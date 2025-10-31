Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़stock surged 20 percent company giving 4 bonus share price below 50 rupee check details
1 पर 4 शेयर बोनस दे रही कंपनी, 20% चढ़ा पेनी स्टॉक, कीमत 50 रुपये से कम

1 पर 4 शेयर बोनस दे रही कंपनी, 20% चढ़ा पेनी स्टॉक, कीमत 50 रुपये से कम

संक्षेप: Bonus Share: सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन को शेयर बाजारों में आज भारी गिरावट देखने को मिली है। लेकिन एक 50 रुपये से कम की कीमत वाला स्टॉक 20 प्रतिशत चढ़ गया। शेयर बाजार में कंपनी आज एक्स-बोनस और एक्स स्टॉक स्प्लिट ट्रेड कर रही है।

Fri, 31 Oct 2025 12:36 PMTarun Pratap Singh मिंट
share Share
Follow Us on

Bonus Share: सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन को शेयर बाजारों में आज भारी गिरावट देखने को मिली है। लेकिन एक 50 रुपये से कम की कीमत वाला स्टॉक 20 प्रतिशत चढ़ गया। शेयर बाजार में कंपनी आज एक्स-बोनस और एक्स स्टॉक स्प्लिट ट्रेड कर रही है। हम बात कर रहे हैं फिनोटेक्स केमिकल्स (Fineotex Chemical) की। बता दें, कंपनी में दिग्गज निवेशक आशीष कचौलिया ने भी इंवेस्टमेंट किया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

20% उछाल शेयर

फिनोटेक्स केमिकल्स का शेयर बीएसई में 25.75 रुपये के लेवल पर खुला था। कंपनी के शेयर दिन में 20 प्रतिशत की उछाल के बाद 29.80 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गए।

ये भी पढ़ें:₹126 का डिविडेंड, आज बोनस शेयर का ऐलान करेगी कंपनी

1 पर मिलेंगे 4 शेयर

कंपनी ने एक्सचेंज को दी जानकारी में बताया था कि एक शेयर पर योग्य निवेशकों को 4 शेयर बोनस के तौर बांटा जाएगा। साथ ही फिनोटेक्स केमिकल के शेयरों का 2 हिस्सों में आज बंटवारा भी हुआ है। कंपनी एक्स-बोनस के साथ-साथ एक्स-स्प्लिट भी ट्रेड कर रही है। फिनोटेक्स केमिकल्स ने पहले ही एक्सचेंज को दी जानकारी में बता दिया था कि 31 अक्टूबर को बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट के लिए रिकॉर्ड डेट रहेगा।

क्या होता है रिकॉर्ड डेट?

रिकॉर्ड डेट वह तारीख है जब कंपनी अपना रिकॉर्ड बुक देखती है। जिन निवेशकों को नाम कंपनी के रिकॉर्ड बुक में इस दिन रहेगा उन्हें ही बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट का फायदा होगा। बता दें, निवेशकों को रिकॉर्ड डेट से कम से कम एक दिन पहले शेयरों को खरीदना होता है।

इसी महीने की तीन तारीख को कंपनी के शेयर एक्स-डिविडेंड ट्रेड किए थे। तब कंपनी ने एक शेयर पर 0.80 रुपये का डिविडेंड दिया था।

ये भी पढ़ें:4% उछला रेखा झुनझुनवाला के निवेश वाली कंपनी का शेयर, एक्सपर्ट्स बुलिश

शेयर बाजार में अच्छा नहीं रहा है एक साल

बीते दो हफ्ते में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 21 प्रतिशत की तेजी आई है। वहीं, 6 महीने में कंपनी ने पोजीशनल निवेशकों को 25 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। हालांकि, इसके बाद भी एक साल से शेयरों को होल्ड करने वाले निवेशकों को अबतक 20 प्रतिशत का नुकसान उठाना पड़ा था।

इस कंपनी में दिग्गज निवेशक आशीष कचौलिया के पास 2.62 प्रतिशत हिस्सा है। सितंबर तिमाही तक उनके पास फिनोटेक्स केमिकल्स के 30,00,568 शेयर थे।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh
घर वाले इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन सामाजिक विषयों में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। बिजनेस, राजनीति, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एम.ए. और भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से पत्रकारिता का कोर्स किया है। तरुण, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Bonus Bonus Share Stock Market Update अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।