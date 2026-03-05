Hindustan Hindi News
Stock Market Today Live: मार्केट में लौटी रौनक, सेंसेक्स 414 अंक ऊपर खुला, निफ्टी ने लगाया तेजी का शतक

Mar 05, 2026 09:15 am IST
Stock Market Today Live: बीएसई का सेंसेक्स 414 अंकों की बढ़त के साथ आज गुरुवार को 79530 के लेवल पर खुला। जबकि, एनएसई का निफ्टी तेजी के शतक के साथ 135 अंक ऊपर 24615 पर खुलने में कामयाब रहा। प्रीओपनिंग में सेंसेक्स के सभी स्टॉक्स हरे निशान पर थे।

9:15 AM Stock Market Today Live 5 March:अमेरिका से कोरिया-जापान तक के शेयर बाजारों में उछाल का असर आज घरेलू शेयर मार्केट पर भी देखने को मिल रहा है। बीएसई का सेंसेक्स 414 अंकों की बढ़त के साथ आज गुरुवार को 79530 के लेवल पर खुला। जबकि, एनएसई का निफ्टी तेजी के शतक के साथ 135 अंक ऊपर 24615 पर खुलने में कामयाब रहा। प्रीओपनिंग में सेंसेक्स के सभी स्टॉक्स हरे निशान पर थे।

7:43 AM Stock Market Today Live: युद्ध समाप्त करने के लिए बातचीत के लिए ईरान की ओर से गुप्त राजनयिक संपर्क की खबरों के बीच वैश्विक बाजारों में तेजी के बाद भारतीय शेयर मार्केट के बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी-50 के गुरुवार को तेजी के साथ खुलने की उम्मीद है। टेक शेयरों में तेजी के कारण एशियाई बाजारों में तेजी रही, जबकि अमेरिकी शेयर बाजार रातोंरात बढ़त के साथ बंद हुए। वहीं, बुधवार को भारतीय शेयर बाजार बड़ी गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 1,122 अंकों का गोता लगाकर 79,116 बंद हुआ। जबकि निफ्टी 385 अंक क्रैश होकर 24,480 पर बंद हुआ।

प्री ओपनिंग में सेंसेक्स पर सभी स्टॉक्स हरे निशान पर थे

आज सेंसेक्स-निफ्टी की कैसी रहेगी चाल, क्या कह रहे संकेत

एशियन मार्केट

वॉल स्ट्रीट पर रातोंरात बढ़त के बाद एशियाई बाजारों में गुरुवार को तेजी दर्ज की गई। जापान के निक्केई 225 में 4 प्रतिशत और टॉपिक्स में 3.63 प्रतिशत की तेजी आई। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 12 प्रतिशत से अधिक और कोस्डैक 11 प्रतिशत से अधिक बढ़ गया। हांगकांग हैंग सेंग इंडेक्स फ्यूचर्स ने उच्च शुरुआत का संकेत दिया।

गिफ्ट निफ्टी टुडे

गिफ्ट निफ्टी 24,740 के आसपास कारोबार कर रहा था। यह निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद भाव से करीब 156 अंक का प्रीमियम था, जो भारतीय शेयर बाजार के सूचकांकों के लिए सकारात्मक शुरुआत का संकेत देता है।

वॉल स्ट्रीट

अमेरिकी शेयर बाजार बुधवार को प्रौद्योगिकी शेयरों के नेतृत्व में तेजी के साथ बंद हुआ। डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 238.14 अंक या 0.49 प्रतिशत बढ़कर 48,739.41 पर पहुंच गया, जबकि एसएंडपी 500 ने 52.87 अंक या 0.78 प्रतिशत को 6,869.50 पर पहुंचाया। नैस्डैक कंपोजिट 290.79 अंक या 1.29 प्रतिशत बढ़कर 22,807.48 पर बंद हुआ।

डॉलर

डॉलर ने अपनी धमाकेदार रैली को रोक दिया। डॉलर इंडेक्स 98.78 पर रहा, जो इस सप्ताह की शुरुआत में तीन महीने से अधिक के उच्च स्तर से कम हो गया। यूरो मामूली रूप से $1.1636 पर था, जबकि स्टर्लिंग $1.3366 पर स्थिर था। येन 0.2 प्रतिशत बढ़कर 156.78 प्रति डॉलर हो गया, और अपतटीय युआन 0.12 प्रतिशत बढ़कर 6.8860 प्रति डॉलर पर था।

सोने की कीमतें

आज डॉलर में गिरावट के रूप में सोने की कीमतों में वृद्धि हुई और मध्य पूर्व में युद्ध छठे दिन में प्रवेश कर गया। हाजिर सोने की कीमत 0.5 प्रतिशत बढ़कर 5,164.57 डॉलर प्रति औंस हो गई, जबकि चांदी की कीमत 0.5 प्रतिशत बढ़कर 83.98 डॉलर प्रति औंस हो गई।

कच्चे तेल की कीमतें

मध्य पूर्व संघर्ष के कारण आपूर्ति के बारे में लगातार चिंताओं के बीच कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि हुई। ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत 2.38 प्रतिशत बढ़कर 83.34 डॉलर प्रति बैरल हो गई, जबकि यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (डब्ल्यूटीआई) क्रूड फ्यूचर्स 2.60 प्रतिशत बढ़कर 76.60 डॉलर प्रति बैरल हो गया।

(एजेंसियों से इनपुट के साथ)

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया:-लाइव हिन्दुस्तान में पिछले 6 साल से बिजनेस टीम का अहम हिस्सा हैं। दृगराज को पत्रकारिता में 21 वर्षों का लंबा अनुभव है। इन्होंने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी स्पेशल खबरों से खास पहचान बनाई है। शेयर मार्केट, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी पर विशेष पकड़। मैथ्स से ग्रेजुएट, मास कम्युनिकेशन और कंप्यूटर साइंस में पीजी डिप्लोमा। दृगराज, रिसर्च और एनॉलिस के जरिए मार्केट डेटा को आसान भाषा में 'कुछ अलग' पाठकों तक पहुंचाते हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले साढ़े सात साल तक हिन्दुस्तान अखबार में बतौर सीनियर रिपोर्टर काम किया। इसके अलावा सहारा समय, दैनिक जागरण, न्यूज नेशन में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं।

