₹17 तक टूट सकता है यह शेयर, एक्सपर्ट ने चेताया, बोले- बेच दो

बैंक की पूंजी स्थिति मजबूत बनी हुई है, जिसका कॉमन इक्विटी टियर 1 (सीईटी1) अनुपात 14% है। इस स्वस्थ पूंजी स्तर से भविष्य में ऋण वृद्धि को समर्थन मिलने की उम्मीद है, जो मौजूदा चुनौतियों के बावजूद कुछ हद तक स्थिरता प्रदान करता है।

YES Bank share price: यस बैंक के शेयर आज बुधवार को कारोबार के दौरान फोकस में हैं। कंपनी के शेयर आज 18.72 रुपये के भाव पर थे। इधर, ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ने यस बैंक के शेयर को बेचने की सलाह दी है। ब्रोकरेज फर्म ने यस बैंक के शेयर पर 'सेल' रेटिंग बरकरार रखी है और 17 रुपये का टारगेट प्राइस तय किया है। यह बैंक के वित्त वर्ष 27 के अनुमानित समायोजित बुक वैल्यू (ABV) के 1.2 गुना के मूल्यांकन को दर्शाता है। ब्रोकरेज फर्म ने इस रेटिंग के प्रमुख कारणों के रूप में यस बैंक की कमजोर वृद्धि और रिटर्न रेशियो का हवाला दिया है।

क्या है डिटेल यस बैंक का रिटेल पोर्टफोलियो लगातार दबाव में है, जैसा कि वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही में 2.5% के स्लिपेज अनुपात से पता चलता है। हालांकि, इसके असुरक्षित पोर्टफोलियो, विशेष रूप से व्यक्तिगत ऋण और क्रेडिट कार्ड में सुधार के कुछ संकेत हैं। एमके ग्लोबल ने बैठक के मुख्य निष्कर्षों में कहा कि उच्च-उपज वाले ऋणों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने में चुनौतियों के बावजूद, बैंक अपनी उच्च-उपज वाली परिसंपत्तियों को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। यस बैंक को उम्मीद है कि ब्याज दरों में कटौती का ऋण प्रतिफल पर चरम प्रभाव वित्त वर्ष 26 की दूसरी तिमाही में पड़ेगा, और चौथी तिमाही तक धीरे-धीरे सुधार की उम्मीद है। कॉर्पोरेट जमाओं के पुनर्मूल्यन और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा लगाए गए नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) में कमी से इस सुधार को बल मिलने की उम्मीद है। एमके ग्लोबल ने कहा कि बैंक अपने ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष (आरआईडीएफ) में हिस्सेदारी कम करने में कामयाब रहा है और वित्त वर्ष 27 तक इसे और कम करने का लक्ष्य है।