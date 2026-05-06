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Stock Market Today: सेंसेक्स 406 अंक चढ़कर 77424 पर खुला, निफ्टी ने लगाया तेजी का शतक

May 06, 2026 09:21 am ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
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Stock Market Today: आज बुधवार 6 मई को घरेलू शेयर मार्केट की शुरुआत मजबूत रही। सेंसेक्स-निफ्टी बढ़त के साथ खुले। इंडिगो, टीसीएस, टाटा स्टील जैसे शेयरों में खरीदारी देखने को मिल रही है।

Stock Market Today: सेंसेक्स 406 अंक चढ़कर 77424 पर खुला, निफ्टी ने लगाया तेजी का शतक

Stock Market Today live 6 May 9:19 AM: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 26 शेयर हरे निशान पर हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा 2.22 प्रतिशत ऊपर है। इंडिगो 2.14 प्रतिशत की उड़ान भर रहा है। बजाज फाइनेंस में 2.04 प्रतिशत की तेजी है। गिरने वाले शेयरों में आईटीसी, हिन्दुस्तान यूनीलीवर, पावर ग्रिड और एलएंडटी हैं।

Stock Market Today live 6 May 9:15 AM: घरेलू शेयर मार्केट में रौनक लौट आई है। बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 406 अंकों की बढ़त के साथ 77424 के लेवल पर खुला। जबकि, एनएसई का 50 शेयरों वाला बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी तेज के शतक के साथ 138 अंक ऊपर 24171 के स्तर पर खुलने में कामयाब रहा।

Stock Market Today live 6 May 8:00 AM: अमेरिका-ईरान शांति समझौते की उम्मीदों के बीच ग्लोबल मार्केट में तेजी के बाद भारतीय शेयर बाजार के बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी-50 के बुधवार को बढ़त के साथ खुलने की उम्मीद है। एशियाई बाजारों में तेजी आई, जबकि अमेरिकी शेयर बाजार रातोंरात उच्च स्तर पर बंद हुआ, एसएंडपी 500 और नैस्डैक रिकॉर्ड उच्च स्तर पर बंद हुए।

सेंसेक्स-निफ्टी के लिए क्या हैं ग्लोबल संकेत

वॉल स्ट्रीट में रातभर में तेजी के बाद एशियाई बाजारों में तेजी रही। दक्षिण कोरिया के कोस्पी ने एक नए शिखर को छूने के लिए 5.4 प्रतिशत की रैली की, जबकि कोस्डैक 0.15 प्रतिशत गिर गया। हांगकांग हैंग सेंग इंडेक्स फ्यूचर्स ने कम खुलने का संकेत दिया। जापान का शेयर बाजार छुट्टी के कारण बंद है।

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गिफ्ट निफ्टी टुडे

गिफ्ट निफ्टी 24,306 लेवल के आसपास कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद होने से लगभग 200 पॉइंट का प्रीमियम था। यह भारतीय शेयर बाजार सूचकांकों के लिए अच्छी शुरुआत का संकेत देता है।

वॉल स्ट्रीट

अमेरिकी शेयर बाजार मंगलवार को उच्च स्तर पर बंद हुआ, एसएंडपी 500 और नैस्डैक ने रिकॉर्ड हाई लेवल पर बंद किया। डॉऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 0.73 प्रतिशत चढ़कर 49,298 पर बंद हुआ। जबकि एसएंडपी 500 0.81 प्रतिशत ऊपर ने 7,259 पर बंद होने में कामयाब रहा। नैस्डैक 1.03 प्रतिशत बढ़कर 25,326.13 पर बंद हुआ।

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अमेरिका-ईरान युद्ध

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ व्यापक समझौते की दिशा में 'बड़े डेवलपमेंट' का हवाला देते हुए कहा कि वह होर्मुज के माध्यम से जहाजों को एस्कॉर्ट करने में मदद करने के लिए एक अभियान को कुछ समय के लिए रोकेंगे। "हम पारस्परिक रूप से सहमत हुए हैं कि, जबकि नाकाबंदी पूरी ताकत और प्रभावी रहेगी।

सोने के भाव

आज सोने की कीमतों में तेजी आई, एक कमजोर डॉलर से उत्साहित, जबकि तेल की कीमतों में गिरावट ने मुद्रास्फीति की आशंकाओं को कम किया। हाजिर सोने की कीमत 1.3 प्रतिशत बढ़कर 4,617.19 डॉलर प्रति औंस हो गई, जबकि जून डिलीवरी के लिए अमेरिकी सोने का वायदा 1.4 प्रतिशत बढ़कर 4,631.30 डॉलर हो गया। हाजिर चांदी की कीमत 2.4 प्रतिशत बढ़कर 74.60 डॉलर प्रति औंस हो गई।

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कच्चे तेल की कीमतें

ट्रंप के संकेत के बाद कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई है कि ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के लिए संभावित शांति समझौता हो सकता है। जुलाई के लिए ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स पिछले सत्र में 4 प्रतिशत गिरने के बाद 1.38 प्रतिशत गिरकर 108.35 डॉलर प्रति बैरल हो गया। जून के लिए अमेरिकी बेंचमार्क वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट फ्यूचर्स 1.47 प्रतिशत गिरकर $100.77 पर आ गया, जो एक दिन पहले 3.9 प्रतिशत नीचे बंद हुआ था।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। ​इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें

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