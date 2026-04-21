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आज के स्टॉक पिक्स: वेदांता, रेलटेल, पीएनबी हाउसिंग समेत इन 7 शेयरों में रहेगी हलचल

Apr 21, 2026 08:58 am ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
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आज के स्टॉक पिक्स: जेएसडब्ल्यू स्टील और पॉस्को ग्रुप का 50:50 ज्वाइंट वेंचर व वेदांता के डीमर्जर के रिकॉर्ड डेट के कारण ये आज फोकस में रहेंगे। रेलटेल, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, टीवीएस मोटर्स को लेकर भी बड़े अपडेट्स हैं।

आज के स्टॉक पिक्स: वेदांता, रेलटेल, पीएनबी हाउसिंग समेत इन 7 शेयरों में रहेगी हलचल

आज के स्टॉक पिक्स: शेयर मार्केट में आज तेजी की उम्मीद के बीच कुछ कंपनियों के शेयर फोकस में रहेंगे। JSW स्टील, वेदांता, रेलटेल, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, टीवीएस मोटर्स समेत सात कंपनियों के शेयरों में आज हलचल देखने को मिल सकती है। इन कंपनियों को लेकर बड़े अपडेट्स हैं।

जेएसडब्ल्यू स्टील और पॉस्को ग्रुप का 50:50 ज्वाइंट वेंचर

जेएसडब्ल्यू स्टील ने दक्षिण कोरिया की पॉस्को ग्रुप के साथ शेयर सब्सक्रिप्शन और ज्वाइंट वेंचर डील किया है। यह 50:50 भागीदारी वाला जेवी ओडिशा में 6 मिलियन टन प्रति वर्ष की क्षमता वाला इंटीग्रेटेड स्टील यूनिट स्थापित करने की दिशा में बड़ा कदम है।

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वेदांता लिमिटेड का डीमर्जर: 1 मई 2026 को रिकॉर्ड डेट

वेदांता ने अपने डीमर्जर के लिए 1 मई 2026 को रिकॉर्ड डेट तय कर दिया है। बोर्ड ने इस योजना को उसी तारीख से लागू करने की मंजूरी दे दी है। चार नई कंपनियों में शेयर बंटने का अनुपात भी तय हो गया है। योजना के तहत, मौजूदा वेदांता शेयरहोल्डर्स को उनकी मौजूदा हिस्सेदारी के अनुपात में वेदांता एल्युमीनियम मेटल, तलवंडी साबो पावर, माल्को एनर्जी और वेदांता आयरन एंड स्टील के शेयर मिलेंगे।

रेलटेल कॉर्पोरेशन को मुंबई नगर निगम से 86 करोड़ का क्लाउड प्रोजेक्ट

रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को मुंबई के बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) से क्लाउड सर्विसेज प्रोजेक्ट के लिए स्वीकृति पत्र (Letter of Acceptance) मिला है। कर सहित यह अनुबंध लगभग 86.36 करोड़ रुपये का है। इसमें BMC के लिए क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर की आपूर्ति, परीक्षण, कमीशनिंग और रख-रखाव शामिल है। यह एक घरेलू, हाथों-हाथ सौदा है जिसमें कोई संबंधित पक्ष शामिल नहीं है।

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पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का मुनाफा 14.39 प्रतिशत बढ़ा

पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने चौथी तिमाही में 648.7 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट दर्ज किया, जो पिछले साल की समान तिमाही के 567 करोड़ से 14.39 प्रतिशत अधिक है। नेट ब्याज आय (NII) 736 करोड़ से बढ़कर 796 करोड़ रुपये (8.2 प्रतिशत की वृद्धि) हो गई। बोर्ड ने 8 रुपये प्रति शेयर का अंतिम डिवि देने की सिफारिश की है।

टीवीएस मोटर और हुंडई का इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर समझौता

टीवीएस मोटर ने हुंडई मोटर कंपनी के साथ ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट किया है। दोनों कंपनियां मिलकर भारत और वैश्विक बाजारों के लिए इलेक्ट्रिक माइक्रो-मोबिलिटी थ्री-व्हीलर डेवलप, मैन्युफैक्चर करेंगी और बेचेंगी। यह डील भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 में इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर कॉन्सेप्ट दिखाए जाने के बाद हुआ है। हुंडई उत्पाद डिजाइन का नेतृत्व करेगी, जबकि विकास की जिम्मेदारी दोनों कंपनियां संयुक्त रूप से निभाएंगी।

हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की 7,188 करोड़ की विस्तार योजना

हिंदुस्तान कॉपर ने 7,188.60 करोड़ रुपये की खान विस्तार योजना और विजन 2030 रोडमैप पेश किया है। कंपनी 2030 तक चरणबद्ध तरीके से खर्च करेगी। वित्त वर्ष 2026 में 4.21 मिलियन टन प्रति वर्ष से अयस्क उत्पादन क्षमता को वित्त वर्ष 2030 तक बढ़ाकर 12.20 मिलियन टन करने का लक्ष्य है। मिलिंग क्षमता भी 12.20 मिलियन टन प्रति वर्ष हो जाएगी।

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एरिस लाइफसाइंसेज की सहायक कंपनी को चिंता

एरिस लाइफसाइंसेज ने बताया कि क्रोएशिया की नियामक HALMED ने मार्च में निरीक्षण के बाद इसकी सहायक कंपनी स्विस पैरेंटरल्स के अहमदाबाद यूनिट में कुछ मुद्दे उठाए हैं। कंपनी ने कहा कि वह समस्याओं का समाधान करेगी। मौजूदा कारोबार पर बहुत कम असर होगा, हालांकि यूरोप पर केंद्रित उत्पाद पाइपलाइन में कुछ देरी हो सकती है।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। ​इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें

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