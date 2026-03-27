Stock Market Today Live: शेयर मार्केट की आज कैसी रहेगी चाल, गिफ्टी निफ्टी के अच्छे नहीं हैं संकेत

Stock Market Today Live 27 March: एशियाई बाजारों में भारी बिकवाली और अमेरिकी बाजारों में तेज गिरावट के बाद आज घरेलू बाजार में गिरावट हो सकती है। गिफ्ट निफ्टी करीब 184 अंकों की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है, जो बाजार में गिरावट के साथ ओपनिंग की ओर इशारा करता है।

Stock Market Today Live 27 March 8:08 AM: अमेरिका-ईरान युद्ध को लेकर बढ़ती अनिश्चितता और शांति समझौते पर संशय के बीच आज भारतीय शेयर मार्केट में कमजोरी देखने को मिल सकती है। एनएसई के बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 50 और बीएसई के सेंसेक्स के शुक्रवार को गिरावट के साथ खुलने के संकेत हैं। एशियाई बाजारों में भारी बिकवाली और अमेरिकी बाजारों में तेज गिरावट ने निवेशकों की धारणा को कमजोर किया है। गिफ्ट निफ्टी करीब 184 अंकों की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है, जो बाजार में गिरावट के साथ ओपनिंग की ओर इशारा करता है।

वॉल स्ट्रीट में भारी गिरावट, टेक शेयरों पर दबाव अमेरिकी बाजारों में गुरुवार को बड़ी गिरावट दर्ज की गई। डॉऊ जोंस 469 अंक टूटा, जबकि S&P 500 1.74% और नैस्डैक 2.38% गिरकर करेक्शन जोन में पहुंच गया। टेक सेक्टर पर सबसे ज्यादा दबाव रहा एनवीडिया, एएमडी, मेटा और अल्फाबेट के शेयर 3% से 8% तक टूटे।

एशियाई बाजारों में भी बिकवाली एशियाई बाजारों में भी शुक्रवार को गिरावट देखने को मिली। जापान का निक्केई 225 1.6% गिरा, जबकि दक्षिण कोरिया का कोस्पी 3.6% तक लुढ़क गया। यानी ग्लोबल सेंटीमेंट फिलहाल कमजोर बना हुआ है।

कच्चा तेल, डॉलर और गोल्ड का हाल कच्चे तेल की कीमतों में हल्की नरमी देखी गई है, लेकिन यह अभी भी ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं। ब्रेंट क्रूड करीब 107 डॉलर प्रति बैरल पर है। डॉलर इंडेक्स भी मजबूत बना हुआ है, जो उभरते बाजारों के लिए नकारात्मक संकेत है। वहीं सोने-चांदी में उतार-चढ़ाव जारी है।

गोल्डमैन सैक्स ने घटाया टार्गेट गोल्डमैन सैक्स ने भारतीय बाजार को ‘ओवरवेट’ से घटाकर ‘मार्केटवेट’ कर दिया है और निफ्टी 50 का 12 महीने का लक्ष्य 29,300 से घटाकर 25,900 कर दिया है।