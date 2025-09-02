10 हिस्सों में बंट गया है पेनी स्टॉक, निवेशकों को इस साल हुआ 493% का फायदा, आपका है दांव?

Stock Split News: आज ब्लूगॉड एंटरटेनमेंट लिमिटेड (Bluegod Entertainment Ltd) (पहले का नाम इसे इंद्रा इंडस्ट्रीज) के शेयरों का आज बंटवारा हो गया है। कंपनी के शेयरों को 10 हिस्सों में बांटा गया था। इस स्टॉक स्प्लिट के लिए कंपनी ने पहले ही रिकॉर्ड डेट का ऐलान कर दिया था।

Stock Split News: आज ब्लूगॉड एंटरटेनमेंट लिमिटेड (Bluegod Entertainment Ltd) (पहले का नाम इसे इंद्रा इंडस्ट्रीज) के शेयरों का आज बंटवारा हो गया है। कंपनी के शेयरों को 10 हिस्सों में बांटा गया था। इस स्टॉक स्प्लिट के लिए कंपनी ने पहले ही रिकॉर्ड डेट का ऐलान कर दिया था। आइए डीटेल्स में जानते हैं इनके विषय में ...

1 रुपये हो गई है फेस वैल्यू एक्सचेंज को दी जानकारी में कंपनी ने कहा था कि 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले एक शेयर को 10 हिस्सों में बांटा जाएगा। इस स्टॉक स्प्लिट के बाद कंपनी के शेयरों की फेस वैल्यू घटकर 1 रुपये प्रति शेयर हो गई है। कंपनी ने आज यानी 2 सितंबर की तारीख को रिकॉर्ड डेट घोषित किया था। बता दें, कंपनी की तरफ से इसका ऐलान 20 अगस्त को किया गया था।

पहली बार कंपनी के शेयरों का बंटवारा हो रहा है। इससे पहले ना तो कंपनी ने निवेशकों को बोनस शेयर दिया था। ना ही कंपनी ने डिविडेंड का ऐलान किया था।

493 प्रतिशत का फायदा इस पेनी स्टॉक ने निवेशकों को इस साल मोटा रिटर्न दिया है। कंपनी के शेयरों का भाव 30 जनवरी 2025 को 5.62 रुपये पर था। सोमवार को मार्केट की क्लोजिंग के टाईम पर यह स्टॉक 30.76 रुपये के लेवल पर था। यानी निवेशकों को 493 प्रतिशत का फायदा मिल चुका है।

बीएसई के डाटा के अनुसार कंपनी में पब्लिक की हिस्सेदारी 100 प्रतिशत है। प्रमोटर्स के पास कोई भी हिस्सा नहीं है। यह स्थिति बीती तीन तिमाही के दौरान देखने को मिली है।