्रॉसओवर की संभावना बन रही है। RSI ने गिरती ट्रेंडलाइन के ऊपर ब्रेकआउट किया है और 40 के ऊपर बना हुआ है। इससे खरीदारी की गति मजबूत होने के संकेत मिलते हैं।

निवेशकों को क्या करना चाहिए?