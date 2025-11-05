Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़stock market will be closed today on guru nanak jayanti mcx will be affected
आज गुरु नानक जयंती पर क्या बंद रहेगा शेयर मार्केट, MCX पर यह रहेगा असर

आज गुरु नानक जयंती पर क्या बंद रहेगा शेयर मार्केट, MCX पर यह रहेगा असर

संक्षेप: Stock Market Holiday: गुरु नानक जयंती के अवसर पर आज यानी बुधवार, 5 नवंबर को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) दोनों ही आज पूरे दिन के लिए बंद रहेंगे।

Wed, 5 Nov 2025 08:30 AMDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Stock Market Holiday: गुरु नानक जयंती के अवसर पर आज यानी बुधवार, 5 नवंबर को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) दोनों ही आज पूरे दिन के लिए बंद रहेंगे। इस छुट्टी के कारण दोनों एक्सचेंजों में सभी सेगमेंट में कारोबार नहीं होगा, जिसमें शेयर, डेरिवेटिव, करेंसी डेरिवेटिव, सिक्योरिटीज लेंडिंग एंड बॉरोविंग और इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीप्ट्स शामिल हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बैंकों में भी है छुट्टी: गुरु नानक जयंती और कार्तिक पूर्णिमा, रास पूर्णिमा के कारण लगभग 20 राज्यों में बैंक बंद रहेंगे। जिनमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दिल्ली, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य शामिल हैं।

एमसीएक्स पर क्या असर?

वहीं, कमोडिटी एक्सचेंज MCX सुबह के सेशन के लिए बंद रहेगा, लेकिन शाम 5 बजे से शुरू होने वाले इवनिंग सेशन में कारोबार होगा।

साल की आखिरी छुट्टियां

नवंबर में यह एकमात्र छुट्टी है। इसके बाद अब साल में सिर्फ एक और ट्रेडिंग छुट्टी बची है, जो 25 दिसंबर को क्रिसमस के मौके पर होगी। बाजार साल भर में सभी रविवार और शनिवार को भी बंद रहते हैं।

मंगलवार को बाजार का क्या रहा हाल?

मंगलवार, 4 नवंबर को भारतीय शेयर बाजार तेजी से गिरावट के साथ बंद हुआ। निवेशकों ने मुनाफावसूली की और वैश्विक बाजारों के कमजोर रुख का भी असर रहा।

सेंसेक्स 519 अंक (0.62%) गिरकर 83,459.15 पर और निफ्टी 50 166 अंक (0.64%) टूटकर 25,597.65 पर बंद हुआ। मिडकैप और स्मॉलकैप इंडेक्स भी लुढ़के। कंज्यूमर ड्युरेबल्स को छोड़कर लगभग सभी सेक्टरल इंडेक्स में गिरावट दर्ज की गई, खासकर मेटल और आईटी सेक्टर में।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia
टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल मिलाकर 20 साल का अनुभव। एचटी डिजिटल से पहले दृगराज न्यूज नेशन, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, सहारा समय और वॉच न्यूज एमपी /सीजी में रिपोर्टिग और डेस्क पर जिम्मेदारी निभा चुके हैं। स्पेशल स्टोरीज,स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, सिनेमा, स्पोर्ट्स के बाद अब बिजनेस की खबरें लिख रहे हैं। दृगराज, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Share Market Bank Holiday List Sensex Today
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।