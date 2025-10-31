1 पर 4 शेयर बोनस दे रही कंपनी, 20% चढ़ा पेनी स्टॉक, कीमत 50 रुपये से कम

संक्षेप: Bonus Share: सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन को शेयर बाजारों में आज भारी गिरावट देखने को मिली है। लेकिन एक 50 रुपये से कम की कीमत वाला स्टॉक 20 प्रतिशत चढ़ गया। शेयर बाजार में कंपनी आज एक्स-बोनस और एक्स स्टॉक स्प्लिट ट्रेड कर रही है।

Bonus Share: सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन को शेयर बाजारों में आज भारी गिरावट देखने को मिली है। लेकिन एक 50 रुपये से कम की कीमत वाला स्टॉक 20 प्रतिशत चढ़ गया। शेयर बाजार में कंपनी आज एक्स-बोनस और एक्स स्टॉक स्प्लिट ट्रेड कर रही है। हम बात कर रहे हैं फिनोटेक्स केमिकल्स (Fineotex Chemical) की। बता दें, कंपनी में दिग्गज निवेशक आशीष कचौलिया ने भी इंवेस्टमेंट किया है।

20% उछाल शेयर फिनोटेक्स केमिकल्स का शेयर बीएसई में 25.75 रुपये के लेवल पर खुला था। कंपनी के शेयर दिन में 20 प्रतिशत की उछाल के बाद 29.80 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गए।

1 पर मिलेंगे 4 शेयर कंपनी ने एक्सचेंज को दी जानकारी में बताया था कि एक शेयर पर योग्य निवेशकों को 4 शेयर बोनस के तौर बांटा जाएगा। साथ ही फिनोटेक्स केमिकल के शेयरों का 2 हिस्सों में आज बंटवारा भी हुआ है। कंपनी एक्स-बोनस के साथ-साथ एक्स-स्प्लिट भी ट्रेड कर रही है। फिनोटेक्स केमिकल्स ने पहले ही एक्सचेंज को दी जानकारी में बता दिया था कि 31 अक्टूबर को बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट के लिए रिकॉर्ड डेट रहेगा।

क्या होता है रिकॉर्ड डेट? रिकॉर्ड डेट वह तारीख है जब कंपनी अपना रिकॉर्ड बुक देखती है। जिन निवेशकों को नाम कंपनी के रिकॉर्ड बुक में इस दिन रहेगा उन्हें ही बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट का फायदा होगा। बता दें, निवेशकों को रिकॉर्ड डेट से कम से कम एक दिन पहले शेयरों को खरीदना होता है।

इसी महीने की तीन तारीख को कंपनी के शेयर एक्स-डिविडेंड ट्रेड किए थे। तब कंपनी ने एक शेयर पर 0.80 रुपये का डिविडेंड दिया था।

शेयर बाजार में अच्छा नहीं रहा है एक साल बीते दो हफ्ते में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 21 प्रतिशत की तेजी आई है। वहीं, 6 महीने में कंपनी ने पोजीशनल निवेशकों को 25 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। हालांकि, इसके बाद भी एक साल से शेयरों को होल्ड करने वाले निवेशकों को अबतक 20 प्रतिशत का नुकसान उठाना पड़ा था।

इस कंपनी में दिग्गज निवेशक आशीष कचौलिया के पास 2.62 प्रतिशत हिस्सा है। सितंबर तिमाही तक उनके पास फिनोटेक्स केमिकल्स के 30,00,568 शेयर थे।