Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़stock that gave a 1000 pc return has received an order worth 875 crore hitting the upper circuit for 6 consecutive days
1000% रिटर्न वाले शेयर को 875 करोड़ का ऑर्डर, 6 दिन लगातार अपर सर्किट

संक्षेप:

Dec 15, 2025 11:51 am ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
share

एलाइटकॉन इंटरनेशनल के शेयर की कीमत सोमवार, 15 दिसंबर को 5 प्रतिशत के अपर सर्किट यानी 114.84 रुपये पर पहुंच गई। ऐसा तब हुआ, जब कंपनी ने एक बड़े लंबी अवधि के एक्सपोर्ट कांट्रैक्ट की घोषणा की। यह कांट्रैक्ट 97.35 मिलियन डॉलर यानी लगभग 875 करोड़ रुपये मूल्य का है। यह कंपनी के शेयर का लगातार छठा सत्र है जब यह 5 प्रतिशत के अपर सर्किट पर रहा।

कांट्रैक्ट की डिटेल्स

कंपनी ने घोषणा की कि उसे यूवी इंटरनेशनल ट्रेड एफजेडई (यूएई स्थित कंपनी) से दो वर्ष की आपूर्ति का कांट्रैक्ट मिला है। इस समझौते में सिगरेट, प्रीमिक्स लेड, हुक्का तंबाकू, धूम्रपान मिश्रण और अन्य तंबाकू उत्पादों की आपूर्ति शामिल है। इस कांट्रैक्ट में एक वर्ष की लॉक-इन अवधि भी है और इसकी पूरी अवधि में निर्यात की मात्रा स्थिर रहेगी।

कंपनी का बयान

कंपनी ने कहा कि यह सौदा क्षमता के उपयोग को बेहतर बनाने और विनिर्माण तथा रसद की योजना को सुव्यवस्थित करने में मदद करेगा। यह मध्य पूर्वी बाजारों में एलाइटकॉन की स्थिति भी मजबूत करेगा, जहां तंबाकू उत्पादों की मांग लगातार बनी हुई है।

कंपनी के प्रबंध निदेशक विपिन शर्मा ने कहा कि यह लंबे समय के लिए ऑर्डर कंपनी के उत्पादों की वैश्विक मांग को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि यह कांट्रैक्ट कंपनी को निर्यात की दृश्यता प्रदान करता है, क्षमताओं के कुशल उपयोग में सहायक है, और मध्य पूर्वी बाजारों में कंपनी की उपस्थिति मजबूत करता है।

कांट्रैक्ट का क्रियान्वयन

कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, गोल्डन क्रायो प्राइवेट लिमिटेड, इस कांट्रैक्ट के तहत एलाइटकॉन इंटरनेशनल की ओर से उत्पादों के निर्माण, भंडारण, हैंडलिंग और शिपमेंट के लिए अधिकृत होगी। यह कांट्रैक्ट 1 जनवरी, 2026 से प्रभावी होगा और दो वर्ष तक वैध रहेगा।

कंपनी के वित्तीय परिणाम

एलाइटकॉन इंटरनेशनल ने सितंबर 2025 की तिमाही (Q2FY26) में मजबूत प्रदर्शन किया। कंपनी की शुद्ध बिक्री इस तिमाही में 318% बढ़कर 2,192.09 करोड़ रुपये हो गई। शुद्ध लाभ भी पिछली तिमाही की तुलना में 63% बढ़कर 117.20 करोड़ रुपये रहा।

वित्त वर्ष 2026 की पहली छमाही में, कंपनी की बिक्री 581% उछलकर 3,735.64 करोड़ रुपये हो गई और शुद्ध लाभ पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 195% बढ़ा।

शेयर का प्रदर्शन

यह मल्टीबैगर शेयर वर्ष 2025 में अब तक 1000% और पिछले 1 वर्ष में 1,200% से अधिक चढ़ चुका है। पिछले 6 महीनों में भी इसने 119% की बढ़त दर्ज की है। हालांकि, हाल के समय में इसमें दबाव रहा है - पिछले 3 महीनों में यह 38% और पिछले 1 महीने में 15% गिरा था।

दिसंबर महीने में अब तक यह 33% चढ़ गया है, जबकि पिछले 3 महीने तक इसमें गिरावट दर्ज की जा रही थी। नवंबर में यह 42%, अक्टूबर में 23% और सितंबर में 41% गिरा था।

(डिस्‍क्‍लेमर: एक्सपर्ट्स की सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं, लाइव हिन्दुस्तान के नहीं। यहां सिर्फ शेयर के परफॉर्मेंस की जानकारी दी गई है, यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।)

