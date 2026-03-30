Stock Market Today Live: गिफ्टी निफ्टी दे रहा आज बड़ी गिरावट का संकेत, शेयर मार्केट में आ सकता है भूचाल

Stock Market Today Live 30 March: गिफ्टी निफ्टी के संकेत अच्छे नहीं हैं। वहीं, ग्लोबल मार्केट में भारी गिरावट, कच्चे तेल की कीमतों में उछाल और अमेरिका-ईरान युद्ध के बढ़ते तनाव ने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है। ऐसे में आज सेंसेक्स और निफ्टी बड़ी गिरावट के संग खुल सकते हैं।

Stock Market Today Live 30 March 7:50 AM: भारतीय शेयर बाजार में आज भी भूचाल आ सकता है। गिफ्टी निफ्टी के संकेत अच्छे नहीं हैं। वहीं, ग्लोबल मार्केट में भारी गिरावट, कच्चे तेल की कीमतों में उछाल और अमेरिका-ईरान युद्ध के बढ़ते तनाव ने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है। ऐसे में सोमवार यानी आज सेंसेक्स और निफ्टी बड़ी गिरावट के संग खुल सकते हैं।

ग्लोबल मार्केट में हड़कंप, एशिया में भारी गिरावट एशियाई बाजारों में जबरदस्त बिकवाली देखने को मिली है। जापान के निक्केई 225 में 3.97% की गिरावट आई, जबकि टॉपिक्स में 3.9% की गिरावट आई। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 5% से अधिक गिर गया, जबकि कोस्डैक 3.97% गिर गया। हांगकांग के हैंग सेंग इंडेक्स फ्यूचर्स ने कम खुलने का संकेत दिया।

Gift Nifty के संकेत भी अच्छे नहीं हैं गिफ्ट निफ्टी करीब 22,555 के स्तर पर ट्रेड कर रहा है, जो पिछले क्लोज से 250 अंक से अधिक नीचे है। यानी बाजार की शुरुआत बेहद कमजोर होनी लगभग तय मानी जा रही है।

वॉल स्ट्रीट में भी लगातार गिरावट अमेरिकी बाजारों में भी दबाव बना हुआ है और लगातार पांचवें हफ्ते गिरावट दर्ज हुई है। डॉऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 793.47 अंक या 1.73% गिरकर 45,166.64 पर आ गया, जबकि एसएंडपी 500 108.31 अंक या 1.67% गिरकर 6,368.85 पर आ गया। नैस्डैक कंपोजिट 459.72 अंक या 2.15% की गिरावट के साथ 20,948.36 पर बंद हुआ।टेक शेयरों जैसे एनवीडिया, अमेजन, मेटा और टेस्ला में भारी बिकवाली देखने को मिली, जिससे सेंटीमेंट और कमजोर हुआ।

बाजार के लिए सबसे बड़ा खतरा: अमेरिका-ईरान युद्ध अब और गंभीर होता जा रहा है। यमन के हौथी विद्रोहियों की एंट्री से तनाव बढ़ गया है। इससे होर्मुज स्ट्रेट और ग्लोबल सप्लाई चेन पर खतरा मंडरा रहा है।

कच्चे तेल में उछाल, बाजार पर दबाव: कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं। ब्रेंट क्रूड $116 के पार पहुंच गया है। जबकि, WTI भी $102 के करीब है।