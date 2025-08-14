stock market will be closed on august 15 investors have a long weekend now it will open on monday 15 अगस्त को शेयर मार्केट बंद रहेगा, निवेशकों को लंबा वीकेंड, अब सोमवार को खुलेगा, Business Hindi News - Hindustan
Stock market holiday: भारतीय शेयर मार्केट शुक्रवार, 15 अगस्त 2025 को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बंद रहेगा। तीन दिन के लंबे वीकेंड के बाद, सोमवार 18 अगस्त को कारोबार फिर शुरू होगा। कमोडिटी बाजार भी पूरी तरह बंद रहेंगे।

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तानThu, 14 Aug 2025 01:06 PM
Stock market holiday: भारतीय शेयर बाजार शुक्रवार, 15 अगस्त 2025 को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बंद रहेगा। तीन दिन के लंबे वीकेंड के बाद, सोमवार 18 अगस्त को कारोबार फिर शुरू होगा। एसई (BSE) और एनएसई (NSE) पर शुक्रवार को सभी सेगमेंट्स, शेयर, डेरिवेटिव, SLB (सिक्योरिटीज लेंडिंग-बॉरोइंग) में कोई कारोबार या सेटलमेंट नहीं होगा।

कमोडिटी बाजार भी पूरी तरह बंद रहेंगे। MCX (मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज) का सुबह और शाम का सत्र दोनों रद्द रहेंगे। जबकि, NCDEX (नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज) में भी पूर्ण अवकाश रहेगा।

2025 में आगे कब-कब बंद रहेगा बाजार

गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में बुधवार, 27 अगस्त 2025 को शेयर मार्केट में छुट्टी रहेगी।

गांधी जयंती/दशहरा के उलक्ष्य में गुरुवार, 2 अक्टूबर 2025 को बाजार बंद रहेगा।

दिवाली (लक्ष्मी पूजन) के मौके पर मंगलवार, 21 अक्टूबर 2025 को शेयर मार्केट में अवकाश रहेगा।

दिवाली (बाली प्रतिपदा) के उपलक्ष्य में बुधवार, 22 अक्टूबर 2025 को भ शेयर मार्केट बंद रहेगा।

गुरु नानक जयंती के मौके पर बुधवार, 5 नवंबर 2025 को भी शेयर मार्केट में छुट्टी है।

क्रिसमस के मौके पर गुरुवार, 25 दिसंबर 2025 को शेयर मार्केट बंद रहेगा।

स्रोत: BSE Holiday List

बाजार का समय

सामान्य दिनों में बाजार सोमवार से शुक्रवार तक चलता है। प्री-ओपनिंग सुबह 9:00 बजे से 9:15 बजे तक रहती है। जबकि, नियमित कारोबार सुबह 9:15 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक होता है। शनिवार-रविवार और घोषित छुट्टियों पर बंद रहता है।

बाजार का आज का हाल

12:30 बजे के करीब शेयर मार्केट में हरियाली थी। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों हरे निशान पर थे। सेंसेक्स 87 अंकों की बढ़त के साथ 80626 पर जबकि, निफ्टी 25 अंकों की बढ़त के साथ 24645 पर ट्रेड कर रहा था। निफ्टी टॉप गेनर्स की लिस्ट में विप्रो 2 पर्सेंट से अधिक की बढ़त के साथ टॉप पर था। इन्फोसिस में 2.10 पर्सेंट की तेजी थी। एचडीएफसी लाइफ, इटर्नल और आयशर मोटर्स भी हरे निशान पर थे।

