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कोरिया से जापान तक के बाजारों में भूचाल, कोस्पी 8.2% टूटा, सैमसंग और SK हायनिक्स के शेयर धड़ाम

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
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मुख्य बातें

  • दक्षिण कोरिया के शेयर बाजार में शुक्रवार को जबरदस्त गिरावट आई
  • कोस्पी इंडेक्स 8.2% तक लुढ़क गया
  • इतनी तेज गिरावट के चलते कोरिया एक्सचेंज ने 20 मिनट के लिए ट्रेडिंग रोक दी
  • इस दौरान सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स और SK हाइनिक्स के शेयरों में 9% से ज्यादा की गिरावट आई
कोरिया से जापान तक के बाजारों में भूचाल, कोस्पी 8.2% टूटा, सैमसंग और SK हायनिक्स के शेयर धड़ाम

एशियाई शेयर बाजारों में भूचाल आ गया है। यह शुक्रवार दक्षिण कोरिया के स्टॉक मार्केट के लिए ब्लैक फ्राइडे साबित हुआ है। 26 जून 2026, शुक्रवार को भी सेमीकंडक्टर कंपनियों के शेयरों में बिकवाली के चलते पिछले सेशन की बढ़त पूरी तरह खत्म हो गई। इस हफ्ते टेक्नोलॉजी शेयरों में उतार-चढ़ाव ने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है। बता दें भारतीय शेयर मार्केट आज 26 जून को मुहर्रम के अवसर पर बंद है। बीएसई और एनएसई दोनों प्रमुख एक्सचेंजों पर आज कोई कारोबार नहीं होगा। इसलिए इसका असर सोमवार को दिखाई दे सकता है।

दक्षिण कोरिया का कोस्पी इंडेक्स 8.2% टूटा

ब्लूमबर्ग की खबर के मुताबिक दक्षिण कोरिया के शेयर बाजार में शुक्रवार को जबरदस्त गिरावट आई। चिपमेकर कंपनियों पर भारी बिकवाली का दबाव रहा, जिससे कोस्पी इंडेक्स 8.2% तक लुढ़क गया। इतनी तेज गिरावट के चलते कोरिया एक्सचेंज ने 20 मिनट के लिए ट्रेडिंग रोक दी। यह इस हफ्ते दूसरी बार हुआ जब बाजार इतना अस्थिर हो गया कि ट्रेडिंग को रोकना पड़ा। इस दौरान सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स और SK हाइनिक्स के शेयरों में 9% से ज्यादा की गिरावट आई।

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हुंडई मोटर और उसकी सहयोगी कार कंपनी किआ कॉर्प के शेयरों में क्रमशः 4.77% और 4.30% की गिरावट आई। स्टील बनाने वाली कंपनी POSCO होल्डिंग्स के शेयरों में 5.73% की गिरावट हुई, जबकि दवा बनाने वाली कंपनी सैमसंग बायोलॉजिक्स के शेयरों में 3.10% की गिरावट दर्ज की गई। वहीं, विदेशी निवेशकों ने सुबह के सेशन में 2.7 ट्रिलियन वॉन (1.7 अरब डॉलर) के शेयर बेचे।

जापान का निक्केई इंडेक्स भी लुढ़का

जापान का निक्केई भी शुक्रवार को तेजी से नीचे आया। पिछले सेशन में रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद होने के बाद आज यह 3.7% गिरकर 69,704.88 अंक पर आ गया। सॉफ्टबैंक ग्रुप के शेयरों में 12% से अधिक की गिरावट आई, क्योंकि खबरें आईं कि OpenAI अपनी आईपीओ (IPO) को टाल सकता है।

nikkei

रिपोर्ट्स के अनुसार, OpenAI अपनी शुरुआती सार्वजनिक पेशकश (IPO) को 2027 तक टालने पर विचार कर रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में कंपनी के आंतरिक विचार-विमर्श का हवाला देते हुए यह जानकारी दी गई है।

अमेरिकी फ्यूचर्स में भी कमजोरी: अमेरिकी बाजारों के भी कमजोर खुलने के संकेत हैं। नैस्डैक-100 फ्यूचर्स 0.6% और एसएंडपी 500 फ्यूचर्स 0.2% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं।

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वॉल स्ट्रीट पर मिलाजुला प्रदर्शन

इससे पहले अमेरिकी बाजार में गुरुवार को मिलाजुला रुख रहा। बड़ी टेक कंपनियों में गिरावट से नैस्डैक निचले स्तर पर बंद हुआ। डॉऊ जोन्स 0.14% चढ़ा, जबकि एसएंडपी 500 में मामूली गिरावट आई। एप्पल के शेयर 6.1% टूटे, जिससे बाजार पर नकारात्मक असर पड़ा।

AI निवेश को लेकर अनिश्चितता

एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारी निवेश से क्या पर्याप्त रिटर्न मिलेगा, इस चिंता ने पूरे हफ्ते बाजारों में उतार-चढ़ाव पैदा किया। माइक्रोन टेक्नोलॉजी के मजबूत नतीजों से कुछ राहत मिली, लेकिन निवेशक सतर्क बने हुए हैं। एमएससीआई एशिया पैसिफिक इंडेक्स और एसएंडपी 500 इस तिमाही की पहली मासिक गिरावट की ओर बढ़ रहे हैं।

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चिप शेयरों में उछाल के बाद बिकवाली

गुरुवार को नैस्डैक 100 में तेजी आई थी, लेकिन शुक्रवार को एशियाई चिप शेयरों पर दबाव बन गया। एसके हाइनिक्स, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स और कियोक्सिया होल्डिंग्स के शेयरों में गिरावट आई, जिन्होंने पिछले सत्र में अच्छी बढ़त बनाई थी।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। ​इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें

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