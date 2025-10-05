अगले 1-2 सालों में शेयर बाजार को लगेगा झटका, गोल्डमैन सैक्स की बड़ी चेतावनी

सोलोमन ने स्पष्ट किया कि वह AI को बबल कहना नहीं चाहेंगे। उन्होंने कहा कि मैं बबल शब्द का उपयोग नहीं करूंगा, क्योंकि मैं भविष्य की राह नहीं जानता। लेकिन मैं जानता हूं कि लोग जोखिम के क्षेत्र में हैं क्योंकि वे उत्साहित हैं और जब लोग उत्साहित होते हैं, तो वे सिर्फ अच्छी चीजों पर ध्यान देते हैं।

Stock Market Outlook: गोल्डमैन सैक्स के सीईओ डेविड सोलोमन ने चेतावनी दी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के तेजी से बढ़ते प्रभाव के चलते शेयर बाजार में आने वाले समय में कुछ निवेशक नुकसान उठा सकते हैं। AI ने हाल ही में शेयर बाजार को नए उच्च स्तर तक पहुंचाया है। सोलोमन ने कहा, “अगले 12-24 महीनों में कुछ निवेशक हार सकते हैं, लेकिन तकनीक का भविष्य बहुत रोमांचक है।” उन्होंने शुरुआती 2000 के डॉटकॉम बबल का उदाहरण देते हुए कहा कि यह समय AI के बाजार उछाल को समझने का संदर्भ देता है।

क्या है रिपोर्ट CNBC की रिपोर्ट के अनुसार, सोलोमन ने 3 अक्टूबर को इटली के ट्यूरिन में आयोजित इटालियन टेक वीक में यह टिप्पणी की। उन्होंने शुरुआती 2000 के डॉटकॉम बबल का उदाहरण देते हुए कहा कि यह समय AI के बाजार उछाल को समझने का संदर्भ देता है। सोलोमन ने कहा, “बाजार चक्रों में चलते हैं और जब भी हमने किसी नई तकनीक में तेजी देखी है, जिससे बड़ी पूंजी निर्माण हुई और नए-नए कंपनियां उभरीं तो आमतौर पर बाजार उसकी क्षमता से आगे बढ़ जाता है। इस प्रक्रिया में जीतने वाले और हारने वाले दोनों होंगे।” उन्होंने याद दिलाया कि 1990 के दशक के अंत और 2000 के दशक की शुरुआत में इंटरनेट के व्यापक उपयोग ने टेक्नोलॉजी दिग्गजों को जन्म दिया, लेकिन साथ ही डॉटकॉम बबल भी आया। उन्होंने आगे कहा, “आपको इसी तरह की स्थिति AI के मामले में भी देखने को मिलेगी। मैं आश्चर्यचकित नहीं होऊंगा यदि अगले 12 से 24 महीनों में शेयर बाजार में कुछ गिरावट आती है। बहुत सारी पूंजी निवेशित होगी जो वांछित रिटर्न नहीं दे पाएगी, और जब ऐसा होगा, तो निवेशकों को अच्छा नहीं लगेगा।”

'AI को “बबल” कहना नहीं चाहेंगे' सोलोमन ने स्पष्ट किया कि वह AI को “बबल” कहना नहीं चाहेंगे। उन्होंने कहा, “मैं बबल शब्द का उपयोग नहीं करूंगा, क्योंकि मैं भविष्य की राह नहीं जानता। लेकिन मैं जानता हूं कि लोग जोखिम के क्षेत्र में हैं क्योंकि वे उत्साहित हैं और जब लोग उत्साहित होते हैं, तो वे सिर्फ अच्छी चीजों पर ध्यान देते हैं और उन चीजों को कम आंकते हैं जो गलत हो सकती हैं।” उन्होंने आगे जोड़ते हुए कहा कि अंततः एक मार्केट रीसैट और ड्रा डाउन जरूर आएगा, और इसका दायरा इस बात पर निर्भर करेगा कि यह बुल रन कितने समय तक चलता है।