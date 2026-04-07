Stock Market Today: शेयर मार्केट की तेजी पर लगेगा ब्रेक या सेंसेक्स-निफ्टी भरेंगे उड़ान?
Stock Market Today Live 7 April: घरेलू शेयर मार्केट के लिए आज के लिए संकेत मिले-जुले हैं। गिफ्ट निफ्टी करीब 100 अंक नीचे कारोबार कर रहा है, जिससे बाजार की शुरुआत हल्की कमजोरी या फ्लैट रह सकती है। हालांकि, एशियाई बाजारों में मजबूती दिख रही है।
Stock Market Today Live 7 April 8:30 AM: घरेलू शेयर मार्केट के लिए आज के लिए संकेत मिले-जुले हैं। गिफ्ट निफ्टी करीब 100 अंक नीचे कारोबार कर रहा है, जिससे बाजार की शुरुआत हल्की कमजोरी या फ्लैट रह सकती है। हालांकि, एशियाई बाजारों में मजबूती दिख रही है, जहां जापान का निक्केई और दक्षिण कोरिया का कोस्पी हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं। अमेरिकी बाजारों में भी हल्की राहत देखने को मिली है।
अमेरिका-ईरान तनाव बना सबसे बड़ा फैक्टर
अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बाजार के लिए सबसे बड़ा रिस्क बना हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को होर्मुज स्ट्रेट खोलने के लिए सख्त चेतावनी दी है, जिससे ग्लोबल मार्केट में अनिश्चितता बनी हुई है। इस जियो-पॉलिटिकल टेंशन का सीधा असर तेल की कीमतों पर पड़ रहा है।
कच्चे तेल में तेजी, सोना-चांदी पर दबाव
WTI कच्चा तेल 115 डॉलर प्रति बैरल के करीब पहुंच गया है, जिससे महंगाई और लागत बढ़ने की चिंता बनी हुई है। वहीं, सोना और चांदी में मुनाफावसूली देखने को मिली है। सोना करीब 4,650 डॉलर प्रति औंस और चांदी 72 डॉलर प्रति औंस के आसपास ट्रेड कर रही है।
FII बिकवाली से बढ़ी अस्थिरता
विदेशी निवेशकों (FII) की लगातार बिकवाली बाजार पर दबाव बनाए हुए है। साथ ही India VIX 25 के ऊपर बना हुआ है, जो बाजार में ऊंची अस्थिरता का संकेत देता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब तक FII आउटफ्लो कम नहीं होता, बाजार में बड़ी तेजी टिकना मुश्किल होगा।
रुपये में सुधार, लेकिन दबाव बरकरार
भारतीय रुपया सोमवार को मजबूत होकर 92.90 प्रति डॉलर पर बंद हुआ। हालांकि, कच्चे तेल की ऊंची कीमतें और वैश्विक अनिश्चितता अभी भी रुपये पर दबाव बनाए हुए हैं।
निवेशकों के लिए क्या रणनीति?
विशेषज्ञों के अनुसार, Nifty के लिए 23,000 अहम रेजिस्टेंस है और नीचे की ओर 22,500–22,000 मजबूत सपोर्ट है। बाजार में उतार-चढ़ाव को देखते हुए निवेशकों को फिलहाल सतर्क रहने और स्टॉक-विशिष्ट रणनीति अपनाने की सलाह दी जा रही है।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें