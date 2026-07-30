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Stock Market Today: क्या वॉल स्ट्रीट की तबाही का दलाल स्ट्रीट पर पड़ेगा असर? गिफ्ट निफ्टी के संकेत समझें

By Drigraj Madheshia
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मुख्य बातें

  • Share Market Today Live 30 July: गिफ्ट निफ्टी 24,330 के स्तर के आसपास कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद भाव से करीब 19 अंकों की छूट है
  • यह भारतीय शेयर मार्केट के लिए सुस्त शुरुआत का संकेत देता है
Indian Stock Market
Stock Market Today

Share Market Today Live 30 July 8:00 AM: वॉल स्ट्रीट में तबाही का असर आज गुरुवार 30 जुलाई को भारतीय शेयर मार्केट यानी दलाल स्ट्रीट पर देखने को मिल सकता है। इंडियन स्टॉक मार्केट के बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी 50 को एक मौन नोट पर खुलने की उम्मीद है।

एशियाई बाजारों में गुरुवार को मिलाजुला कारोबार हुआ। बता दें इससे पहले बुधवार को भारतीय बेंचमार्क इंडेक्स, सेंसेक्स और निफ्टी 50 बुधवार को तेजी के साथ बंद हुए। सेंसेक्स ने 77,654 पर बंद करने के लिए 889 अंक की छलांग लगाया। जबकि निफ्टी 50 265 अंक ऊपर 24,250 पर बंद हुआ।

आज 100 से अधिक कंपनियों के आएंगे तिमाही नतीजे

आज 100 से अधिक कंपनियां अपनी अप्रैल-जून तिमाही की आय की रिपोर्ट करने वाली हैं. बजाज फाइनेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा स्टील, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन (IRFC), वेदांता, स्विगी, टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स, हुंडई मोटर इंडिया उन कंपनियों में शामिल हैं।

आज सेंसेक्स-निफ्टी के लिए क्या हैं ग्लोबल संकेत

एशियन मार्केट

एशियाई बाजारों में गुरुवार को एशियाई बाजारों में मिलाजुला रुख रहा। जापान का निक्केई 225 0.25 प्रतिशत गिर गया, जबकि टॉपिक्स में 0.59 प्रतिशत की गिरावट आई। दक्षिण कोरिया की कोस्पी ने पिछले सत्र में तेज गिरावट के बाद 0.89 प्रतिशत की वापसी की, जबकि स्मॉल-कैप कोस्डैक 0.73 प्रतिशत फिसल गया। इस बीच, ऑस्ट्रेलिया का एसएंडपी/एएसएक्स 200 0.26 प्रतिशत कम हो गया।

गिफ्ट निफ्टी टुडे

गिफ्ट निफ्टी 24,330 के स्तर के आसपास कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद भाव से करीब 19 अंकों की छूट है। यह भारतीय शेयर मार्केट के लिए सुस्त शुरुआत का संकेत देता है।

वॉल स्ट्रीट का हाल

वॉल स्ट्रीट में बुधवार रात तबाही देखने को मिली। डॉऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 1,153.18 अंक या 2.19 प्रतिशत गिर गया, जो अप्रैल 2025 के बाद से अपनी सबसे तेज एक दिन की गिरावट दर्ज किया। एसएंडपी 500 में 1.52 प्रतिशत की गिरावट आई, जबकि नैस्डैक कंपोजिट 1.74 प्रतिशत गिर गया, जो अपने इंट्राडे रिकॉर्ड उच्च स्तर से 10 प्रतिशत से अधिक नीचे बंद हुआ।

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US फेड बैठक के फैसले

US फेडरल रिजर्व ने चेयरमैन केविन वार्श के नेतृत्व में गुरुवार को ब्याज दरों का ऐलान किया गया। यह लगातार पांचवीं नीति बैठक थी जिसमें केंद्रीय बैंक ने दरों को स्थिर रखने का विकल्प चुना। यह घोषणा फेडरल रिजर्व की दो दिवसीय फेडरल ओपन मार्केट कमेटी (एफओएमसी) की बैठक के समापन के बाद हुई। फेड ने अपनी बेंचमार्क ब्याज दर को 3.50 प्रतिशत-3.75 प्रतिशत पर बनाए रखा।

अमेरिका-ईरान युद्ध

अमेरिका ने बुधवार को ईरान पर नए सैन्य हमले शुरू किए, जिससे एक संघर्ष और बढ़ गया जो पांच महीने से चला आ रहा है और पूरे क्षेत्र में अधिक देशों को शामिल करने के लिए अपने प्राथमिक मोर्चों से परे फैल गया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अनुसार, ये हमले मध्य पूर्व में तैनात अमेरिकी बलों पर ईरान के हमले के प्रयास के जवाब में किए गए थे।

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कच्चे तेल की कीमतें

पिछले सत्र में तेज रैली के बाद गुरुवार को तेल की कीमतों में गिरावट आई, क्योंकि बढ़ते तनाव और अपने प्राथमिक युद्ध से परे अमेरिका-ईरान संघर्ष के विस्तार के बावजूद तेल टैंकरों ने मध्य पूर्व छोड़ना जारी रखा। ब्रेंट क्रूड वायदा 1.29 डॉलर या 1.42 प्रतिशत गिरकर 89.45 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया, जबकि यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड 56 सेंट या 0.66 प्रतिशत गिरकर 83.90 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया।

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सोने के भाव

आज सोने की कीमतों में गुरुवार को थोड़ी बढ़ोतरी हुई, क्योंकि निवेशकों ने मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने पर अमेरिकी फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष केविन वार्श की टिप्पणियों का मूल्यांकन किया। स्पॉट गोल्ड 0.4 प्रतिशत बढ़कर 4,080.38 डॉलर प्रति औंस हो गया, जबकि अगस्त डिलीवरी के लिए अमेरिकी सोना वायदा 1.1 प्रतिशत बढ़कर 4,078 डॉलर हो गया। पांच महीने पहले अमेरिका-ईरान संघर्ष शुरू होने के बाद से सोने में लगभग 25 प्रतिशत की गिरावट आई है।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। ​इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें

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