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आज के स्टॉक पिक्स: इन्फोसिस, गेल समेत इन 6 शेयरों में रह सकती है बड़ी हलचल

Apr 08, 2026 08:35 am ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
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आज के स्टॉक पिक्स: शेयर मार्केट में आज तूफानी तेजी की उम्मीदों के बीच निवेशकों की नजरें इन्फोसिस, गेल, अरबिंदो फार्मा, अदित्य बिड़ला रियल एस्टेट, प्रोस्टार्म इन्फो सिस्टम्स, क्लीन मैक्स एनवायरो एनर्जी, जैसे शेयरों पर होंगी। ये स्टॉक अपने विभिन्न अपडेट्स के कारण आज खबरों में हैं।

आज के स्टॉक पिक्स: इन्फोसिस, गेल समेत इन 6 शेयरों में रह सकती है बड़ी हलचल

आज के स्टॉक पिक्स: शेयर मार्केट में आज तूफानी तेजी की उम्मीदों के बीच निवेशकों की नजरें इन्फोसिस, गेल, अरबिंदो फार्मा, अदित्य बिड़ला रियल एस्टेट, क्लीन मैक्स एनवायरो एनर्जी, प्रोस्टार्म इन्फो सिस्टम्स जैसे शेयरों पर होंगी। ये स्टॉक अपने विभिन्न अपडेट्स के कारण आज खबरों में हैं।

इन्फोसिस: एआई से सॉफ्टवेयर डिलीवरी में क्रांति

इन्फोसिस ने हार्नेस नामक एआई सॉफ्टवेयर डिलीवरी प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी की है। इसका उद्देश्य दुनियाभर की कंपनियों में एजेंटिक एआई के जरिए सॉफ्टवेयर डिलीवरी को बदलना है। यह साझेदारी इंजीनियरिंग टीमों की उन समस्याओं को हल करेगी, जहां उनका अधिकतर समय टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट जैसे कामों में लग जाता है।

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गेल: एलएनजी जहाज के लिए ग्रीस कंपनी से करार

सरकारी कंपनी गेल ने ग्रीस की अल्फा गैस के साथ लंबी अवधिक का चार्टर समझौता किया है। यह समझौता 'एनर्जी फिडेलिटी' नाम के एलएनजी जहाज के लिए है, जिसकी क्षमता 1,74,000 घन मीटर है। इस जहाज का उपयोग अमेरिका और रूस जैसे देशों से एलएनजी आयात करने के लिए किया जाएगा। यह करार एथेंस में साइन किया गया।

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अरबिंदो फार्मा: अमेरिकी FDA से मंजूरी

अरबिंदो फार्मा को अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन (USFDA) से डापाग्लिफ्लोज़िन और मेटफोर्मिन हाइड्रोक्लोराइड की एक्सटेंडेड-रिलीज टैबलेट बनाने और बेचने की अंतिम मंजूरी मिल गई है। ये टैबलेट एस्ट्राजेनेका की दवा 'जिग्डुओ एक्सआर' के समान हैं। इनका उत्पादन कंपनी की सहायक कंपनी APL हेल्थकेयर की यूनिट IV में होगा।

अदित्य बिड़ला रियल एस्टेट:1600 करोड़ की बुकिंग

कंपनी की सहायक कंपनी बिरला एस्टेट्स को गुरुग्राम के लक्जरी प्रोजेक्ट 'बिरला अरिका फेज 2' में जबरदस्त सफलता मिली है। लॉन्च के एक महीने के भीतर ही 1,600 करोड़ रुपये से अधिक की बुकिंग हो चुकी है। कुल 156 यूनिट में से 152 यूनिट बिक चुकी हैं।

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क्लीन मैक्स एनवायरो एनर्जी: गुजरात में हाइब्रिड प्रोजेक्ट शुरू

कंपनी ने गुजरात के कालावाड़ में 185 मेगावाट का विंड-सोलर हाइब्रिड रिन्यूवल एनर्जी प्रोजेक्ट चालू कर दिया है। यह प्रोजेक्ट सालाना 3.61 लाख टन कार्बन उत्सर्जन कम करेगा। इसे महज 12 महीनों में विकसित किया गया है और यह 17 कॉर्पोरेट ग्राहकों को बिजली की सप्लाई करेगा।

प्रोस्टार्म इन्फो सिस्टम्स: चीनी कंपनी से बैटरी स्टोरेज समझौता

कंपनी ने चीनी कंपनी शेन्जेन टॉपबैंड के साथ बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (BESS) के निर्माण के लिए MoU साइन किया है। यह SKD सह-निर्माण मॉडल पर आधारित है। इस साझेदारी के तहत 18 महीनों में 10 मिलियन डॉलर (करीब 83 करोड़ रुपये) की न्यूनतम खरीद की प्रतिबद्धता है। यह प्रोजेक्ट भारत में कमर्शियल, औद्योगिक और यूटिलिटी-स्केल एनर्जी स्टोरेज को टार्गेट करेगा।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। ​इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें

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