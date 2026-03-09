Stock Market Today Live: घरेलू शेयर मार्केट के लिए आज ब्लैक मंडे के संकेत, अमेरिका से जापान तक कोहराम
Stock Market Today Live 9 March: आज भारतीय शेयर बाजारों में लिए सोमवार ब्लैक मंडे का संकेत दे रहा है। गिफ्ट निफ्टी 23,824 के आसपास कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद भाव से करीब 722 अंकों की छूट है, जो भारतीय शेयर मार्केट में आज सुनामी के संकेत दे रहा है। वहीं, अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध के चलते पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच कच्चे तेल की कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गई हैं, जिसका असर दुनिया के शेयर बाजारों पर दिख रहा है। एशियाई बाजार लहूलुहान हैं और अमेरिकी शेयर बाजारों के फ्यूचर्स में भारी गिरावट देखी गई।
एशियन मार्केट क्रैश
सोमवार को एशियाई बाजारों में 6% तक की गिरावट आई, क्योंकि मध्य पूर्व में युद्ध के कारण कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों ने जोखिम भरी संपत्तियों में भारी बिकवाली शुरू कर दी। तेल की कीमतें 2022 के बाद पहली बार 100 डॉलर प्रति बैरल के स्तर को पार कर गईं।
जापान का निक्की 225 सूचकांक 6.22% गिरकर 53,000 के स्तर से नीचे आ गया, जो 6 फरवरी के बाद पहली बार हुआ है, जबकि टॉपिक्स में 5.27% की गिरावट दर्ज की गई।दक्षिण कोरिया का कोस्पी सूचकांक 6.68% टूट गया, जिसके कारण कोस्पी 200 वायदा कारोबार अस्थायी रूप से रोकना करना पड़ा। पिछले सप्ताह बुधवार को, जब बेंचमार्क सूचकांक 12% से अधिक गिरकर अपने सबसे खराब एक दिवसीय गिरावट पर पहुंच गया था, तब सर्किट ब्रेकर सक्रिय हो गया था। हांगकांग के हैंग सेंग इंडेक्स वायदा ने तेज गिरावट के साथ खुलने का संकेत दिया।
वॉल स्ट्रीट का हाल
शुरुआती कारोबार में डॉऊ जोन्स फ्यूचर्स में 950 अंकों तक की गिरावट आई। वहीं, एसएंडपी 500 के फ्यूचर्स 100 अंक से अधिक लुढ़क गए। तकनीकी कंपनियों वाले नैस्डैक के फ्यूचर्स में भी 400 अंकों की गिरावट दर्ज की गई।
कच्चे तेल ने तोड़े सारे रिकॉर्ड
अमेरिका-ईरान युद्ध के बीच हुर्मुज जलडमरूमध्य के बंद होने के बाद कुवैत, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात सहित प्रमुख मध्य पूर्वी तेल उत्पादकों द्वारा तेल उत्पादन में कटौती के बाद कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आया। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत 18.03% बढ़कर 109.40 डॉलर प्रति बैरल हो गई, जबकि अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) क्रूड फ्यूचर्स 20.23% उछलकर 109.29 डॉलर पर पहुंच गया। दोनों ऐसे स्तरों पर पहुंच गए जो रूस के 2022 में यूक्रेन पर हमले के शुरुआती महीनों के बाद नहीं देखे गए थे। शुक्रवार को कतर के ऊर्जा मंत्री ने चेताया था कि अगर खाड़ी देशों को युद्ध के चलते उत्पादन रोकना पड़ा, तो कीमतें 150 डॉलर तक जा सकती हैं।
