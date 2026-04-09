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Stock Market Today: शेयर मार्केट में आज गिरावट के आसार, गिफ्टी निफ्टी 117 अंक नीचे

Apr 09, 2026 08:15 am ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
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Stock Market Today Live 9 April :आज घरेलू शेयर मार्केट में गिरावट के आसार हैं।  गिफ्ट निफ्टी करीब 23,940 के स्तर पर ट्रेड कर रहा है, जो पिछले क्लोजिंग से करीब 117 अंक नीचे है। यह साफ संकेत है कि सेंसेक्स-निफ्टी की ओपनिंग कमजोर हो सकती है।

Stock Market Today: शेयर मार्केट में आज गिरावट के आसार, गिफ्टी निफ्टी 117 अंक नीचे

Stock Market Today Live 9 April 8:09 AM: भारतीय शेयर मार्केट में गुरुवार को कमजोरी के साथ शुरुआत होने के संकेत हैं। बीएसई का बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और एनएसई के 50 शेयरों वाले संवेदी सूचकांक निफ्टी 50 पर आज दबाव दिख सकता है, क्योंकि अमेरिका-ईरान युद्धविराम को लेकर अनिश्चितता फिर बढ़ गई है। बुधवार की मजबूत तेजी के बाद अब बाजार में मुनाफावसूली और सतर्कता का माहौल दिख रहा है।

ग्लोबल संकेत मिले-जुले, एशियाई बाजारों में गिरावट

एशियाई बाजारों में गुरुवार को गिरावट देखी गई। जापान का निक्केई और टॉपिक्स दोनों कमजोर रहे, जबकि दक्षिण कोरिया का कोस्पी भी फिसला। निक्केई 225 0.59% और टॉपिक्स 0.42% गिर गया। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.90% और कोस्डैक 0.74% गिर गया।

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Gift Nifty दे रहा गिरावट का संकेत

गिफ्ट निफ्टी करीब 23,940 के स्तर पर ट्रेड कर रहा है, जो पिछले क्लोजिंग से करीब 117 अंक नीचे है। यह साफ संकेत है कि भारतीय बाजार गैप-डाउन ओपनिंग के साथ शुरुआत कर सकता है।

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वॉल स्ट्रीट में जोरदार तेजी

अमेरिकी बाजारों में बुधवार को जबरदस्त तेजी देखने को मिली। डॉऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 1,326.33 अंक या 2.85% बढ़कर 47,910.79 पर पहुंच गया, जबकि एसएंडपी 500 165.98 अंक या 2.51% बढ़कर 6,782.83 पर पहुंच गया। नैस्डैक कंपोजिट 617.15 अंक या 2.80% बढ़कर 22,635.00 पर बंद हुआ।

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युद्धविराम पर संकट, बाजार में अस्थिरता: अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर के बावजूद छिटपुट संघर्ष जारी है। हूर्मुज स्ट्रेट अब भी पूरी तरह खुला नहीं है, जिससे तेल सप्लाई को लेकर चिंता बनी हुई है। इजरायल और लेबनान के बीच बढ़ती कार्रवाई ने भी तनाव बढ़ाया है।

कच्चे तेल में फिर तेजी

ब्रेंट क्रूड फिर चढ़कर 97 डॉलर प्रति बैरल के ऊपर पहुंच गया, जबकि WTI भी करीब 97 डॉलर के आसपास है। तेल की कीमतों में यह तेजी भारतीय बाजार के लिए नकारात्मक संकेत है।

सोने की कीमतें और डॉलर

सोने की कीमतें फिलहाल स्थिर हैं। स्पॉट गोल्ड करीब $4,715 प्रति औंस पर बना हुआ है। डॉलर इंडेक्स हल्की बढ़त के साथ 99 के आसपास बना हुआ है। मजबूत डॉलर उभरते बाजारों के लिए दबाव का कारण बन सकता है।

निवेशकों के लिए क्या है एक्सपर्ट की सलाह

रेलिगेयर ब्रोकिंग लिमिटेड के एसवीपी (रिसर्च) अजीत मिश्रा के मुताबिक, बुधवार की तेजी के बाद अब बाजार की दिशा इस बात पर निर्भर करेगी कि कच्चे तेल की कीमतें स्थिर रहती हैं या नहीं, युद्धविराम टिकता है या नहीं। निवेशकों को फिलहाल स्टॉक-विशिष्ट रणनीति अपनाने और रिस्क मैनेजमेंट पर ध्यान देने की सलाह दी जा रही है।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। ​इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें

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