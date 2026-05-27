Stock Market Today Live: शेयर मार्केट की आज सुस्त चाल, 76000 के नीचे खुला सेंसेक्स, निफ्टी लाल

Stock Market Today Live 27 May: बीएसई का 30 शेयरों वाला बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स 69 अंकों की गिरावट के साथ 75939 पर खुला। जबकि, एनएसई का 50 शेयरों वाला सूचकांक निफ्टी 33 अंक नीचे 23880 पर खुला।

Stock Market Today Live 27 May 9:15 AM: शेयर मार्केट की शुरुआत आज कमजोर रही। बीएसई का 30 शेयरों वाला बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स 69 अंकों की गिरावट के साथ 75939 पर खुला। जबकि, एनएसई का 50 शेयरों वाला सूचकांक निफ्टी 33 अंक नीचे 23880 पर खुला।

Stock Market Today Live 27 May 8:25 AM: अमेरिका-ईरान शांति समझौते को लेकर अनिश्चितता के बीच वैश्विक बाजारों में मिले-जुले संकेत हैं। ऐसे में आज 27 मई को भारतीय शेयर मार्केट के बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी-50 सतर्क रुख के साथ खुल सकते हैं। बता दें एशियाई बाजारों में तेजी रही, जबकि अमेरिकी शेयर बाजार रातोंरात मिश्रित रूप से बंद हुए, एसएंडपी 500 और नैस्डैक रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए।

सेंसेक्स के लिए अनुमान चॉइस ब्रोकिंग के टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट हितेश टेलर के मुताबिक सेंसेक्स को 76,600–76,700 के स्तर के आसपास रेजिस्टेंस महसूस हुई और ऊपर से मुनाफावसूली हुई। इससे मंगलवार को यह दिन के निचले स्तर के पास बंद हुआ।

अब तुरंत सपोर्ट 75,400–75,700 पर है, जबकि ऊपरी रुकावट 76,700–77,000 पर है। जब तक यह 75,400–75,700 के सपोर्ट के ऊपर बना रहता है, बाजार की चाल स्थिर और सावधानी के साथ सकारात्मक बनी रह सकती है।

निफ्टी के लिए अनुमान निफ्टी 50 ने डेली चार्ट पर मंदी का संकेत बनाया है और 24,000 के ऊपर निकलने के बाद भी खरीदारी जारी नहीं रही, जो सतर्क रुख दर्शाता है। इसके लिए 23,850–23,875 (20-दिन का औसत) पर मजबूत सपोर्ट है और ऊपर 24,100 पर तुरंत अड़चन है। इसके पार जाने पर यह 24,200–24,250 तक जा सकता है, जबकि 23,850 से नीचे फिसलने पर 23,700–23,600 की ओर गिरावट संभव है।

सेंसेक्स-निफ्टी के लिए क्या हैं आज के ग्लोबल संकेत एशियन मार्केट: एशियाई बाजारों में बुधवार को जापान और दक्षिण कोरिया के बेंचमार्क सूचकांकों के साथ एशियाई बाजारों में बढ़त रही। जापान के बाहर एशिया-प्रशांत शेयरों का एमएससीआई इंडेक्स 1.2 प्रतिशत ऊपर था।

जापान का निक्केई 225 1.49 प्रतिशत बढ़कर एक नए रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया, जबकि टॉपिक्स 0.57 प्रतिशत चढ़ा। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 4.84 प्रतिशत उछला, जबकि कोस्डैक 0.68 प्रतिशत गिर गया। हांगकांग के हैंग सेंग इंडेक्स फ्यूचर्स ने कम खुलने का संकेत दिया।

गिफ्ट निफ्टी टुडे गिफ्ट निफ्टी 23,891 के आसपास कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद भाव से करीब 87 अंकों की छूट है। यह भारतीय शेयर बाजार के सूचकांकों के लिए सतर्क शुरुआत का संकेत देता है।

वॉल स्ट्रीट का हाल अमेरिकी शेयर बाजार मंगलवार को मिश्रित रूप से बंद हुए। डॉऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 118 अंक या 0.23 प्रतिशत गिरकर 50,461 पर आ गया, जबकि एसएंडपी 500 45 अंक या 0.61 प्रतिशत बढ़कर 7,519 पर पहुंच गया। नैस्डैक कंपोजिट 312 अंक या 1.19 प्रतिशत बढ़कर 26,656 पर बंद हुआ।

अमेरिका-ईरान युद्ध ईरान ने कहा कि अमेरिका ने होर्मुज स्ट्रेट के पास टार्गेट्स पर हमला करके सीजफायर का उल्लंघन किया है। इस बीच, इजरायल ने लेबनान पर 120 से अधिक हवाई हमलों के साथ हमला किया। ईरान ने किसी भी समझौते के तहत लेबनान में इजरायल के हमलों को समाप्त करने की मांग की है।

कच्चे तेल की कीमतें अमेरिका ने ईरान के साथ शांति समझौते की दिशा में प्रगति का संकेत के बाद कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई है। ब्रेंट क्रूड की कीमतें मंगलवार को लगभग 4 प्रतिशत बढ़ने के बाद 0.54 प्रतिशत गिरकर 99.04 डॉलर प्रति बैरल हो गईं, जबकि वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड 0.72 प्रतिशत गिरकर 93.21 डॉलर प्रति बैरल हो गया।

सोने की कीमतें अमरीका-ईरान शांति वार्ता में प्रगति के संकेतों के बीच डॉलर के कमजोर होने से सोने की कीमतों में तेजी आई। हाजिर सोने की कीमत 0.2 प्रतिशत बढ़कर 4,516.76 डॉलर प्रति औंस हो गई, जबकि जून डिलीवरी के लिए अमेरिकी सोने का वायदा 0.3 प्रतिशत बढ़कर 4,516.30 डॉलर हो गया। हाजिर चांदी की कीमत 0.6 प्रतिशत बढ़कर 77.40 डॉलर प्रति औंस हो गई।

(एजेंसियों से इनपुट के साथ)