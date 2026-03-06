Hindustan Hindi News
Stock Market Today Live: अमेरिका से जापान तक हाहाकार, घरेलू शेयर मार्केट में बड़ी गिरावट के आसार

Mar 06, 2026 07:50 am ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
Stock Market Today Live: अमेरिका से जापान तक शेयर बाजारों में गिरावट दर्ज की गई है। गिफ्ट निफ्टी के भी संकेत अच्छे नहीं है। यह 24,605 के आसपास कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद भाव से लगभग 249 अंक कम है। यह भारतीय शेयर बाजार के लिए नकारात्मक शुरुआत का संकेत दे रहा है।

7:45 AM Stock Market Today Live: अमेरिका और इजरायल तथा ईरान के बीच मध्य पूर्व में बढ़ते युद्ध के तनाव के कारण वैश्विक बाजारों में आई भारी गिरावट का असर आज यानी शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार पर भी देखने को मिल सकता है। बाजार के जानकारों का मानना है कि सेंसेक्स और निफ्टी 50 में गिरावट के साथ कारोबार की शुरुआत होगी। इसकी मुख्य वजह यह है कि एशियाई बाजारों में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। वहीं, अमेरिकी शेयर बाजार में रातोंरात आई गिरावट और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों ने भी निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है, जिससे महंगाई बढ़ने की आशंका और मजबूत हुई है।

गुरुवार को भारतीय शेयर बाजार ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष की आशंकाओं के बीच लगातार तीन दिनों से चल रही गिरावट से उबरते हुए मजबूती दर्ज की थी। इस दिन सेंसेक्स 899.71 अंक यानी 1.14 प्रतिशत की बढ़त के साथ 80,015.90 पर बंद हुआ। वहीं, निफ्टी 50 में भी 285.40 अंक यानी 1.17 प्रतिशत का इजाफा हुआ और यह 24,765.90 के स्तर पर बंद हुआ।

सेंसेक्स-निफ्टी के लिए आज के ग्लोबल संकेत

एशियाई बाजारों में गिरावट

अमेरिकी बाजार में रातोंरात आई गिरावट का असर शुक्रवार को एशियाई बाजारों में भी देखने को मिला। जापान का निक्केई 225 0.24 प्रतिशत और टॉपिक्स 0.42 प्रतिशत की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 0.87 प्रतिशत की गिरावट आई, जबकि कोस्डैक में 2.45 प्रतिशत का उछाल रहा। हांगकांग के हैंग सेंग इंडेक्स के फ्यूचर्स भी कमजोर शुरुआत की ओर इशारा कर रहे थे।

गिफ्ट निफ्टी के संकेत

गिफ्ट निफ्टी 24,605 के आसपास कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद भाव से लगभग 249 अंक कम है। यह भारतीय शेयर बाजार के लिए नकारात्मक शुरुआत का संकेत दे रहा है।

अमेरिकी बाजार में भारी गिरावट

मध्य पूर्व में जारी संघर्ष के छठे दिन और तेल की कीमतों में आई तेजी के चलते गुरुवार को अमेरिकी शेयर बाजार भारी गिरावट के साथ बंद हुआ। डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज में 784.67 अंक यानी 1.61 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई और यह 47,954.74 पर आ गया। एसएंडपी 500 0.56 प्रतिशत गिरकर 6,830.71 पर बंद हुआ, जबकि नैस्डैक कंपोजिट में 0.26 प्रतिशत की गिरावट रही और यह 22,748.99 पर बंद हुआ।

बॉन्ड यील्ड और कच्चे तेल के दाम

अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड में लगातार चौथे दिन तेजी: अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड में लगातार चौथे दिन बढ़ोतरी दर्ज की गई। बेंचमार्क 10-वर्षीय ट्रेजरी नोट पर यील्ड 5 आधार अंक बढ़कर 4.132 प्रतिशत हो गई, जो तीन सप्ताह के उच्च स्तर 4.15 प्रतिशत पर पहुंचने के बाद हुआ। 30-वर्षीय बॉन्ड पर यील्ड 2.6 आधार अंक बढ़कर 4.743 प्रतिशत पर पहुंच गई, जो 12 फरवरी के बाद का सबसे उच्च स्तर है। दो साल के नोटों पर यील्ड भी 5 आधार अंक बढ़कर 3.60 प्रतिशत हो गई, जो 28 जनवरी के बाद से सबसे अधिक है।

जापानी बॉन्ड यील्ड में भी बढ़ोतरी: जापान में भी बेंचमार्क 10-वर्षीय सरकारी बॉन्ड (JGB) यील्ड में वृद्धि हुई। 10 साल की JGB यील्ड 1.5 आधार अंक बढ़कर 2.170 प्रतिशत हो गई, जबकि 20-वर्षीय JGB यील्ड 1 आधार अंक चढ़कर 2.990 प्रतिशत पर पहुंच गई। 30 साल की उपज 3.375 प्रतिशत पर स्थिर रही और 40-वर्षीय JGB पर यील्ड 0.5 आधार अंक गिरकर 3.585 प्रतिशत पर आ गई।

अमेरिका ने रूसी तेल की खरीद को लेकर भारत को राहत दी

फारस की खाड़ी में बढ़ते संघर्ष के बीच अमेरिका ने भारत को कुछ रूसी तेल खरीदने की अनुमति देने के लिए एक सामान्य लाइसेंस जारी किया है। यह लाइसेंस उन लेनदेन से संबंधित है, जिसमें 5 मार्च से पहले जहाजों पर लादे गए रूसी कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों को भारत में एक भारतीय कंपनी द्वारा खरीदा और वितरित किया जाना शामिल है। यह राहत 4 अप्रैल को वाशिंगटन समयानुसार सुबह 12:01 बजे समाप्त हो रही है।

सोने और डॉलर की स्थिति

सोने के भाव : पिछले सत्र में 1 प्रतिशत से अधिक की गिरावट के बाद आज सोने की कीमतों में स्थिरता देखी गई। हाजिर सोना 0.2 प्रतिशत बढ़कर 5,093.63 डॉलर प्रति औंस हो गया, जबकि चांदी की कीमत 0.3 प्रतिशत बढ़कर 82.47 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई।

डॉलर मजबूत : अमेरिकी डॉलर स्थिर बना हुआ है और एक वर्ष से अधिक समय में अपनी सबसे तेज साप्ताहिक बढ़त दर्ज करने की ओर अग्रसर है। डॉलर इंडेक्स, जो छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले डॉलर की ताकत को मापता है, 0.06 प्रतिशत की हल्की गिरावट के साथ 99.00 पर कारोबार कर रहा था। इस सप्ताह इसमें 1.4 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई है, जो नवंबर 2024 के बाद से सबसे अधिक होगी। यूरो में मामूली बदलाव के साथ यह 1.1612 डॉलर पर बना हुआ है, जबकि येन 0.06 प्रतिशत गिरकर 157.5 प्रति डॉलर पर आ गया। स्टर्लिंग 0.04 प्रतिशत की बढ़त के साथ 1.3361 डॉलर पर था।

(एजेंसियों से इनपुट के साथ)

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया:-लाइव हिन्दुस्तान में पिछले 6 साल से बिजनेस टीम का अहम हिस्सा हैं। दृगराज को पत्रकारिता में 21 वर्षों का लंबा अनुभव है। इन्होंने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी स्पेशल खबरों से खास पहचान बनाई है। शेयर मार्केट, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी पर विशेष पकड़। मैथ्स से ग्रेजुएट, मास कम्युनिकेशन और कंप्यूटर साइंस में पीजी डिप्लोमा। दृगराज, रिसर्च और एनॉलिस के जरिए मार्केट डेटा को आसान भाषा में 'कुछ अलग' पाठकों तक पहुंचाते हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले साढ़े सात साल तक हिन्दुस्तान अखबार में बतौर सीनियर रिपोर्टर काम किया। इसके अलावा सहारा समय, दैनिक जागरण, न्यूज नेशन में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं।

