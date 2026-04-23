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आज के स्टॉक पिक्स: ट्रेंट, इन्फोसिस, ओरेकल समेत इन 5 शेयरों से नजर हटी तो समझो दुर्घटना घटी

Apr 23, 2026 08:58 am ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
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आज के स्टॉक पिक्स: ट्रेंट,  इन्फोसिस, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज,एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, टाटा कम्युनिकेशंस के शेयरों में आज हलचल दिखेगी। इन कंपनियों के कार्पोरेट अपडेट्स आज खबरों में हैं। आइए जानें किसको लेकर क्या अपडेट्स हैं…

आज के स्टॉक पिक्स: ट्रेंट, इन्फोसिस, ओरेकल समेत इन 5 शेयरों से नजर हटी तो समझो दुर्घटना घटी

आज के स्टॉक पिक्स: टाटा ग्रुप की रिटेल कंपनी ट्रेंट, आईटी कंपनी ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज और इन्फोसिस के शेयर आज फोकस में होंगे। वहीं, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस और टाटा कम्युनिकेशंस के शेयरों में हलचल दिखेगी। इन कंपनियों के कार्पोरेट अपडेट्स आज खबरों में हैं। आइए जानें किसको लेकर क्या अपडेट्स हैं…

ट्रेंट का शानदार प्रदर्शन

टाटा ग्रुप की रिटेल कंपनी ट्रेंट ने चौथी तिमाही में शानदार नतीजे पेश किए। कंपनी का नेट प्रॉफिट 413 करोड़ रुपये रहा, जो अनुमान (375 करोड़) से कहीं अधिक है। EBITDA 927.8 करोड़ रुपये रहा और मार्जिन बढ़कर 18.5% हो गया, जबकि उम्मीद 16.8% थी। राजस्व 5,028 करोड़ रुपये रहा, जो अनुमान से थोड़ा कम है। पिछले साल के मुकाबले मुनाफे में 32.5% की बढ़ोतरी हुई है। बोर्ड ने 1:2 के अनुपात में बोनस शेयर जारी करने और 2,500 करोड़ रुपये जुटाने के लिए राइट्स इश्यू को मंजूरी दी है।

ट्रेंट शेयर प्राइस हिस्ट्री: ट्रेंट के शेयर बुधवार को 0.44 प्रतिशत चढ़कर 4409.90 रुपये पर बंद हुए। पिछले एक महीने में ट्रेंट ने 31.38 प्रतिशत का शानदार रिटर्न दिया है। हालांकि, इस साल अबतक इसमें केवल 2.62 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई है।

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ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज का मुनाफा बढ़ा

कंपनी का चौथी तिमाही में मुनाफा 38.1% बढ़कर 841.7 करोड़ रुपये हो गया। रेवेन्यू 5.1% बढ़कर 2,065.2 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। कंपनी का मार्जिन बढ़कर 51.2% हो गया, जो पिछली तिमाही में 41.7% था। बोर्ड ने वित्त वर्ष 2026 के लिए 270 रुपये प्रति शेयर का दूसरा अंतरिम डिविडेंड देने का फैसला किया है।

OFS शेयर प्राइस हिस्ट्री: बुधवार को इस स्टॉक में 2.51 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई। अब यह स्टॉक 8130 रुपये पर पहुंच गया है। पिछले एक महीने में इसमें 26 प्रतिशत से अधिक की तेजी है और इस साल अबतक इसमें 5.76 पर्सेंट की बढ़त दर्ज की गई है।

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एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के मिश्रित नतीजे

इंश्योरेंस कंपनी के चौथी तिमाही के नतीजे मिले-जुले रहे। नया बिजनेस प्रीमियम 11,220 करोड़ रुपये रहा, जो अनुमान से अधिक है। हालांकि, कुल APE 5,750 करोड़ रुपये रहा, जो अनुमान से कम है। VNB मार्जिन घटकर 28.4% हो गया, जो पिछले साल 30.5% था। यह दिखाता है कि कारोबार बढ़ने के बावजूद मुनाफे पर दबाव है।

एसबीआई लाइफ शेयर प्राइस हिस्ट्री: इस बीमा कंपनी के शेयर बुधवार को 1.39 प्रतिशत की गिरावट के साथ 1885 रुपये पर बंद हुए। पिछले एक महीने में 2.88 प्रतिशत की मामूली तेजी दर्ज की है और इस साल अबतक 7 फीसद से अधिक टूटा है।

टाटा कम्युनिकेशंस का मुनाफा गिरा

टाटा कम्युनिकेशंस का चौथी तिमाही में नेट प्रॉफिट 74.7% गिरकर 263.25 करोड़ रुपये रह गया। पिछले साल यह 1,040.5 करोड़ रुपये था। हालांकि, रेवेन्यू 9.4% बढ़कर 6,554.2 करोड़ रुपये हो गया। बोर्ड ने 17.5 रुपये प्रति शेयर का अंतिम डिविडेंड देने की सिफारिश की है।

टाटा कम्युनिकेशंस शेयर प्राइस हिस्ट्री: टाटा कम्युनिकेशंस के शेयर इस साल अबतक 15 फीसद से अधिक गिर चुके हैं। हालांकि, पिछले एक महीने में इसने 10 प्रतिशत से अधिक का रिटर्न भी दिया है। बुधवार को करीब 1 पर्सेंट की बढ़त के साथ 1527 रुपये पर बंद हुए।

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इंफोसिस ने OpenAI के साथ की साझेदारी

आईटी कंपनी इंफोसिस ने OpenAI के साथ मिलकर काम करने का एलान किया है। इस साझेदारी का मकसद कंपनियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) अपनाने में मदद करना है। इंफोसिस के टोपाज फैब्रिक के साथ OpenAI के मॉडल्स (जैसे कोडेक्स) का इस्तेमाल करके जिम्मेदार और बड़े पैमाने पर AI तैनाती की जाएगी।

इंफोसिस शेयर प्राइस हिस्ट्री: बुधवार को आईटी स्टॉक्स में चली गिरावट की आंधी की चपेट में इन्फोसिस भी आ गया। यह 3.38 प्रतिशत गिरकर 1268.80 रुपये पर बंद हुआ। इस साल अबतक यह स्टॉक 22 प्रतिशत से अधिक टूटा है और एक महीने में करीब 1 प्रतिशत चढ़ा है।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। ​इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें

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