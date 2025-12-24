Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़stock market will be closed on christmas also check the list of holidays for the new year 2026
क्रिसमस पर बंद रहेगा शेयर मार्केट, नए साल 2026 की छुट्टियों की लिस्ट भी देखें

क्रिसमस पर बंद रहेगा शेयर मार्केट, नए साल 2026 की छुट्टियों की लिस्ट भी देखें

संक्षेप:

Holiday List 2026: नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE), क्रिसमस के अवसर पर गुरुवार, 25 दिसंबर, 2025 को ट्रेडिंग के लिए बंद रहेंगे। यह साल 2025 की आखिरी स्टॉक मार्केट हॉलीडे होगा। यूके, यूएस और यूरोप सहित अधिकांश वैश्विक बाजार भी गुरुवार को बंद रहेंगे।

Dec 24, 2025 10:37 am ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Holiday List 2026: नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE), क्रिसमस के अवसर पर गुरुवार, 25 दिसंबर, 2025 को ट्रेडिंग के लिए बंद रहेंगे। यह साल 2025 की आखिरी स्टॉक मार्केट हॉलीडे होगा। यूके, यूएस और यूरोप सहित अधिकांश वैश्विक बाजार भी गुरुवार को बंद रहेंगे।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

गुरुवार को एनएसई और बीएसई में स्टॉक, डेरिवेटिव्स और सिक्योरिटीज लेंडिंग एंड बॉरोइंग (एसएलबी) खंडों में कोई व्यापार या सेटलमेंट नहीं होगा। इसके अलावा, करेंसी और कमोडिटी बाजार भी कल बंद रहेंगे।

बाजारों में ट्रेडिंग शुक्रवार, 26 दिसंबर, 2024 को फिर से शुरू होगा। भारतीय बाजारों की अगली छुट्टी 26 जनवरी, 2025 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर होगी।

2026 हॉलीडे लिस्ट

26-जनवरी-2026 सोमवार गणतंत्र दिवस

3-मार्च-2026 मंगलवार होली

26-मार्च-2026 गुरुवार श्री राम नवमी

31-मार्च-2026 मंगलवार श्री महावीर जयंती

3-अप्रैल-2026 शुक्रवार गुड फ्राइडे

14-अप्रैल-2026 मंगलवार डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर जयंती

1-मई-2026 शुक्रवार महाराष्ट्र दिवस

28-मई-2026 गुरुवार बकरी ईद

26-जून-2026 शुक्रवार मुहर्रम

14-सितंबर-2026 सोमवार गणेश चतुर्थी

2-अक्टूबर-2026 शुक्रवार महात्मा गांधी जयंती

20-अक्टूबर-2026 मंगलवार दशहरा

10-नवंबर-2026 मंगलवार दिवाली-बलिप्रतिपदा

24-नवंबर-2026 मंगलवार प्रकाश गुरुपर्व श्री गुरु नानक देव

25-दिसंबर-2026 शुक्रवार क्रिसमस

शनिवार / रविवार को पड़ने वाली छुट्टियां इस प्रकार हैं:

15-फरवरी-2026 रविवार महाशिवरात्रि

21-मार्च-2026 शनिवार ईद-उल-फितर (रमजान ईद)

15-अगस्त-2026 शनिवार स्वतंत्रता दिवस

8-नवंबर-2026 रविवार दिवाली लक्ष्मी पूजन

स्रोत: NSE

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia
टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल मिलाकर 20 साल का अनुभव। एचटी डिजिटल से पहले दृगराज न्यूज नेशन, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, सहारा समय और वॉच न्यूज एमपी /सीजी में रिपोर्टिग और डेस्क पर जिम्मेदारी निभा चुके हैं। स्पेशल स्टोरीज,स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, सिनेमा, स्पोर्ट्स के बाद अब बिजनेस की खबरें लिख रहे हैं। दृगराज, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Business News Business Latest News Holidays
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।