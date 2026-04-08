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Stock Market Today Live: शेयर मार्केट में आज तूफानी तेजी की उम्मीद, गिफ्ट निफ्टी 800 अंक उछला

Apr 08, 2026 07:56 am ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
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Stock Market Today Live 8 April: ट्रंप की सीजफायर घोषणा के बाद निफ्टी में 800 अंकों की उछाल दर्ज की जा रही है। यह 23987 के लेवल पर पहुंच गया। गिफ्ट निफ्टी घरेलू शेयर मार्केट में तूफानी तेजी की ओर इशारा कर रहा है।

Stock Market Today Live: शेयर मार्केट में आज तूफानी तेजी की उम्मीद, गिफ्ट निफ्टी 800 अंक उछला

Stock Market Today Live 8 April 7:40 AM: ईरान-अमेरिका सीजफायर के ऐलान के बाद ग्लोबल मार्केट में तेजी दिख रही है। इसका असर आज घरेलू शेयर मार्केट पर देखने को मिल सकता है। आज दलाल स्ट्रीट के बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी में तूफानी तेजी देखने को मिल सकती है।

एशियन मार्केट में जोरदार उछाल

ईरान पर दो हफ्ते तक हमले न करने के ट्रंप के ऐलान के बाद आज एशियन मार्केट में बंपर तेजी है। जापान का निक्केई 225 पांच प्रतिशत से अधिक उछलकर 56230 पर पहुंच गया है। टॉपिक्स में 3 प्रतिशतसे अधिक की बढ़त रही और यह 3775 पर है। कोस्पी में 6% से अधिक की तेजी है।

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गिफ्ट निफ्टी

ट्रंप की युद्धविराम घोषणा के बाद निफ्टी में 800 अंकों की उछाल दर्ज की जा रही है। यह 23987 के लेवल पर पहुंच गया। गिफ्ट निफ्टी घरेलू शेयर मार्केट में तूफानी तेजी की ओर इशारा कर रहा है।

वॉल स्ट्रीट का हाल

अमेरिकी शेयर बाजार की बात करें तो मंगलवार को मिश्रित बंद हुए। डॉऊ जोंस 85 अंकों की मामूली गिरावट के साथ 46584 के लेवल पर बंद हुआ जबकि, एसएंडपी 500 और नैस्डैक में मामूली बढ़त रही।

कच्चा तेल

ब्रेंट क्रूड करीब 16% तक टूटकर 92 डॉलर प्रति बैरल से नीचे आ गया, जबकि वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) में पिछले छह वर्षों की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई और यह करीब 95 डॉलर के स्तर पर पहुंच गया।

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सोने की कीमतें

ईरान-अमेरिका सीजफायर के ऐलान के बाद इंटरनेशनल मार्केट में स्पॉट गोल्ड 2.3% चढ़कर 4,811.66 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच गया, जबकि अमेरिकी गोल्ड फ्यूचर्स 3.3% की तेजी के साथ 4,840 डॉलर प्रति औंस के स्तर पर बंद हुए।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। ​इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें

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