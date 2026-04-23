आज के स्टॉक पिक्स: ट्रेंट, इन्फोसिस, ओरेकल समेत इन 5 शेयरों से नजर हटी तो समझो दुर्घटना घटी

आज के स्टॉक पिक्स: ट्रेंट, इन्फोसिस, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज,एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, टाटा कम्युनिकेशंस के शेयरों में आज हलचल दिखेगी। इन कंपनियों के कार्पोरेट अपडेट्स आज खबरों में हैं। आइए जानें किसको लेकर क्या अपडेट्स हैं…

आज के स्टॉक पिक्स: टाटा ग्रुप की रिटेल कंपनी ट्रेंट, आईटी कंपनी ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज और इन्फोसिस के शेयर आज फोकस में होंगे। वहीं, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस और टाटा कम्युनिकेशंस के शेयरों में हलचल दिखेगी। इन कंपनियों के कार्पोरेट अपडेट्स आज खबरों में हैं। आइए जानें किसको लेकर क्या अपडेट्स हैं…

ट्रेंट का शानदार प्रदर्शन टाटा ग्रुप की रिटेल कंपनी ट्रेंट ने चौथी तिमाही में शानदार नतीजे पेश किए। कंपनी का नेट प्रॉफिट 413 करोड़ रुपये रहा, जो अनुमान (375 करोड़) से कहीं अधिक है। EBITDA 927.8 करोड़ रुपये रहा और मार्जिन बढ़कर 18.5% हो गया, जबकि उम्मीद 16.8% थी। राजस्व 5,028 करोड़ रुपये रहा, जो अनुमान से थोड़ा कम है। पिछले साल के मुकाबले मुनाफे में 32.5% की बढ़ोतरी हुई है। बोर्ड ने 1:2 के अनुपात में बोनस शेयर जारी करने और 2,500 करोड़ रुपये जुटाने के लिए राइट्स इश्यू को मंजूरी दी है।

ट्रेंट शेयर प्राइस हिस्ट्री: ट्रेंट के शेयर बुधवार को 0.44 प्रतिशत चढ़कर 4409.90 रुपये पर बंद हुए। पिछले एक महीने में ट्रेंट ने 31.38 प्रतिशत का शानदार रिटर्न दिया है। हालांकि, इस साल अबतक इसमें केवल 2.62 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई है।

ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज का मुनाफा बढ़ा कंपनी का चौथी तिमाही में मुनाफा 38.1% बढ़कर 841.7 करोड़ रुपये हो गया। रेवेन्यू 5.1% बढ़कर 2,065.2 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। कंपनी का मार्जिन बढ़कर 51.2% हो गया, जो पिछली तिमाही में 41.7% था। बोर्ड ने वित्त वर्ष 2026 के लिए 270 रुपये प्रति शेयर का दूसरा अंतरिम डिविडेंड देने का फैसला किया है।

OFS शेयर प्राइस हिस्ट्री: बुधवार को इस स्टॉक में 2.51 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई। अब यह स्टॉक 8130 रुपये पर पहुंच गया है। पिछले एक महीने में इसमें 26 प्रतिशत से अधिक की तेजी है और इस साल अबतक इसमें 5.76 पर्सेंट की बढ़त दर्ज की गई है।

एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के मिश्रित नतीजे इंश्योरेंस कंपनी के चौथी तिमाही के नतीजे मिले-जुले रहे। नया बिजनेस प्रीमियम 11,220 करोड़ रुपये रहा, जो अनुमान से अधिक है। हालांकि, कुल APE 5,750 करोड़ रुपये रहा, जो अनुमान से कम है। VNB मार्जिन घटकर 28.4% हो गया, जो पिछले साल 30.5% था। यह दिखाता है कि कारोबार बढ़ने के बावजूद मुनाफे पर दबाव है।

एसबीआई लाइफ शेयर प्राइस हिस्ट्री: इस बीमा कंपनी के शेयर बुधवार को 1.39 प्रतिशत की गिरावट के साथ 1885 रुपये पर बंद हुए। पिछले एक महीने में 2.88 प्रतिशत की मामूली तेजी दर्ज की है और इस साल अबतक 7 फीसद से अधिक टूटा है।

टाटा कम्युनिकेशंस का मुनाफा गिरा टाटा कम्युनिकेशंस का चौथी तिमाही में नेट प्रॉफिट 74.7% गिरकर 263.25 करोड़ रुपये रह गया। पिछले साल यह 1,040.5 करोड़ रुपये था। हालांकि, रेवेन्यू 9.4% बढ़कर 6,554.2 करोड़ रुपये हो गया। बोर्ड ने 17.5 रुपये प्रति शेयर का अंतिम डिविडेंड देने की सिफारिश की है।

टाटा कम्युनिकेशंस शेयर प्राइस हिस्ट्री: टाटा कम्युनिकेशंस के शेयर इस साल अबतक 15 फीसद से अधिक गिर चुके हैं। हालांकि, पिछले एक महीने में इसने 10 प्रतिशत से अधिक का रिटर्न भी दिया है। बुधवार को करीब 1 पर्सेंट की बढ़त के साथ 1527 रुपये पर बंद हुए।

इंफोसिस ने OpenAI के साथ की साझेदारी आईटी कंपनी इंफोसिस ने OpenAI के साथ मिलकर काम करने का एलान किया है। इस साझेदारी का मकसद कंपनियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) अपनाने में मदद करना है। इंफोसिस के टोपाज फैब्रिक के साथ OpenAI के मॉडल्स (जैसे कोडेक्स) का इस्तेमाल करके जिम्मेदार और बड़े पैमाने पर AI तैनाती की जाएगी।