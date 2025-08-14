15 अगस्त को शेयर मार्केट बंद रहेगा, निवेशकों को लंबा वीकेंड, अब सोमवार को खुलेगा

Stock market holiday: भारतीय शेयर मार्केट शुक्रवार, 15 अगस्त 2025 को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बंद रहेगा। तीन दिन के लंबे वीकेंड के बाद, सोमवार 18 अगस्त को कारोबार फिर शुरू होगा। कमोडिटी बाजार भी पूरी तरह बंद रहेंगे।

Stock market holiday: भारतीय शेयर बाजार शुक्रवार, 15 अगस्त 2025 को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बंद रहेगा। तीन दिन के लंबे वीकेंड के बाद, सोमवार 18 अगस्त को कारोबार फिर शुरू होगा। एसई (BSE) और एनएसई (NSE) पर शुक्रवार को सभी सेगमेंट्स, शेयर, डेरिवेटिव, SLB (सिक्योरिटीज लेंडिंग-बॉरोइंग) में कोई कारोबार या सेटलमेंट नहीं होगा।

कमोडिटी बाजार भी पूरी तरह बंद रहेंगे। MCX (मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज) का सुबह और शाम का सत्र दोनों रद्द रहेंगे। जबकि, NCDEX (नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज) में भी पूर्ण अवकाश रहेगा।

2025 में आगे कब-कब बंद रहेगा बाजार गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में बुधवार, 27 अगस्त 2025 को शेयर मार्केट में छुट्टी रहेगी।

गांधी जयंती/दशहरा के उलक्ष्य में गुरुवार, 2 अक्टूबर 2025 को बाजार बंद रहेगा।

दिवाली (लक्ष्मी पूजन) के मौके पर मंगलवार, 21 अक्टूबर 2025 को शेयर मार्केट में अवकाश रहेगा।

दिवाली (बाली प्रतिपदा) के उपलक्ष्य में बुधवार, 22 अक्टूबर 2025 को भ शेयर मार्केट बंद रहेगा।

गुरु नानक जयंती के मौके पर बुधवार, 5 नवंबर 2025 को भी शेयर मार्केट में छुट्टी है।

क्रिसमस के मौके पर गुरुवार, 25 दिसंबर 2025 को शेयर मार्केट बंद रहेगा।

स्रोत: BSE Holiday List

बाजार का समय सामान्य दिनों में बाजार सोमवार से शुक्रवार तक चलता है। प्री-ओपनिंग सुबह 9:00 बजे से 9:15 बजे तक रहती है। जबकि, नियमित कारोबार सुबह 9:15 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक होता है। शनिवार-रविवार और घोषित छुट्टियों पर बंद रहता है।